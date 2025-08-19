English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आमिर खानचे विवाहबाह्य संबंध, लग्न न करता एक मुलगा'; कोण आहे जसिका हायन्स?

Jessica Hynes:  बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता आमिर खानच्या भावाने त्याच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 19, 2025, 05:26 PM IST
'आमिर खानचे विवाहबाह्य संबंध, लग्न न करता एक मुलगा'; कोण आहे जसिका हायन्स?
जेसिका हाइन्स

Jessica Hynes: जेसिका हायन्स कोण आहे, हा प्रश्न सध्या सर्वांच्याच मनात घोळत आहे, कारण बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता आमिर खानच्या भावाने त्याच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. फैसल खानने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक खुलासे केले, ज्यामुळे मनोरंजन क्षेत्रात खूपच गदारोळ माजला आहे. 

काय म्हणाला फैसल खान?

आमिर खानचे जेसिका हायन्स नावाच्या विदेशी महिलेशी अवैध संबंध होते. आणि तिच्यापासून त्याला एक मुलगा देखील आहे, असा आरोप फैसल खानने पत्रकार परिषदेत केला. ही बाब ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

कोण आहे जेसिका हायन्स?

जेसिका हायन्स ही एक ब्रिटिश अभिनेत्री, लेखिका आणि दिग्दर्शक म्हणून ओळखली जाते. तिच्या कारकिर्दीत तिने "द रॉयल फॅमिली", "ट्वेंटी ट्वेल्व" आणि "देअर गोज द सी" या रोमांचक चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. शिवाय, तिने अनेक पुस्तके आणि कथासंग्रहही लिहिले आहेत, ज्यामुळे तिची ओळख साहित्य क्षेत्रातही आहे. तिला एक मुलगा आहे, ज्याचे नाव जॉन आहे. 

फैसलने केलेल्या दाव्यानुसार, आमिरने रीना दत्ताशी लग्न झाल्यानंतरही जेसिकासोबत त्याचे नाते होते. रीना यांच्याशी घटस्फोटानंतर त्याने जेसिकासोबत पूर्णतः संबंध जोडले आणि त्यातून एक अवैध अपत्य झाले. इतकंच नव्हे तर त्या काळात तो किरण रावशीही जवळीक साधत होता, असा आरोप त्याने लावला.

आमीर खानवर गंभीर आरोप 

फैसल खान हे गेल्या काही काळापासून आपल्या कुटुंब आणि भाऊ आमिरवर गंभीर टीका करत आहे. याआधी त्याने असा दावा केला होता की, आमिर आणि कुटुंबीयांनी त्याला बराच काळ घरात अडकवून ठेवले होते. या नव्या आरोपांनंतरही आमिर किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

हा वाद कुठे थांबणार?

काही दिवसांपूर्वी आमिरच्या कुटुंबाने फैसलच्या घरात अडकवल्याच्या दाव्याला खोटे ठरवत निवेदन जारी केले होते. पण जेसिका हायन्स प्रकरणावर मौन बाळगण्यात आले आहे, जे आणखीच चर्चेचा विषय बनले आहे. हा वाद आता कुठे थांबणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

FAQ

जेसिका हायन्स कोण आहे?

जेसिका हायन्स ही एक ब्रिटिश अभिनेत्री, लेखिका आणि दिग्दर्शक आहे. तिने "द रॉयल फॅमिली", "ट्वेंटी ट्वेल्व" आणि "देअर गोज द सी" या चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. तिने अनेक पुस्तके आणि कथासंग्रहही लिहिले असून, तिला एक मुलगा जॉन आहे.

फैसल खानने आमिर खानवर काय आरोप केले आहेत?

फैसल खानने आरोप केला की, आमिर खानचा जेसिका हायन्ससोबत अवैध संबंध होता आणि तिच्यापासून त्याला एक मुलगा आहे. त्याने सांगितले की, रीना दत्ताशी लग्नानंतरही हे नाते सुरू होते आणि घटस्फोटानंतर त्याने जेसिकासोबत पूर्ण संबंध जोडले. तसेच, तो त्या काळात किरण रावशीही जवळीक साधत होता, असा दावा त्याने केला.

आमिर खान किंवा त्याच्या कुटुंबाने या आरोपांना काय उत्तर दिले आहे?

आतापर्यंत आमिर खान किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून या आरोपांवर कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. याआधी फैसलच्या घरात अडकवल्याच्या दाव्याला कुटुंबाने खोटे ठरवत निवेदन जारी केले होते, पण जेसिका हायन्स प्रकरणावर मौन बाळगण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
आमिर खानवर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप; कोण आहे जसिका हायनस? 'एक अवैध अपत्य...'

इतर बातम्या

'तो आणि त्याचा कॅमेरा...' लेकासाठी संयोगिताराजे झ...

महाराष्ट्र बातम्या