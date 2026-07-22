/आमीर खानच्या भावावर आली वाईट वेळ, Ex पत्नीने सांगितलं धक्कादायक वास्तव

बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान यांचा सावत्र भाऊ हैदर अली खान सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत जीवन जगत असल्याचा दावा त्यांची माजी पत्नी आणि अभिनेत्री ईवा ग्रोव्हर यांनी केला आहे. एका मुलाखतीत बोलताना तिने सांगितले की, हैदर अली यांच्याकडे कायमस्वरूपी राहण्यासाठी घर नाही आणि दोन वेळच्या जेवणासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. कधी मित्रांच्या मदतीने तर कधी चाळीत तात्पुरता आसरा घेऊन ते दिवस काढत असल्याचे ईवा यांनी सांगितले.
ईवा ग्रोव्हरने तिच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हैदर अली खान यांच्याशी केवळ 18 दिवसांच्या ओळखीनंतर तिने लग्न केले होते. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत वाटत होते, मात्र लग्नानंतर काही दिवसांतच परिस्थिती बदलली. तिने पतीकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचा आरोप केला असून, वैवाहिक आयुष्यात हिंसाचाराचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले. या कारणामुळे काही वर्षांनंतर त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता.
हैदर अली खान यांना स्किझोफ्रेनिया (Schizophrenia) हा मानसिक आजार होता. मात्र लग्नाच्या वेळी या आजाराची तीव्रता मला माहीत नव्हती, असे ईवा ग्रोव्हरने सांगितले. कालांतराने त्याचा त्यांच्या वैवाहिक जीवनावर परिणाम झाला. सध्या हैदर अली यांची तब्येत आणि आर्थिक परिस्थिती दोन्हीही चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि, या दाव्यांबाबत हैदर अली खान किंवा त्यांच्या कुटुंबाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
भूतकाळातील कटू अनुभव असूनही ईवा ग्रोव्हरने माजी पतीबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. "जे काही घडलं ते विसरणं कठीण आहे, पण एक माणूस म्हणून त्यांची आजची अवस्था पाहून वाईट वाटतं," असे ती म्हणाली. तिच्या म्हणण्यानुसार, हैदर अली यांच्या आजूबाजूला त्यांची योग्य काळजी घेणारे लोक नाहीत. काहीजण त्यांना मदत करण्याऐवजी चुकीच्या सवयींकडे ढकलत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
आमिर खान हा बॉलिवूडमधील आघाडीचे अभिनेता असला तरी हैदर अली खान यांचे आयुष्य पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने गेल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. प्रसिद्ध कुटुंबाशी संबंध असला तरी प्रत्येक सदस्याचे आयुष्य सारखेच असते असे नाही, याकडे या घटनेने लक्ष वेधले आहे. सोशल मीडियावरही या खुलाशानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून काहींनी मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक आधारव्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू केली आहे.ईवा ग्रोव्हरच्या मुलाखतीनंतर या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू झाली असली तरी आमिर खान, हैदर अली खान किंवा त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.