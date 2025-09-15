English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आनंद अन्...', मधुराणी प्रभुलकरची खास गोष्ट, काय आहे खरं कारण?

'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकने शेअर केली खास पोस्ट. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 03:26 PM IST
'आनंद अन्...', मधुराणी प्रभुलकरची खास गोष्ट, काय आहे खरं कारण?
madhurani gokhale prabhulkar new car

'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकर घराघरात पोहोचली. या मालिकेद्वारे मधुराणीला प्रेक्षकांच भरभरून प्रेम मिळालं. मधुराणीने या मालिकेत अरुंधती हे प्रमुख पात्र साकारलं होतं. मालिका संपल्यानंतरही मधुराणी आपल्या खऱ्या आयुष्यात काय करते, हे प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं असतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मधुराणीने नुकतंच एक घर घेतलं होतं. यानंतर तिने आणखी एक आनंदाची गोष्ट मधुराणीने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केली आहे. त्याबद्दल आता सगळीकडे चर्चा आहे. 

आधी घर अन्... 

काही महिन्यांआधीच अभिनेत्री मधुराणीने मुंबईतील विले पार्ले येथे स्वत:चं घर घेतलं होतं. हे तिचं मुंबईतील पहिलं घर होतं. या घराची झलकही तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केली होती. मुंबईत नवं घर घेतल्यानंतर मधुराणीनं तिच्या घरी नव्या पाहुणीचं आगमन केलं आहे.

पहिली कार 

मधुराणीने नुकतीच नवी कार खरेदी केली आहे. या कारसोबतचे फोटो तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहे. या फोटोंमध्ये मधुराणीसोबत तिची मुलगीसोबत दिसत आहे. नवीन कार खरेदी केल्यानंतरचा आनंद मधुराणीने व्हिडीओ शेअर केला आहे. 

काय आहे मधुराणीची पोस्ट...

"आनंद म्हणजे... नवीन गाडी.. नवीन ह्युंदाई क्रेटा..." असं म्हणत मधुराणीने तिच्या नव्या कारचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. नवी कार खरेदी केल्यानंतर चाहत्यांनी देखील आनंद व्यक्त करत तिचं अभिनंदन केलं आहे.

आधी घर आणि आता कार मधुराणीची ही प्रगती पाहून चाहते अतिशय खुश आहेत. मधुराणीच्या कारची किंमत किती आहे? असा प्रश्न चाहत्यांना पडत आहे. तर मधुराणीने व्हाइट कलरची क्रेटा ही ह्युंदायी कंपनीची कार खरेदी केली. या कारची किंमत भारतीय बाजारपेठेत 13.26 लाख ते 25.37 लाख इतकी आहे.

मधुराणी सध्या काय करते?

मधुराणीच्या कामाबद्दल सांगायचं तर आई कुठे काय करते मालिका संपल्यानंतर ती कोणत्याही मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये दिसली नाही. 'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' या शोचे प्रयोग ती करत असते. संपूर्ण महाराष्ट्रात तिच्या या शोचे प्रयोग हाऊसफुल सुरू आहेत. मधुराणी तिचे सुंदर फोटोशूट देखील चाहत्यांबरोबर शेअर केले आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Madhurani PrabhulkarAai Kuthe Kay Karte serialTV Celebritiesमधुराणी प्रभुलकरआई कुठे काय करते मालिका

इतर बातम्या

माधुरीला वडिलांनी संजय दत्तपासून का दूर ठेवले ; शंकर दीक्षि...

मनोरंजन