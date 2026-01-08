अखेर आमिर खानने दिलं स्पष्टीकरण: भाऊ फैसलला खरोखर नजरकैदेत ठेवले होते का?

बॉलिवूडचा सुपरस्टार आमिर खान आणि त्याचा भाऊ फैसल खान यांच्यातील मतभेद गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत. अलीकडेच फैसल खानने काही मुलाखतींमध्ये आमिर आणि खान कुटुंबावर गंभीर आरोप केले, ज्यामुळे हा वाद पुन्हा गाजू लागला.
काही काळापूर्वी फैसलने असा खळबळजनक दावा केला होता की, त्याला आमिर आणि कुटुंबाने वर्षभर घरात नजरकैदेत ठेवले, तसेच त्याला 'स्किझोफ्रेनिया' असल्याचे सांगून चुकीची औषधे दिली गेली. फैसलने याशिवाय आपले कुटुंबीयांशी असलेले सर्व संबंध तोडल्याचे जाहीर केले आणि स्वतःला स्वतंत्र आयुष्य जगण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर, आमिर खानने प्रथमच आपले मौन मोडले. बॉलिवूड हंगामाशी बोलताना आमिरने सांगितले, 'आयुष्यात अशा काही परिस्थिती येतात जेव्हा तुम्ही हतबल असता. तुम्ही जगाशी लढू शकता, बाहेरच्या लोकांशी दोन हात करू शकता, पण आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांशी लढणे अशक्य असते. कुटुंबातील वाद अत्यंत वेदनादायी असतात कारण त्यात भावना गुंतलेल्या असतात.'
आमिरने स्पष्ट केले की, कुटुंबासाठी हा काळ अत्यंत कठीण आणि त्रासदायक आहे, मात्र त्यांनी फैसलचं नाव घेत त्याच्यावर आरोप करणे टाळले. 'कुटुंबात कितीही मतभेद असले तरी शेवटी ते आपलेच असतात,' असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणावर मोजकेच पण अर्थपूर्ण शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.
फैसलचे आरोप फेटाळून लावण्यासाठी खान कुटुंबातील इतर सदस्य झीनत, निखत आणि एक्स पत्नी किरण राव यांनी एक पत्र प्रसिद्ध केले. पत्रात म्हटले आहे, "फैसलने आई आणि आमिरबद्दल जी चुकीची वक्तव्य केली आहेत, त्यामुळे आम्हाला दु:ख झाले. फैसलसंबंधी घेतलेले सर्व निर्णय हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि त्याच्या आरोग्याचा विचार करूनच घेतले गेले आहेत.'
कुटुंबीयांच्या या स्पष्टीकरणामुळे प्रकरणाचा एक गंभीर आणि वैयक्तिक पैलू उघडकीस आला आहे. खान कुटुंबाने फैसलच्या आरोग्य आणि मानसिक परिस्थितीचा विचार करून केलेल्या निर्णयांवर जोर दिला आहे.
आमिर आणि फैसल यांनी पूर्वी 'मेला' या चित्रपटात एकत्र काम केले होते. परंतु, या दोघांमध्ये झालेला वैयक्तिक आणि कौटुंबिक वाद पाहून चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. फैसल सध्या कोणत्याही सिनेमात दिसत नाही, तर काही महिन्यांपूर्वी त्याला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत एका ठिकाणी पाहण्यात आले.
चाहत्यांनी या दोघांमधील मतभेद पाहून दुःख व्यक्त केले आहे. अनेकांनी आमिरच्या संयमाचे कौतुक केले आहे, तर काहीजण फैसलच्या बाजूने खळबळ व्यक्त करत आहेत. बॉलिवूडमध्ये भावंडांतील वाद हे नेहमीच चर्चेचा विषय बनतात, पण या प्रकरणात दोन्ही पक्षांच्या भावनिक दृष्टिकोनामुळे चर्चा अजूनही गडद आहे.
फैसलच्या आरोपांनंतर अनेक वर्षांनंतर आमिरने आपले मौन मोडले असून, त्यांनी संयम राखून कुटुंबीय दृष्टिकोनातून प्रतिक्रिया दिली. कुटुंबीयांनी फैसलच्या आरोपांना फेटाळले असून, प्रकरणातील वैयक्तिक आणि भावनिक पैलू समोर आले आहेत. आता हे प्रकरण फक्त चाहत्यांसाठीच नव्हे, तर बॉलिवूडमध्ये कौटुंबिक वाद कसे हाताळले जातात याचे उदाहरण बनले आहे.