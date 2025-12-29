English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
किरणच्या हातावर आमिर खानच्या नावाची पट्टी, लोक म्हणतायत, 'घटस्फोटानंतर पुन्हा...'

अभिनेता आमिर खानची  Ex पत्नी आणि चित्रपट दिग्दर्शिका किरण राव यांना अपेंडिक्स शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान किरण राव यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन त्याची प्रकृतीविषयी अपडेट दिली. यावेळी त्यांच्या हातावरील एका बॅंडने सगळ्यांच लक्ष वेधलं. 

Updated: Dec 29, 2025, 03:43 PM IST
Kiran Rao: नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच दिग्दर्शिका किरण राव यांना अपेंडिक्सवरील उपचारासाठी दवाखाण्यात हालवण्यात आले. किरण राव या रुग्णालयात असूनही खूप सकारात्मक आणि प्रफुल्लीत दिसत होत्या. दरम्यान त्यांनी शस्त्रक्रियेपूर्वी 2026 च्या पार्टीसाठी तयार असल्याचे तिने सांगितलं. त्यांच्या या पॉझिटीव्ह विचारसरणीसह त्याच्या हातावरील एक पट्टी विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.

'लापता लेडिज' या सुप्रसिद्ध चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका किरण राव यांनी नुकतीच इंस्टाग्रामवर त्यांच्या अपेंडिक्स सर्जरीची माहिती शेअर केली. फोटोमध्ये त्या हॉस्पिटलमध्ये दिसत आहेत.  फोटोमध्ये त्यांचे नाव 'किरण आमिर राव खान'असे दिसत आहे.  हातावर हॉस्पिटल आणि वॉर्ड अॅक्सेस बँडवर लिहिले आहे, जे चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. किरण राव यांनी 2004 मध्ये अभिनेता आमिर खानशी लग्न केले. तथापि, जुलै 2021 मध्ये या जोडप्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. ते आजही अनेक कर्यक्रमांमध्ये सोबत सहभागी होतात. 

चित्रपट निर्मात्या किरण राव यांनी या पोस्टमध्ये सुमारे 4 स्लाईड्स जोडल्या आहेत, ज्यात फोटो आणि व्हिडिओ देखील आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी तिच्या उपचारांची आणि रुग्णालयाची झलक देखील दिली आहे. या पोस्टच्या खाली असलेल्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, 'मी 2026 मध्ये येथे पार्टी करण्यासाठी पूर्णपणे तयार होते, जेव्हा माझ्या अपेंडिक्सने मला थोडासा रिलेक्स होण्याची, दीर्घ श्वास घेण्याची आणि कृतज्ञ राहण्याची आठवण करून दिली.' तिने पुढे लिहिले आहे की, 'या सर्वांसाठी खूप खूप धन्यवाद, आधुनिक औषध. मला अजूनही समजत नाही की ते संपूर्ण 12 मिमी व्यासाचे अपेंडिक्स 10.5  मिमी कॅथेटरमधून कसे बाहेर आले. देवाचे आभार मी डॉक्टर नाही. किरणने सर्जिकल टीम आणि सर एचएन रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलच्या सुपर केअरचे आभार मानले.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किरण राव यांनी त्यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली
किरण पुढे लिहितात, "माझ्या मित्रांचे आणि कुटुंबियांचे वेळेवर सहकार्य केल्याबद्दल आभार - आमिर, चार्ल्स आणि अमीन यांनी तातडीने उपचारांसाठी हवल्याबद्दल आणि माझ्या इतर प्रियजनांचे आभार. माझ्या सुजलेल्या ओठांची एलर्जी कमी झाली असून ते पुन्हा सामान्य झाले आहेत आणि छान दिसत आहेत" आरोग्याची माहिती देताना त्यांनी पुढे लिहिले, "बरं, मला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे आणि मी घरी परतली आहे, नवीन वर्षाची सुरुवात आरामात करण्यासाठी तयार आहे. 2025 हे वर्ष माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी चांगले होते आणि आशा आहे की 2026 हे वर्ष चांगले, मजेदार, प्रेमाने भरलेले आणि सर्वांसाठी चांगले असेल."

