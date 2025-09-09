English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मला मुलं नको आहेत, 49 वर्षीय अभिनेत्याने सांगितलं कारण, ऐकून थक्क व्हाल!

49 वर्षीय लग्न न झालेल्या बॉलिवूड अभिनेत्याने सांगितलं मुलं का नको. कारण ऐकून अनेकजण हैराण तर काहींनी केलं कौतुक.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 10:43 AM IST
'मला मुलं नको आहेत, 49 वर्षीय अभिनेत्याने सांगितलं कारण, ऐकून थक्क व्हाल!

Bollywood Actor: देओल परिवारातून येणारा लोकप्रिय अभिनेता अभय देओल नेहमीच वेगवेगळ्या भूमिका आणि अभिनयासाठी ओळखला जातो. कमी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये काम करूनही त्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. अभिनयासोबतच त्याच्या स्पष्टवक्तेपणामुळेही तो चर्चेत असतो. अलीकडेच त्याने लग्न आणि मुलांबाबत आपले मत मांडले असून पुन्हा एकदा तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. जय मदान यांच्यासोबत झालेल्या पॉडकास्टमध्ये अभय देओलने स्पष्ट सांगितले, 'मला मुलं नको आहेत. जर मला घर बसवायचं असतं तर मी स्वतः मूल जन्माला घालण्याऐवजी दत्तक घेणं पसंत केलं असतं. कारण मला माहित नाही. मी या जगात मूल का आणू? मी फक्त जगाकडे पाहतो आणि विचार करतो की इतकी लोकसंख्या असताना मी आणखी एका मुलाला का आणू?

'मी या पृथ्वीवर आनंदी आहे. पण आधीच जास्त लोकसंख्येचा भार असताना त्यात अजून भर घालणं योग्य नाही. त्यामुळे मी मुलं नको असं मानतो आणि जरी मला मुलं हवे असे मानले तरीही मला असं वाटतं की जगाकडे पाहून मी स्वतःला विचारतो  मला एक मूल का आणायचं?

पालक बनण्याबाबतही संभ्रम

अभयने यावेळी पालक होण्याबाबत प्रामाणिकपणे प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, 'मला माहित नाही मी पालक म्हणून योग्य निर्णय घेऊ शकेन का. माझ्या भावना कशा हाताळेन हेही मला माहित नाही. कदाचित माझं मूल असतं तर मी जास्त नियंत्रण करणारा आणि अधिकार दाखवणारा असतो. मला काळजी घेण्याची भावना आहे पण स्वतःला सांभाळणंही अवघड असतं. कदाचित मी माझ्या मुलावरही तसाच प्रभाव टाकला असता. आपण मोठे होत असताना ज्या सुरक्षित वातावरणात वाढलो त्याचा परिणाम आपल्या स्वभावावर होतो. त्यामुळे माझ्या मुलावरही त्या गोष्टींचा परिणाम झाला असता असं तो म्हणाला. 

अभय देओलचे हे मत समाजात विविध चर्चा निर्माण करणारे ठरले आहे. विवाह आणि मुलांबाबत अनेक जण परंपरेनुसार विचार करतात. परंतु अभयने लोकसंख्या, जबाबदारी आणि वैयक्तिक मानसिकतेबाबत खुलेपणाने मत मांडून एक नवा दृष्टिकोन समोर आणला आहे.

FAQ

1. अभय देओलने मुलांबाबत काय मत व्यक्त केले आहे?

अभय देओलने डॉ. जय मदान यांच्या पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, त्याला मुलं नको आहेत. त्याने म्हटले, "मी या जगात मूल का आणू? इतकी लोकसंख्या असताना आणखी एका मुलाला आणण्यात अर्थ नाही." त्याला जर मूल हवे असते तर त्याने दत्तक घेणे पसंत केले असते.

2. अभय देओलने मुलं नको असण्याचे कारण काय सांगितले?

अभयने जागतिक लोकसंख्येचा वाढता भार आणि पर्यावरणावरील ताण याकडे लक्ष वेधले. त्याला वाटते की, आधीच जास्त लोकसंख्या असताना आणखी मुलं आणणे योग्य नाही. त्याने स्वतःच्या आनंदी जीवनावर समाधान व्यक्त केले आणि अतिरिक्त जबाबदारी घेण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.

3. अभय देओलला पालक होण्याबाबत काय वाटते?

अभयने पालक होण्याबाबत संभ्रम व्यक्त केला. त्याला वाटते की, तो पालक म्हणून योग्य निर्णय घेऊ शकेल की नाही याबाबत शंका आहे. तो म्हणाला, "मी कदाचित जास्त नियंत्रण करणारा आणि अधिकार गाजवणारा पालक झालो असतो. स्वतःला सांभाळणे अवघड असताना मुलावर योग्य प्रभाव टाकणे कठीण आहे."

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
abhay deolabhay deol careerabhay deol moviesabhay deol projectabhay deol personal life

इतर बातम्या

काजल अग्रवालचा अपघातात मृत्यू? चाहत्यांमध्ये उडाला गोंधळ, अ...

मनोरंजन