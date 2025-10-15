'सलमान खानने मला सेटवर बेशुद्ध पाडलं', दिग्दर्शकाने केला गौप्यस्फोट; म्हणाला 'अमोल गुप्तेप्रमाणे हालत...'

Abhinav Kashyap on Salman Khan: 'दबंग' चित्रपटाचा दिग्दर्शक अभिनव कश्यपने सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबावर अनके गंभीर आरोप केले आहेत. यावेळी त्याने नव्याने आरोप करत कशाप्रकारे एकदा सेटवर बेशुद्ध पडलो होतो याची आठवण सांगितली आहे. चित्रपटातील सर्व डायलॉग सीन शूट झाले असताना सलमान हा प्रोजेक्ट ताब्यात घेण्याचा आणि त्याचा भाऊ अरबाज खानला चित्रपटाचा दिग्दर्शक म्हणून घेण्याचा प्रयत्न करत होता असा आरोप त्याने केला आहे. एका मुलाखतीत अभिनव म्हणाला की, कथित छळामुळे तो प्रकल्प सोडू इच्छित होता, परंतु एका शुभचिंतकाने त्याला असं न करण्याचा सल्ला दिला होता. त्याला यावेळी अमोल गुप्तेचं उदाहरण देण्यात आलं. आमीर खानने 'तारे जमीन पर' चित्रपटाचं दिग्दर्शन करण्यापूर्वी अमोल गुप्तेंकडे जबाबदारी होती.
'Bollywood Thikana'ला दिलेल्या मुलाखतीत अभिनव म्हणाला की तो अनेकदा 'दबंग' चित्रपट सोडण्याच्या जवळ आला होता. चित्रपटाची निर्मिती सुरु असताना तो अनेकदा सलमान खानशी अनावश्यक संवाद टाळत असे असंही त्याने सांगितलं आहे. "या लोकांनी मला इतका त्रास दिला की मी 'दबंग' सोडू इच्छित होतो, कारण त्यांना मीडियाला सांगायचे होतं की मी योग्य नाही, आणि ते अरबाज खानला दिग्दर्शक म्हणून बसवू इच्छित होते. पण तसं झालं नाही. याचे श्रेय माझा मित्र सुनील वोहराला जाते, ज्याने माझी अरबाजशी ओळख करून दिली," असं अभिनव म्हणाला.
तो पुढे म्हणाला, “एका संध्याकाळी, सलमान आणि माझ्यात वाद झाला. तो माझ्याशी इतका उद्धटपणे बोलला की मलाही त्याच शब्दांत उत्तर द्यावे लागले. त्याने माझ्यावर पैसे चोरल्याचा आरोप केला, मला चोर म्हटलं. मी म्हणालो की जर मी इतका अक्षम आणि चोर आहे, तर तरीही मी तुमच्याकडे का आहे? आणि तो मला स्पष्टपणे म्हणाला, ‘तो जा ना, तुझे रोका किसने है (जा, तुला कोण रोखत आहे)?’ मला फार वाईट वाटलं, मी बेशुद्ध पडलो. दोन, तीन मिनिटांसाठी माझ्या डोळ्यासमोर अंधार आला होता. त्यानंतर मी जमिनीवर बसलो.”
अभिनव म्हणाला की, घटनेनंतर काही दिवसांनी तो चित्रपटाच्या पाचगणी येथील सेटवर काही अॅक्शन शूटिंगसाठी गेला नव्हता. चित्रपटाचा निर्माता अरबाजही मुंबईला परतला होता. अभिनवने ठरवलं होते की तो अरबाजच्या परतण्याची वाट पाहेल आणि नंतर चित्रपट सोडेल. पण त्याच वेळी त्याचा मित्र योगायोगाने पाचगणीमध्ये होता आणि भेटायला आला. “त्याने मला सांगितलं की मी चित्रपट सोडू नये, कारण त्यांना तेच हवं आहे. ‘तेरे साथ अमोले गुप्ते हो जायेगा’, असं अभिनवने सांगत वर्षांपूर्वी अमोले गुप्ते यांना 'तारे जमीन पर'च्या दिग्दर्शकपदावरून काढून टाकल्याचा उल्लेख केला.
अभिनवने सांगितलं की, त्याने सलमान खानसोबतचा सर्व संवाद कमी केला आणि तो आपल्या रुमपुरतं मर्यादित ठेवलं. कशातरी प्रकारे मी चित्रपट पूर्ण केला असं त्याने सांगितलं. अभिनव म्हणाला की सलमान आणि त्याचं कुटुंब चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान त्याला सतत त्रास देत होतं. यामुळे त्याने सिक्वेलसाठी परत न येण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याने असाही आरोप केला की सलमानच्या डोळ्याखालील काळे डाग लपवण्यासाठी VFX चा वापर करण्यात आला, ज्यासाठी 8 लाख रुपये लागले. सलमान नियमितपणे उशिरा येत असे आणि संपूर्ण युनिट वाट पाहत असे असाही आरोप त्याने केला आहे. बिग बॉसच्या अलीकडच्या भागात सलमानने अप्रत्यक्षपणे या आरोपांना उत्तर दिलं.