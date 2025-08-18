English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सचिन तेंडुलकरनंतर आता आदेश बांदेकरांच्याही घरी येणार सून, कोण आहे सोहमची भावी पत्नी?

Who is Adesh Bandekar Son Wife: अभिनेते आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर याच्या लग्नाची चर्चा सगळीकडे सुरु आहे. कोण होणार बांदेकरांची होणारी सून?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 18, 2025, 06:15 PM IST
Soham Bandekar tie knot with Pooja Birari

Who is Adesh Bandekar Son Wife:  क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर याचा मुलगा अर्जुन तेंडलुकरने साखरपुडा करुन सगळ्यांना सुखद धक्का दिला. यादरम्यान महाराष्ट्राचे लाडके भावोजी आदेश बांदेकर यांच्या कुटुंबातही लवकरच सनई चौघडे वाजणार असल्याची आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 

आदेश बांदेकर आणि सुनित्रा बांदेकर यांचा मुलगा आणि अभिनेता सोहम बांदेकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. पण सोहम कुणाशी लग्न करणार याचीच चर्चा रंगली आहे. 

सोहम एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे. ही अभिनेत्री कोण? कारण सोहम अभिनेता तर आहेच सोबत त्याने निर्मिती क्षेत्रातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'ललित 205' या मालिकेची त्याने निर्मिती केली होती. याशिवाय 'नवे लक्ष्य' या मालिकेतून त्याने अभिनयक्षेत्रात पदार्पण केलं. राजश्री मराठीने दिलेल्या माहितीनुसार, सोहम लवकरच अभिनेत्री पूजा बिरारीशी लग्न करणार आहे. 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत मंजिरीची भूमिका पूजाने साकारली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'साजणा' आणि 'स्वाभिमान- शोध अस्तित्वाचा' यांसारख्या मालिकांमध्येही पूजाने काम केलंय. तसेच स्वाभिमान या मालिकेने पूजाला वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली. 

aadesh bandekarSoham BandekarMarathi Actresspooja birariEntertainment

