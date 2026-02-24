English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अर्जितच्या गावाला जाऊया... आमिर खानचा 4 दिवस मुर्शिदाबादमध्ये मुक्काम ; Video Viral

अर्जितच्या गावाला जाऊया... आमिर खानचा 4 दिवस मुर्शिदाबादमध्ये मुक्काम ; Video Viral

Amir Khan goes to Arijit's Village : आमिर खान त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘एक दिन’साठी गायक अरिजीत सिंग यांच्या मूळ गावी मुर्शिदाबाद चार दिवस मुक्कामाला गेले आणि गाण्याच्या रेकॉर्डिंगमध्ये सहभाग घेतला; चित्रपट 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होईल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 24, 2026, 10:38 AM IST
अर्जितच्या गावाला जाऊया... आमिर खानचा 4 दिवस मुर्शिदाबादमध्ये मुक्काम ; Video Viral

बॉलिवूडचे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पुन्हा एकदा त्यांच्या कामाच्या उत्कटतेमुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘एक दिन’ मधील पहिल्या गाण्यासाठी त्यांनी गायक अरिजित सिंग यांच्या मूळ गावी मुर्शिदाबाद प्रवास केला. फक्त भेट देण्यापुरती मर्यादित न राहता, आमिर तिथे चार दिवस मुक्कामाला राहून गाण्याच्या रेकॉर्डिंग प्रक्रियेत थेट सहभाग घेतले. त्यांच्या या समर्पित प्रयत्नामुळे गाण्याचे प्रत्येक सूर, लय आणि भाव अगदी बारकाईने तपासले गेले, ज्यामुळे चित्रपटातील संगीताविषयी प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीकडेच ‘आमिर खान प्रॉडक्शन्स’ ने एक विशेष व्हिडिओ जारी केला आहे, ज्यात मुर्शिदाबादमधील बिहाइंड-द-सीन (BTS) क्षण दाखवले आहेत. व्हिडिओमध्ये आमिर आणि अरिजित गाण्याच्या प्रत्येक सूर आणि भावावर बारकाईने काम करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओतून प्रेक्षकांना फक्त गाण्याची निर्मिती प्रक्रिया नाही तर कलाकारांच्या मेहनत आणि उत्कटतेचा देखील अनुभव मिळतो. अरिजितच्या भावुक आवाजात असलेले चित्रपटाचे शीर्षक गीत ‘एक दिन’ प्रेक्षकांच्या हृदयाला थेट स्पर्श करणारे असल्याचे समीक्षक सांगत आहेत.

गायक अरिजित सिंगच्या निवृत्तीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून संगीतविश्वात चर्चा रंगली होती. अशा परिस्थितीत आमिरने स्वतः अरिजितला भेटून वैयक्तिक विनंती केली, ही घटना चाहत्यांमध्येही गाजली. आमिरने सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करत अरिजितचे आभार मानले की त्याने ‘एक दिन’साठी आपला आवाज दिला.

या चित्रपटात आमिरचा मुलगा जुनैद खान आणि अभिनेत्री सई पल्लवी मुख्य भूमिकेत आहेत. ‘एक दिन’च्या माध्यमातून आमिरची जोडी बऱ्याच काळानंतर चित्रपट निर्माता मन्सूर खान सोबत पुन्हा जुळली आहे. ही जोडी पूर्वीही ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ आणि ‘जाने तू... या जाने ना’सारखे अनेक अविस्मरणीय चित्रपट देऊन चाहत्यांच्या मनात ठसा उमठवलेली आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले आहे, तर निर्मितीची धुरा आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी सांभाळली आहे. यंदा ‘एक दिन’ 1 मे 2026 रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या संगीतावर प्रेक्षकांचा विश्वास आणि उत्सुकता वाढल्याने, हे गाणे आणि चित्रपट दोन्हीच संगीतप्रेमी आणि सिनेमाप्रेमींसाठी मोठा आकर्षण केंद्र ठरणार आहे.

यंदाच्या ‘एक दिन’च्या माध्यमातून आमिर खानच्या उत्कृष्ट कामगिरीची आणि अरिजित सिंगच्या भावनिक आवाजाची जोड पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनावर गडद ठसा उमठवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
amir khanArijit SinghEk DinBollywood NewsMurshidabad

इतर बातम्या

लखनऊ हादरलं! शिक्षण बाप-लेकाच्या आड आलं, बापाची हत्या करून...

भारत