साधेपणा असावा तर असा! चुलीवर भाकरी अन्... 'या' लोकप्रिय अभिनेत्रीला ओळखलं का?

मराठी सिनेसृष्टीत अनेक कलाकार आहेत जे आजही आपल्या मातीशी, गावाशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामध्ये अभिनेत्री अश्विनी महांगडेचा देखील समावेश आहे. अनेकदा आफल्या मातीत, गावच्या घरात राबताना अश्विनी दिसते. साताऱ्या जिल्ह्यातील वाई हे तिचं गाव. वाईतल्या पसरणी गावातील आपल्या घरातील चुलीजवळचा एक फोटो अश्विनीने पोस्ट केला आहे. हा फोटो सध्या चर्चेचा विषय आहे. एवढंच नव्हे तर या पोस्टवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
या पोस्टमध्ये अश्विनीने तिच्या घराबद्दल लिहिलं आहे. नानांनी म्हणजे तिच्या वडिलांनी खूप प्रेमाने बंगला बांधला आणि सगळ्यात मागे एक स्वयंपाकघरासाठी खोली बांधली. ही खोली मागे असली तरीही याच चुलीच्या खोलीचा जास्त वापर होतो. या पोस्टमध्ये अश्विनी महागडे भाकरी भाजताना दिसत आङे. तर तिची दोन भावंडे आणि भाचा भाकरी खाताना दिसत आहे. हे एकत्र कुटुंबाचं एक छान असं चित्र आहे.
अश्विनीच्या पोस्टवर चाहत्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यावर तिची बहिण म्हणते की, लहानपणापासून ताईच भाकरी भाजत आली आहे. आणि आम्ही त्याचा मनमुराद आनंद लुटला आहे. अनेकांनी या पोस्टद्वारे अश्विनीचं कौतुक केलं आहे.
'आई कुठे काय करते' ही मालिका संपल्यानंतर अश्विनी काही सिनेमांच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. तसेच 'स्टार प्रवाह' च्या "घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेतही एन्ट्री केली आगहे.
अश्विनी महागडे कोण आहेत?
अश्विनी महागडे ही मराठी अभिनेत्री आहेत, ज्या सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील पसरणी गावी जन्मली. त्या आपल्या मातीशी जोडलेल्या राहण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्या 'अस्मिता' मालिकेतील मनाली ही भूमिका साकारून प्रसिद्ध झाल्या. त्या सोशल मीडियावर आपल्या गावातील जीवनाचे फोटो शेअर करतात, ज्यामुळे चाहत्यांना त्या जवळच्या वाटतात.
अश्विनी महागडे कुठल्या गावात राहतात किंवा जन्मलेल्या आहेत?
त्या सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील पसरणी गावी जन्मल्या आणि वाढल्या. त्या आजही या गावाशी जोडलेल्या आहेत आणि अनेकदा गावात राबताना दिसतात. तिचे बालपण हे साध्या ग्रामीण जीवनात गेले, ज्यात चुलीवर स्वयंपाक करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
अश्विनी महागडेची चुली पोस्ट काय आहे?
अलीकडील एका पोस्टमध्ये अश्विनीने आपल्या गावातील घरातील चुलीवर भाकरी भाजत असलेला फोटो शेअर केला. या पोस्टमध्ये तिने लिहिले की, त्यांचे वडील (नाना) यांनी प्रेमाने बंगला बांधला आणि शेवटी एक स्वयंपाकघराची खोली बांधली, जी घराच्या मागे असली तरी सर्वाधिक वापरली जाते. फोटोत ती भाकरी भाजताना दिसते, तर तिची दोन भावंडे आणि भाचा भाकरी खाताना दिसतात. ही पोस्ट कुटुंबीय एकत्र असलेल्या सुखी क्षणीचे प्रतीक आहे.