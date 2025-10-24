एका कानशिलातने उद्धवस्त झालं करिअर, 700 चित्रपटांमध्ये केलंय काम, नवऱ्याने धोका देत केलं तिच्याच बहिणीशी लग्न

Bollywood Actress: भारतीय चित्रपटसृष्टीत ज्यांनी आपल्या अभिनयाने ठसा उमटवला अशा महान अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे ललिता पवार. आपल्या खलनायिकेच्या भूमिकांमुळे त्या प्रत्येक घराघरात परिचित झाल्या. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अभिनयातील वास्तवतेमुळे प्रेक्षक त्यांना खरंच खलनायिका समजू लागले आणि हाच कोणत्याही कलाकारासाठी सर्वोच्च गौरव मानला जातो.
ललिता पवार यांनी केवळ वयाच्या 9 व्या वर्षी अभिनय सुरू केला होता. त्या काळातच त्यांच्या अभिनयाबरोबरच त्यांच्या सौंदर्याचीही चर्चा सर्वत्र होती. सुंदर चेहरा, बोलके डोळे आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्व. या सर्व गुणांमुळे त्या लवकरच मुख्य अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. पण नियतीला काहीतरी वेगळं मंजूर होतं.
एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ललिता पवार यांच्या आयुष्यात मोठं संकट आलं. त्या काळातील प्रसिद्ध अभिनेता भगवान दादा यांच्यासोबत त्या एक सीन करत होत्या. त्या सीनमध्ये भगवान दादांना त्यांना थप्पड मारायची होती. पण चुकून ती थप्पड एवढी जोरात बसली की ललिता यांच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली.
उपचारादरम्यान झालेल्या त्रुटीमुळे त्यांना अर्धांगवायू आला आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर कायमचा परिणाम झाला. अभिनेत्री म्हणून त्यांचा प्रवास थांबला पण अभिनेत्री ललिता पवार थांबल्या नाहीत.
चेहऱ्यावर झालेल्या या बदलानंतरही त्यांनी हार मानली नाही. उलट, आपल्या त्या वैशिष्ट्याचा उपयोग करून त्यांनी खलनायिकेच्या आणि चरित्र भूमिकांच्या माध्यमातून नव्याने स्थान निर्माण केलं. ‘श्री 420’, ‘आनंदी’, ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘मैं हूं ना’, ‘हम पंछी एक डाल के’ अशा असंख्य चित्रपटांमध्ये त्यांचा दमदार अभिनय पाहायला मिळाला.
सुरुवातीला ललिता पवार यांना फक्त 18 रुपये मानधन मिळायचं. पण त्यांच्या मेहनतीने आणि सातत्याने त्या काळाच्या सर्वाधिक फी घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक झाल्या. त्यांच्या नावावर 70 वर्षांचा दीर्घ अभिनय कारकीर्दीचा विक्रम आहे. त्यामुळेच त्यांचं नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंदवलं गेलं होतं.
ललिता पवार यांचं निधन 24 फेब्रुवारी 1988 रोजी झालं. त्या काळात त्या मुखाच्या कॅन्सरशी झुंज देत होत्या. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत.
