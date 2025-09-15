'आनंद अन्...', मधुराणी प्रभुलकरची खास गोष्ट, काय आहे खरं कारण?

'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकर घराघरात पोहोचली. या मालिकेद्वारे मधुराणीला प्रेक्षकांच भरभरून प्रेम मिळालं. मधुराणीने या मालिकेत अरुंधती हे प्रमुख पात्र साकारलं होतं. मालिका संपल्यानंतरही मधुराणी आपल्या खऱ्या आयुष्यात काय करते, हे प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं असतं.
मधुराणीने नुकतंच एक घर घेतलं होतं. यानंतर तिने आणखी एक आनंदाची गोष्ट मधुराणीने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केली आहे. त्याबद्दल आता सगळीकडे चर्चा आहे.
काही महिन्यांआधीच अभिनेत्री मधुराणीने मुंबईतील विले पार्ले येथे स्वत:चं घर घेतलं होतं. हे तिचं मुंबईतील पहिलं घर होतं. या घराची झलकही तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केली होती. मुंबईत नवं घर घेतल्यानंतर मधुराणीनं तिच्या घरी नव्या पाहुणीचं आगमन केलं आहे.
मधुराणीने नुकतीच नवी कार खरेदी केली आहे. या कारसोबतचे फोटो तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहे. या फोटोंमध्ये मधुराणीसोबत तिची मुलगीसोबत दिसत आहे. नवीन कार खरेदी केल्यानंतरचा आनंद मधुराणीने व्हिडीओ शेअर केला आहे.
"आनंद म्हणजे... नवीन गाडी.. नवीन ह्युंदाई क्रेटा..." असं म्हणत मधुराणीने तिच्या नव्या कारचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. नवी कार खरेदी केल्यानंतर चाहत्यांनी देखील आनंद व्यक्त करत तिचं अभिनंदन केलं आहे.
आधी घर आणि आता कार मधुराणीची ही प्रगती पाहून चाहते अतिशय खुश आहेत. मधुराणीच्या कारची किंमत किती आहे? असा प्रश्न चाहत्यांना पडत आहे. तर मधुराणीने व्हाइट कलरची क्रेटा ही ह्युंदायी कंपनीची कार खरेदी केली. या कारची किंमत भारतीय बाजारपेठेत 13.26 लाख ते 25.37 लाख इतकी आहे.
मधुराणीच्या कामाबद्दल सांगायचं तर आई कुठे काय करते मालिका संपल्यानंतर ती कोणत्याही मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये दिसली नाही. 'ज्याचा त्याचा विठ्ठल' या शोचे प्रयोग ती करत असते. संपूर्ण महाराष्ट्रात तिच्या या शोचे प्रयोग हाऊसफुल सुरू आहेत. मधुराणी तिचे सुंदर फोटोशूट देखील चाहत्यांबरोबर शेअर केले आहेत.