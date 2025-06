पाकिस्तानी सेंसर बोर्डाला 'दंगल' चित्रपटातून काढायचा होता 'तो' सीन; आमिर खाननं चित्रपट प्रदर्शनास दिला नकार

Aamir Khan Dangal : बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानचा 2016 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. या चित्रपटानं अनेक देशांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई केली. पण हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला नाही. आता त्या मागचं कारण स्वत: आमिर खाननं सांगितलं आहे. आमिर खाननं एका मुलाखतीत सांगितलं की पाकिस्तानी सेंसर बोर्डानं त्याच्याकडे खूप मोठी मागणी केली होती. त्यामुळेच हा चित्रपट पाकिस्तानमध्य प्रदर्शित होऊ शकला नव्हता.

छोट्या पडद्यावरील आपकी अदालत या कार्यक्रमात आमिर खाननं हजेरी लावली होती. त्यावेळी त्यानं त्याच्या पाकिस्तानमध्ये प्रदर्शित झालेल्या दंगल या चित्रपटातील एका सीनमधील राष्ट्रगीत आणि तिरंगा काढण्यास सांगितलं होतं. आमिर याविषयी बोलताना म्हणाला, 'जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा त्याच्या एका निर्मात्यांपैकी एक डिन्जी होतं. त्यांनी हा प्रेझेंट केला. पाकिस्तानच्या सेंसर बोर्डानं त्यांच्याकडे गीता फोगाटच्या मॅन जिंकणारा सीन आणि भारतीय झेंडा आणि भारतीय राष्ट्रगीत काढून टाकण्यास सांगितलं.'

"I refused to release Dangal in Pakistan bcoz they decided not to show our national flag and national anthem, people told me you will lose lot of collections, then I said I don't care about collections from Pak":- Megastar #AamirKhan pic.twitter.com/wcN9mr3z4Q

