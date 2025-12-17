English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aai Kuthe Kay Karte Serial Comeback : मराठी टेलिव्हिजन वरील सुपरहिट मालिका पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे, पण कधी? हे जाणून घ्या!

Aai Kuthe Kay Karte Come Back on TV: 'आई कुठे काय करते?' मालिका पुन्हा टेलिव्हिजनवर दाखवली जाईल. अरुंधती आणि देशमुख कुटुंबाची परत येणारी कहाणी प्रेक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 06:34 PM IST
मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वात हिट मालिका 'आई कुठे काय करते' एकदा पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका 5 वर्षांहून अधिक काळ प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत होती आणि ती केवळ एक मालिका नाही, तर एक सांस्कृतिक घटना बनली होती. 'आई कुठे काय करते"'च्या कथेतील अरुंधती देशमुख आणि तिच्या कुटुंबातील इतर पात्रांमुळे लाखो प्रेक्षकांच्या हृदयात स्थान मिळवले. मालिका संपल्यानंतर वर्षभरापासून प्रेक्षकांची हीच मागणी होती की, ही लोकप्रिय मालिका पुन्हा एकदा सुरू केली जावी.

शेवटी, 22 डिसेंबर 2023 पासून या मालिकेचे पुनःप्रसारण प्रवाह पिक्चर या चॅनलवर होणार आहे. मालिकेच्या फॅन्ससाठी एक मोठा आनंदाचा क्षण असणार आहे, कारण सर्वात लोकप्रिय पात्रं आणि त्यांच्या कथा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या समोर येणार आहेत. मालिका दररोज संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल आणि ती सोमवार ते शनिवार या दिवसांत प्रसारित होईल. चॅनलकडून याबद्दल अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे याबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

मालिका पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती आल्यानंतर, सोशल मीडियावर चाहते आनंद व्यक्त करत आहेत. 'आई कुठे काय करते?' ची गोड आणि भावनिक कथा, तसेच त्यातील कलाकारांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित केले होते. या मालिकेतील पात्रं, विशेषतः अरुंधती (मधुराणी प्रभुलकर), अनिरुद्ध (मिलिंद गवळी), संजना (रुपाली भोसले) यांनी प्रेक्षकांच्या हृदयात खास स्थान निर्माण केले होते.

मालिकेची कथेची रचना खूप आकर्षक होती, ज्यामध्ये अरुंधतीची संघर्षशील आणि प्रेमळ आई म्हणून भूमिका प्रेक्षकांना भावली. तिचा संघर्ष, कुटुंबासाठी केलेला त्याग आणि तिच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत असलेले संबंध, ही सर्व गोष्टी प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतली होती. त्यामुळे या मालिकेने एक जबरदस्त लोकप्रियता मिळवली होती.

मालिका संपल्यानंतरही या कलाकारांनी आपल्या कलेच्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये काम सुरू ठेवले. मधुराणी प्रभुलकर (अरुंधती) 'मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले' या ऐतिहासिक मालिकेत दिसणार आहे, ज्यामध्ये ती एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व साकारत आहे. मिलिंद गवळी (अनिरुद्ध) आणि रुपाली भोसले (संजना) यांच्याही अनेक नव्या भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील. रुपाली भोसले "लंपडाव" या आगामी मालिकेत खलनायिकेची भूमिका साकारत आहे, तर अनिरुद्ध देखील "वचन दिले तू मला" या मालिकेत आपली भूमिका साकारणार आहे.

'आई कुठे काय करते' च्या पुनःप्रसारणामुळे या सर्व कलाकारांच्या अभिनयाची एक नवी जादू प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. तसेच, मालिकेतील कथानक आणि संवादांचे भावनिक आकर्षण प्रेक्षकांमध्ये नव्या उत्साहाची लहर आणणार आहे. सध्या, प्रवाह पिक्चर चॅनलवर अनेक जुन्या मराठी सिनेमांचा तसेच स्टार प्रवाहवरील जुन्या हिट मालिकांचा पुनःप्रसारण केला जात आहे. त्यामुळे "आई कुठे काय करते?" ची नवी सुरूवात ही चॅनलच्या अधिका-यांसाठी एक मोठा निर्णय ठरला आहे. ही मालिका आणखी किती काळ प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करेल, हे पाहणे रंजक ठरेल.

अशा री-टेलिव्हिजनसह, स्टार कास्ट आणि त्यांच्या भविष्यातील प्रकल्पांना मदत मिळणार आहे. आता, 22 डिसेंबरपासून 'आई कुठे काय करते' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या घरात दिसणार आहे, आणि त्याचबरोबर या मालिकेच्या संजीवनी शक्तीला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी मिळणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

