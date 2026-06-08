'ऑफर स्वीकारताना आधी..', 'पेद्दी'च्या 'तसल्या सीन्स'साठी जान्हवीच जबाबदार? इंडस्ट्री सोडल्याचा उल्लेख करत..

Actress On Janhvi Kapoor Peddi Row: अभिनेता राम चरणचा 'पेद्दी' चित्रपट सध्या तिकीटबारीवर धुमाकूळ घालत असतानाच या चित्रपटावरुन वादही सुरु आहे. अभिनेत्री जान्हवी कपूरवर चित्रित करण्यात आलेल्या सीन्समध्ये मुद्दाम तिचं शरीर अधिक एक्सपोज करुन दाखवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. जान्हवीचे चॅटही व्हायरल झाले असून तिने त्यात, 'माझ्या छातीचे आणि कमरेचे शॉट्स घेऊ नका' अशी विनंती केलेली. तरीही ती मान्य करण्यात आली नसल्याचं म्हटलं आहे. आता या वादामध्ये एका अभिनेत्रीने उडी घेतली आहे. तिने अशा सीन्समुळेच आपल्याला मनोरंजनसृष्टी सोडावी लागल्याचं म्हटलं आहे.
'आशिकी' चित्रपटाची अभिनेत्री अनु अग्रवालने जान्हवी कपूरच्या 'पेद्दी' चित्रपटामधील वादग्रस्त सीनवरुन आपलं मत नोंदवलं आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातील जान्हवीची भूमिका आणि काही सिन्सवर प्रेक्षकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. काही सिन्समध्ये गरज नसताना जान्हवीचे बोल्ड चित्रिकरण करण्यात आलं आहे. तसेच महिलांच्या शरीराचे ऑब्जेक्टीफिकेशन म्हणजेच महिलांकडे वस्तू म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन या चित्रिकरणातून दिसत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जान्हवीने अद्याप या टीकेला थेट प्रतिसाद दिलेला नसला तरी, अनुने या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तरुण अभिनेते आणि अभिनेत्रींना आवाहन केले आहे. "चित्रपटाची ऑफर स्वीकारताना आधी कथा ऐका, प्रश्न विचारा आणि जर त्या सेटअपमधील एखादी गोष्ट मानवी प्रतिष्ठेला, तुमच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत असेल, तर नाही म्हणण्याचे धाडस ठेवा," असा सल्ला अनुने दिला आहे.
अशाप्रकारे महिलांच्या ऑब्जेक्टीफिकेशनला आपणही विरोध केला होता असंही अनुने सांगितलं आहे. माझ्या स्वत:च्या कारकिर्दीचा विचार केला तर या ऑब्जेक्टीफिकेशनच्या विरुद्ध उभं राहण्याचा मी निर्णय घेतल्याने मी अनेक चित्रपट नाकारले. अखेर इंडस्ट्रीमधूनच बाहेर पडले, असं अनुने आवर्जून नमूद केलं.
7 जून रोजी अनुने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर या विषयासंदर्भात एक पोस्ट केली आहे. "'पेद्दी'बद्दलच्या अलीकडील चर्चांमुळे मला खूप पूर्वी मी घेतलेल्या एका निर्णयाची आठवण झाली. स्त्रियांसंदर्भातील चित्रणात अधिक सन्मानाची मागणी करत आवाज उठवणाऱ्या आजच्या प्रेक्षकांचे मी कौतुक करते. पण ही जबाबदारी केवळ प्रेक्षकांची नाही. किंवा केवळ चित्रपट निर्मात्यांचीही नाही. ती आम्हा कलाकारांचीही आहे. 30 वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी, 'आशिकी'नंतर, कोणताही चित्रपट साइन करण्यापूर्वी मी त्याची कथा ऐकून घेण्याचे ठरवले होते," असं अनुने पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
अनुने पुढे सांगितले की, चित्रपटसृष्टीत एकेकाळी स्त्रियांचे ऑब्जेक्टीफिकेशन करणे ही एक सामान्य गोष्ट मानली जात होती, पण तिने जाणीवपूर्वक त्याविरुद्ध उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. तिने आपल्या कारकिर्दीत निवडलेले चित्रपट तिच्या याच निर्णयाची साक्ष देतात, असे ती म्हणाली. या 'आशिकी' फेम अभिनेत्रीच्या मते, अशा प्रथांना स्वीकारण्यास नकार देणे हे देखील ती चित्रपटसृष्टीतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण होते.
"जेव्हा प्रेक्षक चांगल्याची मागणी करतील, तेव्हा कथा बदलतील. पण ज्या गोष्टींवर आमचा विश्वास नाही, त्यात सहभागी होण्यास आम्ही कलाकार नकार देऊ, तेव्हाही त्या बदलतील," असे म्हणत अनुने आपले म्हणणे मांडलं आहे. यामधून तिने एकप्रकारे जान्हवी आणि तिच्याप्रमाणे सरसकट चित्रपटाला होकार देणाऱ्यांना झापलं आहे.
दरम्यान, जान्हवीवरील चित्रिकरणावरुन ऑनलाइन टीका वाढल्यानंतर, 'पेद्दी'चे दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांनी सोशल मीडियावर जाहीरपणे माफी मागितली आहे. त्यांनी चित्रपटातील वादग्रस्त सिन्स एडीट केले जातील असं सांगितलं आहे. लोक अशा अर्थाने हा सीन घेतील असं वाटलं नव्हतं. मात्र आता या वादानंतर माझा महिला पात्रांसंदर्भातील भूमिका पूर्णपणे बदलेली असेल असं बुची बाबू सना यांनी म्हटलं आहे. अनेकांनी या विषयावरुन टीकेची झोड उठवताना दिग्दर्शकावर खापर फोडलं असलं तरी अनुने मात्र शुटींगदरम्यान कसली मागणी केली जाणार आहे याबद्दल आधी कलाकारांनी विचारुन घेतलं पाहिजे असं म्हटलं आहे.