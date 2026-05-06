'3 Idiots'च्या सिक्वेलमध्ये 'चौथ्या इडियट'ची एन्ट्री... 'हा' हिरो दिसणार 'रँचो'च्या तिसऱ्या मित्राच्या भूमिकेत

Aamir Khan 3 Idiots Sequel Update: आमिर खानची प्रमुख भूमिका असलेल्या '3 इडियट्स'च्या पुढल्या भागामध्ये त्याच्यासोबत त्याचे दोन नाही तीन मित्र झळकणार आहेत. हा 'चौथा इडियट' कोण असणार हे सुद्धा निश्चित झालं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 6, 2026, 10:11 AM IST
आमिर आणि राजकुमार हिरानींसोबत या अभिनेत्याची बैठकही झाली (फोटो प्रातिनिधिक)

Aamir Khan 3 Idiots Sequel Update: बॉलिवूडमधील मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आमिर खानच्या सर्वात गाजलेला चित्रपटांपैकी एक म्हणजे '3 इडियट्स'! याच चित्रपटाचा सिक्वेल लवकरच येणार असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. मात्र या चित्रपटामध्ये एक चौथा 'इडियट'ही असणार आहे, अशी जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे हा चौथा भिडू एक नामांकित अभिनेता असून त्याचा सिक्वेलमध्ये समावेश असल्याच्या वृत्ताने या नव्या '3 इडियट्स'बद्दलची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

कोण आहे हा 'चौथा इडियट'?

मिळालेल्या माहितीनुसार, '3 इडियट्स'ची कथा ज्या ठिकाणी संपली तिथून 10 वर्ष पुढची कथा नव्या सिक्वेलमध्ये दाखवली जाणार आहे. 'पिंकविला'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, '3 इडियट्स'च्या या नव्या सिक्वेलमध्ये चौथा 'इडियट' म्हणून अभिनेता विकी कौशलकडे विचारणा करण्यात आली आहे. विकी हा मूळ '3 इडियट्स'च्या टीममध्ये सहभागी होणार आहे. आमिरबरोबर या टीममध्ये शर्मन जोशी, आर. माधवन हे दोघे आधीच्या चित्रपटापासूनच आहेत. "आमिर खानसोबत काम करण्याची संधी आणि '3 इडियट्स'सारख्या फ्रेंचायझीसोबत झळकण्यासाठी विकी फारच उत्सुक आहे," अशी माहिती 'पिकविला'ला या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी दिल्याचं सांगितलं जात आहे. विकीचा सिक्वेलमध्ये समावेश करुन घेण्यासंदर्भातील चर्चा फार आधीपासूनच सुरु असून त्याबद्दलच्या बैठका झाल्याचंही वृत्तात म्हटलं आहे.

अनेक बैठका अन् चर्चाही झाली

"विकी, आमिर आणि राजकुमार हिरानी यांच्यात सिक्वेलसंदर्भात अनेक बैठका झाल्या आहेत आणि विकीने चौथ्या 'इडियट'ची भूमिका साकारण्यास तोंडी होकार दिला आहे, मात्र या टीममधील सर्व कलाकारांच्या वेळेचे नियोजन जुळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निर्मात्यांना कसरत करावी लागणार असल्याची शक्यता अधिक आहे," असे या विषयाशीसंबंधित एका अंतर्गत सूत्राने सांगितले आहे. 

कथेबद्दल उत्सुकता

'3 इडियट्स' या मूळ चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणारे राजकुमार हिरानीच सिक्वेलचेही दिग्दर्शन करणार आहेत. हा प्रकल्प अजूनही प्री-प्रोडक्शनच्या स्तरावर आहे. विकीसारख्या नामांकित चेहऱ्याला घेऊन '3 इडियट्स'च्या मूळ कथानकात एका नवीन पात्राच्या समावेशामुळे कथेचा फ्लो आणि आत्मा कायम ठेवत कथेला एक नवीन दिशा देण्यात येणार असून हे चाहत्यांसाठी मोठं सप्राइज असणार आहे.

कधी सुरु होणार शुटींग?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या विकी कौशल 'महावतार' या चित्रपटाच्या शुटींगमध्ये व्यस्त आहे. या चित्रपटासंदर्भातील आपली सध्याची कामे पूर्ण केल्यानंतरच विकी '3 इडियट्स'च्या सिक्वेलच्या चित्रीकरणाला सुरुवात करणार आहे. '3 इडियट्स' च्या सिक्वेलच्या शुटींगसाठी बराच वेळ जाणार असून हा प्रोजेक्टसाठी तारखा देताना दीर्घकाळ शुटींग होणार असल्याने विकी इतर कामांमधून मोकळं होण्यास प्राधान्य देत असल्याचं समजतं. 

सध्या अजून कोणतं काम या 'चौथ्या इडियट'च्या हाती आहे?

विकीने 2025 साली प्रदर्शित झालेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारीत 'छावा' या ऐतिहासिक ॲक्शन चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारली होती. 'छावा' हा 2025 मधील सर्वात यशस्वी चित्रपटांपैकी एक ठरला. विकी सध्या संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित आणि रणबीर कपूर व आलिया भट्ट सह-कलाकार असलेल्या 'लव्ह अँड वॉर'वर काम करत आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

