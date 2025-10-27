‘गजनी’तील आमिरची नायिका आता इंडस्ट्रीपासून दूर; जाणून घ्या, ती सध्या काय करते!

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतून थेट हिंदी सिनेमात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करणाऱ्या काही मोजक्या अभिनेत्रींपैकी असिन थोट्टूमकल हिचं नाव सर्वात अग्रेसर मानलं जातं. अभिनयातील नैसर्गिकता, तिचं साधेपण, आणि प्रेक्षकांना भुरळ पाडणारं हास्य यामुळे असिनने बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं एक खास स्थान निर्माण केलं.
26 ऑक्टोबर 1985 रोजी केरळमधील कोची येथे जन्मलेली असिन एका सुशिक्षित कुटुंबातून आली आहे. तिचे वडील जोसेफ थोट्टूमकल हे सीबीआय अधिकारी तर आई डॉक्टर होत्या. बालपणापासूनच असिनला कला आणि संस्कृतीची आवड होती. ती केवळ बुद्धिमान विद्यार्थिनी नव्हती, तर एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम नृत्यांगना देखील आहे. तिने सेंट टेरेसाज कॉलेज, कोची येथून कला शाखेत पदवी मिळवली.
असिनने केवळ 15 व्या वर्षीच अभिनय क्षेत्रात पाऊल टाकलं. २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मल्याळम चित्रपट ‘नरेंद्रन माकन जयकांत वाका’ मधून तिचं चित्रपट पदार्पण झालं. हा चित्रपट तिला पहिली ओळख मिळवून देणारा ठरला. त्यानंतर तिने तेलगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीत अनेक यशस्वी चित्रपट केले — त्यात ‘मुक्कुती’, ‘शिवमणि’, ‘गजनी’ (तमिळ आवृत्ती), आणि ‘दशावतारम’ यांसारखे हिट चित्रपट विशेष गाजले. या काळात असिन दक्षिणेतली सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री बनली आणि तिला ‘क्वीन ऑफ कॉलिवूड’ अशी उपाधी मिळाली.
2008 मध्ये आमिर खानसोबतच्या ‘गजनी’ या सुपरहिट चित्रपटातून असिनने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकलं. या चित्रपटात तिच्या निरागस अभिनयाने आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ‘गजनी’ने केवळ बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली नाही, तर असिनला फिल्मफेअरचा ‘बेस्ट डेब्यू’ पुरस्कारही मिळवून दिला. यानंतर ती सलग मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांमध्ये झळकली — ‘लंडन ड्रीम्स’ (सलमान खान, अजय़ देवगण), ‘रेडी’, ‘हाऊसफुल 2’, आणि ‘खिलाडी 786’ सारखे चित्रपट प्रचंड लोकप्रिय ठरले.
करिअरच्या सर्वोच्च टप्प्यावर असतानाच असिनने इंडस्ट्रीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. २०१६ मध्ये तिने मायक्रोमॅक्स कंपनीचे सहसंस्थापक राहुल शर्मा यांच्याशी विवाह केला. त्यांच्या लग्नाला बॉलिवूडमधील अनेक मोठी नावे उपस्थित होती, त्यात अक्षय कुमार विशेष होता — कारण असिन आणि राहुल यांची ओळख घडवून देण्यात त्याचाच मोठा वाटा होता. विवाहानंतर असिन पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीपासून दूर झाली आणि पतीसह परदेशात स्थायिक झाली. दोघांना एक सुंदर मुलगी आहे, आणि सध्या असिन तिच्या कौटुंबिक आयुष्यात व्यस्त आहे.
मीडियातील अहवालानुसार, असिनची एकूण वैयक्तिक संपत्ती जवळपास 30 कोटी रुपये, तर तिचे पती राहुल शर्मा यांची संपत्ती तब्बल 1300कोटी रुपयांहून अधिक आहे. असिन सध्या सिनेसृष्टीपासून दूर असली तरी सोशल मीडियावर तिचे फॅन्स अजूनही मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. तिने अभिनय सोडला असला तरी तिचं सौंदर्य, साधेपणा आणि ‘गजनी’मधील मोहक स्मित आजही चाहत्यांच्या मनात कोरलेलं आहे. असिनचा प्रवास हा एका मेहनती, प्रतिभावान आणि आत्मविश्वासू स्त्रीचा प्रेरणादायी प्रवास आहे जिने स्टारडम मिळवलं, पण प्रसिद्धीपेक्षा स्वतःचं आणि कुटुंबाचं आयुष्य निवडलं. आज ती जरी पडद्यावर दिसत नसली, तरी ‘गजनी गर्ल’ म्हणून ती कायमच चाहत्यांच्या आठवणीत जिवंत आहे.
