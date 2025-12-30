Ex सुनेबाबत पहिल्यांदा बोलल्या अर्चना पाटकर, 10 कोटी खंडणी प्रकरणात मोठी बातमी

मराठी अभिनेत्री हेमलता बाणेला १० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी नाते स्पष्ट केले आहेत. मुंबईतील गोरेगाव भागात एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी मराठी अभिनेत्री हेमलता बाणे-पाटकर (३९) आणि तिची सहकारी अमरीना मॅथ्यू फर्नांडिस यांना मुंबई पोलिसांनी २९ डिसेंबर २०२५ रोजी अटक केली आहे.
एका बिल्डरच्या मुलावर विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन या दोघींनी १० कोटी रुपयांची मागणी केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. दीड कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना पोलिसांनी त्यांना रंगेहाथ पकडले. हेमलता ही 'आई कुठे काय करते' फेम ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांची सून असल्याचे समोर आल्यावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली.
या वादावर मौन सोडत अर्चना पाटकर यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली बाजू मांडली आहे, त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, हेमलता आणि अर्चना पाटकर यांचा मुलगा गेल्या ४ वर्षांपासून एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत. अर्चना पाटकर यांनी स्पष्ट केले की, सध्या त्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा हेमलताशी कोणताही कायदेशीर किंवा वैयक्तिक संबंध उरलेला नाही.
त्यांचा घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असून, या गुन्ह्याशी पाटकर कुटुंबाचे नाव जोडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
हेमलता बाणेने 'लावू का लाथ' सारख्या चित्रपटांत काम केले असून ती एक नृत्यांगना म्हणूनही ओळखली जाते. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.