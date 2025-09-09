'मला मुलं नको आहेत, 49 वर्षीय अभिनेत्याने सांगितलं कारण, ऐकून थक्क व्हाल!

Bollywood Actor: देओल परिवारातून येणारा लोकप्रिय अभिनेता अभय देओल नेहमीच वेगवेगळ्या भूमिका आणि अभिनयासाठी ओळखला जातो. कमी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये काम करूनही त्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. अभिनयासोबतच त्याच्या स्पष्टवक्तेपणामुळेही तो चर्चेत असतो. अलीकडेच त्याने लग्न आणि मुलांबाबत आपले मत मांडले असून पुन्हा एकदा तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.
डॉ. जय मदान यांच्यासोबत झालेल्या पॉडकास्टमध्ये अभय देओलने स्पष्ट सांगितले, 'मला मुलं नको आहेत. जर मला घर बसवायचं असतं तर मी स्वतः मूल जन्माला घालण्याऐवजी दत्तक घेणं पसंत केलं असतं. कारण मला माहित नाही. मी या जगात मूल का आणू? मी फक्त जगाकडे पाहतो आणि विचार करतो की इतकी लोकसंख्या असताना मी आणखी एका मुलाला का आणू?
'मी या पृथ्वीवर आनंदी आहे. पण आधीच जास्त लोकसंख्येचा भार असताना त्यात अजून भर घालणं योग्य नाही. त्यामुळे मी मुलं नको असं मानतो आणि जरी मला मुलं हवे असे मानले तरीही मला असं वाटतं की जगाकडे पाहून मी स्वतःला विचारतो मला एक मूल का आणायचं?
अभयने यावेळी पालक होण्याबाबत प्रामाणिकपणे प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, 'मला माहित नाही मी पालक म्हणून योग्य निर्णय घेऊ शकेन का. माझ्या भावना कशा हाताळेन हेही मला माहित नाही. कदाचित माझं मूल असतं तर मी जास्त नियंत्रण करणारा आणि अधिकार दाखवणारा असतो. मला काळजी घेण्याची भावना आहे पण स्वतःला सांभाळणंही अवघड असतं. कदाचित मी माझ्या मुलावरही तसाच प्रभाव टाकला असता. आपण मोठे होत असताना ज्या सुरक्षित वातावरणात वाढलो त्याचा परिणाम आपल्या स्वभावावर होतो. त्यामुळे माझ्या मुलावरही त्या गोष्टींचा परिणाम झाला असता असं तो म्हणाला.
अभय देओलचे हे मत समाजात विविध चर्चा निर्माण करणारे ठरले आहे. विवाह आणि मुलांबाबत अनेक जण परंपरेनुसार विचार करतात. परंतु अभयने लोकसंख्या, जबाबदारी आणि वैयक्तिक मानसिकतेबाबत खुलेपणाने मत मांडून एक नवा दृष्टिकोन समोर आणला आहे.
