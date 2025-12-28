'आई कुठे काय करते' मालिकेतील अभिनेत्रीच्या सुनेला अटक, 15000000 खंडणी घेताना रंगेहात पकडलं

'आई कुठे काय करते' हा लोकप्रिय मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या कुटुंबाचा थेट संबंध खंडणीशी निगडीत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणातील आरोपींपैकी एक आरोपी अभिनेत्रीची सून असल्याच उघडकीस आलं आहे.
या प्रकरणात दोन महिलांना अटक करण्यात आलं आहे. या महिलांवर असा आरोप आहे की, या एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकेच्या मुलाला विनयभंगाच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन 10 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. याच खंडणीचा हप्ता स्वीकारताना हा सगळा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या प्रकरणात हेमलता पाटकर आणि अमरीना जव्हेरी या दोन महिलांना अटक केली आहे. यामधील 39 वर्षीय हेमलता पाटकर या 'आई कुठे काय करते' या मालिकेतील ज्येष्ठ अभिनेत्रीची सून आहे. या मालिकेत कांचन देशमुख ही भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांची सून आहे. या दोन्ही महिलांना 27 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात अंधेरी पश्चिम येथील एका हॉटेलमध्ये बिल्डरच्या मुलाच्या साखरपुड्याची पार्टी सुरू होती. या पार्टीत लेझर लाईटच्या वापरावरून हेमलता पाटकर आणि तिची मैत्रीण अमरिना झवेरी यांचा बिल्डरच्या मुलाशी वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी या महिलांनी अंबोली पोलीस ठाण्यात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. १० कोटींची मागणी आणि ५.५ कोटींचा व्यवहार झाला होता. दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी या महिलांनी सुरुवातीला १० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अनेकवेळा झालेल्या चर्चेनंतर ही तडजोड ५.५ कोटी रुपयांवर निश्चित झाली. मात्र, महिलांकडून होणाऱ्या सततच्या ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून संबंधित बिल्डरने अखेर पोलीस गुन्हे शाखेकडे (Crime Branch) धाव घेतली.
गुन्हे शाखेने या तक्रारीची दखल घेत लोअर परळ परिसरात सापळा रचला. २३ डिसेंबर रोजी खंडणीचा पहिला हप्ता म्हणून १.५ कोटी रुपये स्वीकारताना हेमलता पाटकर (३९) आणि अमरिना झवेरी (३३) यांना पोलिसांनी रंगेहात पकडले. तपासात असे उघड झाले की, या महिलांनी बिल्डरच्या मुलाला सोशल मीडियावर बदनामी करण्याची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली होती.
हेमलता आदित्य पाटकर उर्फ हेमलता बाणे ही कांदिवलीची रहिवासी असून ती मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांची सून आहे. अर्चना पाटकर यांनी 'आई कुठे काय करते' मालिकेत 'कांचन देशमुख' (आजी) ही लोकप्रिय भूमिका साकारली आहे. या प्रकरणातील दुसरी आरोपी अमरिना झवेरी ही सांताक्रूझची रहिवासी असून ती हेमलताची मैत्रीण आहे. या घटनेमुळे मनोरंजन सृष्टीत मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांनी दोन्ही महिलांवर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.