हुबेहूब लता मंगेशकर यांच्यासारखा आवाज! बॉलिवूडच्या 'या' गायिकेला म्हटलं जायचं दीदींची 'कॉपी'; ओळखलंत का?

लता मंगेशकर यांच्यासारखा आवाज असणाऱ्या गायिकेने सुमारे 100 हून हिंदी आणि मराठी गाणी देखील गायली आहेत, ही गायिका कोण आहे, त्यांची गाणी कोणती आहेत यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या गाण्याचे चाहते हे भारतामध्येच नाही तर जगभरामध्ये आहेत. मागील अनेक वर्षापासून त्यांच्या गाण्यावर त्यांचे चाहते ठिरकले तर कधी त्यांची गाण्यांमधून शिकायला मिळाले. लता मंगेशकर यांच्या हा आवाज लाखो चाहत्यांच्या मनामध्ये रुजलेला आहे. त्यांची गाणी अनेक कार्यक्रमांमध्ये ऐकली जातात आणि त्यांच्या केलेचे अजूनही कौतुक केले जाते. अशा एक गायिका आहेत ज्यांचा आवाज लता मंगेशकर यांच्यासारखा हुबेहुबे आहे. त्यांचा आवाज लता मंगेशकर यांचासारखा असल्यामुळे त्यांना लता दिदींची कॅापी असेही म्हटले जाते. तुम्हाला माहिती आहे की ही कोण गायिका ज्यांना लता मंगेशकर यांची कॅापी म्हणतात?
लता मंगेशकर यांनी 50 च्या दशकामध्ये त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये हजारो गाणी गायली, त्यांची अनेक गाणी ही नेहमीच चाहत्यांसाठी संस्मरणीय आणि आयकॉनिक राहिली आहेत. लता मंगेशकर यांच्यासारखा आवाज असणाऱ्या गायिकेने सुमारे 100 हून हिंदी आणि मराठी गाणी देखील गायली आहेत आणि ती ब्लॅाकब्लस्टर देखील ठरली आहेत. आम्ही तुम्हाला मधुबाला झवेरी यांच्याबद्दल सांगत आहोत. मधुबाला झवेरी यांनी स्वत: तर गाणी गायली आहेतच त्यांनी लता मंगेशकर यांच्यासोबत देखील गाणी गायली आहेत.
मधुबाला झवेरी यांनी लता मंगेशकर यांच्यासोबत झांझर चित्रपटामधील 'जा री जा जा निंदिया जा' हे गाणे गायले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी सर्वात लोकप्रिय असलेले तलत महमूद यांच्यासोबत 'दिल मेरा तेरा दीवाना' या सिनेमामधील 1954 रोजी 'दिल मेरा तेरा दीवाना' हे गाणे गायले होते. या सिनेमामध्ये त्यांनी 'दिल देके बहुत पापापा' हे देखील गाणे गायले होते.
मधुबाला झवेरी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांचा जन्म हा 19 मे 1935 रोजी मुंबई येथील गिरगावमध्ये झाला. मधुबाला यांनी 1958 मध्ये मदन मोहन चावला यांच्याशी लग्न केले. त्यांनी मराठी गाण्यामधून प्रसिद्धी मिळवली होती त्याचबरोबर त्यांनी अनेक हिंदी गाणी देखील गायली आहेत. जब से मैंने दिल लगाया, ये दुनिया है तेरी भगवान, ठगर जरा ओ जाने वाले, कल सारी रात, या सारखी हिंदी गाणी त्यांनी गायली आहेत. मधुबाला झवेरी यांचे निधन हे 11 सप्टेंबर 2013 रोजी झाले.