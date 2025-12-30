English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Ex सुनेबाबत पहिल्यांदा बोलल्या अर्चना पाटकर, 10 कोटी खंडणी प्रकरणात मोठी बातमी

Ex सुनेबाबत पहिल्यांदा बोलल्या अर्चना पाटकर, 10 कोटी खंडणी प्रकरणात मोठी बातमी

Archana Patkar On Hemlata Bane Arrest: अभिनेत्री हेमलता बाटे पाटकरला खंडणी  प्रकरणात अटक केली आहे. या प्रकरणात तिच्या पूर्वाश्रमीच्या सासू आणि अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 30, 2025, 02:58 PM IST
Ex सुनेबाबत पहिल्यांदा बोलल्या अर्चना पाटकर, 10 कोटी खंडणी प्रकरणात मोठी बातमी

मराठी अभिनेत्री हेमलता बाणेला १० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी नाते स्पष्ट केले आहेत. मुंबईतील गोरेगाव भागात एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी मराठी अभिनेत्री हेमलता बाणे-पाटकर (३९) आणि तिची सहकारी अमरीना मॅथ्यू फर्नांडिस यांना मुंबई पोलिसांनी २९ डिसेंबर २०२५ रोजी अटक केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

 एका बिल्डरच्या मुलावर विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन या दोघींनी १० कोटी रुपयांची मागणी केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. दीड कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना पोलिसांनी त्यांना रंगेहाथ पकडले. हेमलता ही 'आई कुठे काय करते' फेम ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांची सून असल्याचे समोर आल्यावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली.

अर्चना पाटकर यांची भूमिका:

 

(हे पण वाचा - 'आई कुठे काय करते' मालिकेतील अभिनेत्रीच्या सुनेला अटक, 15000000 खंडणी घेताना रंगेहात पकडलं)

या वादावर मौन सोडत अर्चना पाटकर यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली बाजू मांडली आहे, त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, हेमलता आणि अर्चना पाटकर यांचा मुलगा गेल्या ४ वर्षांपासून एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत. अर्चना पाटकर यांनी स्पष्ट केले की, सध्या त्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा हेमलताशी कोणताही कायदेशीर किंवा वैयक्तिक संबंध उरलेला नाही.
त्यांचा घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असून, या गुन्ह्याशी पाटकर कुटुंबाचे नाव जोडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
हेमलता बाणेने 'लावू का लाथ' सारख्या चित्रपटांत काम केले असून ती एक नृत्यांगना म्हणूनही ओळखली जाते. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
अर्चना पाटकर सूनमराठी अभिनेत्रीला अटकहेमलता बणे पाटकरहेमलता पाटकर खंडणी प्रकरणमराठी अभिनेत्री हेमलता पाटकर

इतर बातम्या

अकोल्यात उमेदवारीवरून राजकीय तणाव वाढला, भाजप महानगरप्रमुखा...

महाराष्ट्र बातम्या