61 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा बोहल्यावर चढणार आमिर खान, 'या' दिवशी गर्लफ्रेंड गौरीशी लग्न

Aamir Khan Wedding : बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान तिसऱ्यांदा लग्नाच्या बेड्यात अडकणार आहे. वयाच्या 61 व्या वर्षी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. अतिशय प्रायव्हेट आणि जवळच्या लोकांच्या उपस्थितीत आमिर खान 5 जुलैला आमिर आणि गौरी लग्न करणार आहे. हे लग्न अगदी साधेपणाने करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी 60 व्या बर्थ डेच्या दिवशी आमिरने गौरीसोबतच्या नात्याबद्दल जाहीरपण सांगितलं होतं. त्यावेळी आमिरने सांगितलं होतं की, तो गौरीला 25 वर्षांपासून ओळखतो. त्या दोघांमधील प्रेमाची सुरुवात 2023 पासून झाली. आमिरचं हे तिसरं लग्न आहे तर गौरीचं दुसरं. गौरीला पहिल्या लग्नापासून एक 7 वर्षांचा मुलगा आहे.
गौरी ही बंगळुरूची असून तिचा चित्रपटसृष्टीशी काही संबंध नाही. गौरी ही आईने सुरु केलेला सलूनचा व्यवसाय चालवते. महत्त्वाचे म्हणजे ती आमिर खानच्या प्रोडक्शन कंपनीशी जोडल्या गेली आहे.
1986 आमिर खानने रीना दत्तासोबत पहिलं लग्न केलं. त्यांना या लग्नातून जुनैद आणि आयरा खान असे दोन मुलं आहेत. पण 2002 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. यानंतर आमिर खानने 2005 मध्ये किरण रावशी लग्न केलं. पण हेही लग्न फार काळ टिकलं नाही. 2021 मध्ये आमिर खानने किरण रावलाही घटस्फोट दिला.
आमिर खानची ही दोन्ही लग्न संपुष्टात आली जरी असली तरी रीना आणि किरण आजही आमिरच्या आयुष्याचे भाग आहे. अनेक सोहळ्यामध्ये ते उपस्थितीत असतात. आमिर खानच्या मुलीच्या लग्नात किरण राव आपल्या मुलगा आझादसोबत आली होती. जुनैदने एक दिन नावाच्या चित्रपटात काम केलंय.