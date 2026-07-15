लव्ह जिहादच्या आरोपांवर आमीर खानची पहिली प्रतिक्रिया,'आमचा परिवार सर्वांना...'

बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने गौरी स्प्रॅटसोबत विवाह केल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात झालेल्या ‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपांवर प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडली आहे. आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत होत असलेल्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देत माझ्या कोणत्याही विवाहात धर्मांतर झालेले नाही आणि धर्म हा कधीच त्यांच्या नात्यांमध्ये अडथळा ठरलेला नाही, असे त्याने स्पष्ट केले. त्याने आपल्या कुटुंबातील विविध धर्मांच्या सदस्यांचा उल्लेख करत परस्पर आदर आणि सहअस्तित्व हीच आपल्या कुटुंबाची परंपरा असल्याचे सांगितले. कोणी केली होती आमीर खानवर टीका,सोशल मीडियावर काय रंगली चर्चा? यासर्वांवर आमीर काय म्हणाला? सविस्तर जाणून घेऊया.
गौरी स्प्रॅटसोबतच्या विवाहानंतर काही राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांनी आमिर खानवर 'लव्ह जिहाद'चे आरोप केले. यावर प्रतिक्रिया देताना आमिर म्हणाला की, अशा आरोपांना कोणताही तथ्याधार नाही. त्याच्या मते, विवाह हा दोन व्यक्तींचा वैयक्तिक निर्णय असतो आणि त्यात धर्माचा प्रश्न कधीच आला नाही. त्यामुळे अफवा आणि राजकीय वक्तव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असेही त्याने सूचित केले.
आमिर खानने स्पष्ट केले की, त्याची पहिली पत्नी रीना दत्ता, दुसरी पत्नी किरण राव आणि आताची पत्नी गौरी स्प्रॅट यांपैकी कोणाच्याही धर्मात बदल करण्यात आलेला नाही. सर्व विवाह कायदेशीर पद्धतीने नोंदणीकृत (Civil Marriage) झाले असून प्रत्येकाने आपला धर्म कायम ठेवला आहे. त्यामुळे धर्मांतराच्या आरोपांना कोणतेही वास्तव नसल्याचे त्याने ठामपणे सांगितले.
आमिरने सांगितले की, त्याच्या कुटुंबात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्माचे सदस्य आहेत. कुटुंबातील अनेक विवाह आंतरधर्मीय असून प्रत्येकाने एकमेकांच्या श्रद्धेचा आदर केला आहे. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर नातेसंबंधांचे मूल्यांकन करणे योग्य नसल्याचे त्याने नमूद केले. भारताची विविधतेतील एकता हीच खरी ताकद असल्याचेही त्याने अधोरेखित केले.
आमीर खानच्या तिसऱ्या लग्नावर मंत्री नितेश राणे यांनी खरमरीत टीका केली. आमिर खानचे सिनेमे न पाहण्याच आवाहनही त्यांनी केल. तसेच आमिर खान हा 'लव्ह जिहादचा ब्रँड ॲम्बेसेडर' बनत असल्याची टीका नितेश राणेंनी केली. हिंदू समाजातील तरुणांनी आमिर खानचे चित्रपट पाहण्यापूर्वी विचार करावा.जेव्हा सेलिब्रिटी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात असे निर्णय घेतात, तेव्हा हिंदू समाजानं त्यावर विचार केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. लव्ह जिहादचा ब्रँड ॲम्बेसेडर कोण आहे? आमिर खान तसा बनत नाहीये का? असे प्रश्न उपस्थित करत जे हिंदू तरुण त्याचे चित्रपट पाहतात, त्यांनी अशा नटांना मोठं करण्यापूर्वी गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे, असे नितेश राणे म्हणाले.
वैयक्तिक आयुष्यावरून निर्माण होणाऱ्या वादांबद्दल बोलताना आमिर म्हणाला की, समाजातील ध्रुवीकरण वाढत असल्याची खंत वाटते. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी निर्णयावरून समाजात अनावश्यक वाद निर्माण होऊ नयेत, अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली. "काळ जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे काही वाद अधिक विचित्र वाटू लागले आहेत," अशा शब्दांत त्याने परिस्थितीवर भाष्य केले.
आमिर आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या विवाहानंतर काही राजकीय नेत्यांनी तसेच काही संघटनांनी सार्वजनिकरित्या टीका केली. काहींनी या विवाहावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर काही धार्मिक व्यक्तींनीही आक्षेप नोंदवले. दुसरीकडे, अनेकांनी हा दोन प्रौढ व्यक्तींचा वैयक्तिक निर्णय असल्याचे सांगत आमिरच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
आपल्या प्रतिक्रियेच्या शेवटी आमिर खानने लोकांना वैयक्तिक आयुष्याचा आदर करण्याचे आवाहन केले. परस्पर विश्वास, प्रेम आणि समजूतदारपणा या मूल्यांवर नाती टिकतात, धर्मावर नाही, असे तो म्हणाला. कोणत्याही प्रकारच्या अफवा किंवा अपूर्ण माहितीकडे पाहताना नागरिकांनी वस्तुस्थिती तपासूनच मत बनवावे, असेही त्याने सुचवले.