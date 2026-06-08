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'ऑफर स्वीकारताना आधी..', 'पेद्दी'च्या 'तसल्या सीन्स'साठी जान्हवीच जबाबदार? इंडस्ट्री सोडल्याचा उल्लेख करत..

Actress On Janhvi Kapoor Peddi Row: एकीकडे सगळ्यांनी जान्हवी कपूरसंदर्भातील वादासाठी दिग्दर्शकाला दोष दिलेला असतानाच एका अभिनेत्रीने मात्र कलाकारांचेच कान टोचलेत

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 08, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:39 AM IST
'ऑफर स्वीकारताना आधी..', 'पेद्दी'च्या 'तसल्या सीन्स'साठी जान्हवीच जबाबदार? इंडस्ट्री सोडल्याचा उल्लेख करत..

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'ऑफर स्वीकारताना आधी...', 'पेद्दी'च्या 'तसल्या सीन्स'साठी जान्हवीच जबाबदार?
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