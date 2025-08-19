'आमिर खानचे विवाहबाह्य संबंध, लग्न न करता एक मुलगा'; कोण आहे जसिका हायन्स?

Jessica Hynes: जेसिका हायन्स कोण आहे, हा प्रश्न सध्या सर्वांच्याच मनात घोळत आहे, कारण बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता आमिर खानच्या भावाने त्याच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. फैसल खानने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक खुलासे केले, ज्यामुळे मनोरंजन क्षेत्रात खूपच गदारोळ माजला आहे.
आमिर खानचे जेसिका हायन्स नावाच्या विदेशी महिलेशी अवैध संबंध होते. आणि तिच्यापासून त्याला एक मुलगा देखील आहे, असा आरोप फैसल खानने पत्रकार परिषदेत केला. ही बाब ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
जेसिका हायन्स ही एक ब्रिटिश अभिनेत्री, लेखिका आणि दिग्दर्शक म्हणून ओळखली जाते. तिच्या कारकिर्दीत तिने "द रॉयल फॅमिली", "ट्वेंटी ट्वेल्व" आणि "देअर गोज द सी" या रोमांचक चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. शिवाय, तिने अनेक पुस्तके आणि कथासंग्रहही लिहिले आहेत, ज्यामुळे तिची ओळख साहित्य क्षेत्रातही आहे. तिला एक मुलगा आहे, ज्याचे नाव जॉन आहे.
फैसलने केलेल्या दाव्यानुसार, आमिरने रीना दत्ताशी लग्न झाल्यानंतरही जेसिकासोबत त्याचे नाते होते. रीना यांच्याशी घटस्फोटानंतर त्याने जेसिकासोबत पूर्णतः संबंध जोडले आणि त्यातून एक अवैध अपत्य झाले. इतकंच नव्हे तर त्या काळात तो किरण रावशीही जवळीक साधत होता, असा आरोप त्याने लावला.
फैसल खान हे गेल्या काही काळापासून आपल्या कुटुंब आणि भाऊ आमिरवर गंभीर टीका करत आहे. याआधी त्याने असा दावा केला होता की, आमिर आणि कुटुंबीयांनी त्याला बराच काळ घरात अडकवून ठेवले होते. या नव्या आरोपांनंतरही आमिर किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.
काही दिवसांपूर्वी आमिरच्या कुटुंबाने फैसलच्या घरात अडकवल्याच्या दाव्याला खोटे ठरवत निवेदन जारी केले होते. पण जेसिका हायन्स प्रकरणावर मौन बाळगण्यात आले आहे, जे आणखीच चर्चेचा विषय बनले आहे. हा वाद आता कुठे थांबणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
आतापर्यंत आमिर खान किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून या आरोपांवर कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. याआधी फैसलच्या घरात अडकवल्याच्या दाव्याला कुटुंबाने खोटे ठरवत निवेदन जारी केले होते, पण जेसिका हायन्स प्रकरणावर मौन बाळगण्यात आले आहे.