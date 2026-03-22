अभिनेता अभिजित केळकरचं नवीन क्षेत्रात पदार्पण! सुरू केलं 'अस्सल केळकर मसाले'

Marathi Actor: सिनेसृष्टीतील एका दमदार अभिनेत्याने पुन्हा चाहत्यांची मने जिंकली. कोणत्याही मोठ्या ब्रॅंडचे शोरुम किंवा महागडे हॉटेल नाही तर अभिजित केळकरने चवदार मसल्यांचा उद्योग सुरु केला आहे. अभिनेत्याने स्वतः इंस्टाग्राम पोस्टवरून माहिती दिली असून चाहत्यांनी यावर एकाहुन एक कमेंट्स केल्या आहेत. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 22, 2026, 02:11 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Marathi News: सिनेसृष्टीतील एका मराठमोठ्या अभिनेत्याने त्याच्या चाहत्यांसोबत काही खास शेअर केलं आहे. यावेळी त्याने त्याच्या आयुष्यातील नवीन टप्प्यांची घोषणा केली. अशातच मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील एक ओळखीचा चेहरा ‘अभिजीत केळकर’ यानेही खास मुहूर्त साधत आपल्या आयुष्यातील नवी सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर त्याने ही आनंदाची बातमी शेअर केल्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

‘अभिजीत केळकर’ची नवी सुरुवात

गुढीपाडव्याच्या शुभदिनी ‘अभिजीत केळकर’ याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्याची घोषणा केली. कोकणाशी घट्ट नातं असलेल्या ‘अभिजीत केळकर’ने मसाल्यांच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवत ‘अस्सल केळकर मसाले’ हा ब्रँड लॉन्च केला आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने “गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर माझा स्वतःचा मसल्याचा ब्रँड घेऊन आलोय... तुमचे आशीर्वाद, शुभेच्छा आणि प्रतिसाद हवाय... गणपती बाप्पा... मोरया” असे लिहित चाहत्यांशी आनंद व्यक्त केला.

 चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

‘अभिजीत केळकर’च्या या नव्या उपक्रमावर चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. सोशल मीडियावर त्याच्या पोस्टला मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स आणि कमेंट्स मिळताना दिसत आहेत. अनेकांनी त्याच्या या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा देत पाठिंबा दर्शवला आहे.

अभिनयातून व्यवसायाकडे वाटचाल

‘अभिजीत केळकर’ हा मराठीतील लोकप्रिय अभिनेता असून त्याने अनेक मालिका आणि नाटकांमधून आपली ओळख निर्माण केली आहे. ‘वहिनीसाहेब’, ‘तुझं माझं जमेना’, ‘असंभव’, ‘सातव्या मुलीची सातवी मुलगी’, ‘योगयोगेश्वर जय शंकर’, ‘तुझ्या इश्काचा नादखुळा’ आणि ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकांमधून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. तसेच ‘मन पसंद की शादी’ या हिंदी मालिकेतही त्याने काम केले आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय

‘अभिजीत केळकर’ सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय असतो. विविध विषयांवर तो पोस्ट आणि व्हिडीओ शेअर करत असतो. अलीकडेच त्याने उन्हाळ्यावरील एक हलकाफुलका व्हिडीओ शेअर केला होता, ज्याला चाहत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.

हे ही वाचा: 'रवीना यायची, करिश्मा जायची' इतके वाद की, कोणत्या चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान सर्वांचाच होता अबोला?

 नव्या प्रवासाकडे लक्ष

अभिनयासोबतच व्यवसायातही पाऊल टाकत ‘अभिजीत केळकर’ने आपल्या करिअरमध्ये नवा अध्याय सुरू केला आहे. या नव्या उपक्रमामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्येही उत्सुकता वाढली असून पुढील काळात या ब्रँडला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

इतर बातम्या

कधी पाहिलाय का जगाच्या नजरेआड असणारा काश्मीर? लुप्त ठिकाणां...

भारत