Marathi News
  • मनोरंजन
  • लग्नाआधी आदेश बांदेकरांचा चॅलेंज: ‘तू मर्द असशील तर…’, सोहमला बाबांचे ते रूप बघून धक्का बसला

Soham Bandekar -  Aadesh Bandekar : लग्नानंतर फक्त एका महिन्यात या गोड जोडप्याने मुलाखतीत उघड केले प्रेम आणि लग्नाचे काही खास गुपित, ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 14, 2026, 08:44 PM IST
महाराष्ट्राचे लाडके आदेश बांदेकर आणि अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांच्या लाडक्या लेक सोहम बांदेकर आणि लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा बिरारी यांचं विवाह २ डिसेंबर २०२५ रोजी धुमधडाक्यात पार पडला. लग्नाच्या अनेक महिन्यांपासून या जोडप्याच्या विवाहाच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत होत्या, पण दोघांनीही त्याबाबत कुठलाही खुलासा केला नव्हता. लग्नानंतर एका महिन्याने या गोड जोडप्याने एका मुलाखतीत आपल्या प्रेमाचे आणि लग्नाचे काही खास गुपित उघड केले आहे, जे ऐकून प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेची लाट निर्माण झाली आहे.

आदेश बांदेकरांचं सोहमला चॅलेंज

‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान सोहमने अनेक मजेशीर आणि हृदयस्पर्शी आठवणींना उजाळा दिला. त्याने सांगितलं की, पूजाबद्दल त्याच्या मनात खूप प्रेम होतं, पण तो थोडा साशंक होता. या परिस्थितीत त्याचे वडील, म्हणजेच आदेश बांदेकर, त्याला एक धक्कादायक चॅलेंज दिला. आदेशजींनी म्हणाले: "सोहम, जर तू खरा मर्द असशील, तर हिच्याकडून होकार मिळवून दाखव!"
सोहमला आधी वाटलं की बाबा मस्करी करत आहेत, पण लवकरच त्याला समजलं की आदेश गंभीर आहेत. त्यांनी त्याला हेही सांगितलं: "सोहम, पूजा खूप चांगली मुलगी आहे. तू तुझ्या टेंटेटिव्हमध्ये तिला गमावू नकोस."
वडिलांच्या या प्रेरणादायी धक्क्याने सोहमला प्रपोज करण्याची हिंमत मिळाली आणि अखेरीस त्याने पूजाला प्रपोज केले.

जेवताना ठरलं लग्न

सोहमने सुरुवातीला पूजाला त्याच्या प्रेमाचा आणि आठवणीचा एक गोड संकेत म्हणून कानातले भेट दिले. पूजाने ते कानातले लग्नाच्या दिवशी घालले आणि सोहमने हा फोटो लगेच आपल्या वडिलांना फॉरवर्ड केला. हा फोटो पाहून बांदेकर कुटुंबीयांनी समजलं की आता सूनबाई घरी येण्यास तयार आहेत.
मुलाखतीत पूजाने एक मजेशीर खुलासा केला: "आम्ही सगळेजण जेवायला बसलो होतो. गप्पांचा ओघ जेवणावरून लग्नाकडे वळला आणि चर्चा करता करता चक्क लग्नाची तारीखही फिक्स झाली. आम्हाला कळलंही नाही की आमचं लग्न नक्की कधी ठरलं." या हसत-खेळत झालेल्या निर्णयाने सोहम आणि पूजाच्या लग्नाला एक खास आणि गोड आठवण बनवली आहे.

चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

सोहम आणि पूजाच्या मुलाखतीचे छोटे व्हिडिओ सोशल मीडियावर जलद गतीने व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओ क्लिप्समध्ये दोघांच्या गप्पा, हसणं आणि गोड क्षण पाहून चाहत्यांना प्रचंड आनंद होत आहे. चाहत्यांचे कमेंट्स आणि प्रतिक्रिया पाहून स्पष्ट आहे की, सोहम-पुजाच्या या प्रेमकथेमुळे प्रेक्षक आणि फॅन्स आतुर झाले आहेत. त्यांच्या पूर्ण मुलाखतीची वाट पाहत चाहते सोशल मीडियावर उत्सुकतेने चर्चा करत आहेत.

लग्न आणि प्रेमकथेचा इमोशनल टच

सोहम आणि पूजा यांच्या लग्नाचा अनुभव, आदेश बांदेकरांच्या प्रेरणादायक चॅलेंजसह, प्रेक्षकांसाठी खूपच प्रेरणादायक ठरतोय. प्रेम, कौटुंबिक बंध, आणि मस्ती यांचा संगम या विवाहात दिसून येतो. लग्नाच्या या छोट्या, पण गोड आठवणींमुळे दोघांच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि प्रेमाची ऊर्जा अधिक वाढली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

