प्रियंका चोप्राला ‘देसी गर्ल’ बनवणाऱ्या चित्रपटाला 17 वर्ष पूर्ण, आजही चित्रपटातील गाणी सुपरहिट

बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले आणि सुपरहिट झाले. यामध्ये काही चित्रपटांनी चाहत्यांच्या मनावर अशी छाप सोडली की वर्षानुवर्षं त्यांचा प्रभाव तसाच कायम राहिला. त्यापैकीच एक म्हणजे 2008 साली प्रदर्शित झालेला सुपरहिट चित्रपट ‘दोस्ताना’. या चित्रपटातील गाणी, कलाकारांची केमिस्ट्री आणि धमाल कॉमेडी आजही प्रेक्षकांना तितकीच भावते.
या चित्रपटातील ‘देसी गर्ल’ हे गाणं रिलीज होताच सुपरहिट ठरलं आणि प्रियंका चोप्राला आजही चाहते प्रेमाने देसी गर्ल म्हणूनच हाक मारतात. ‘मां का लाडला’ आणि ‘जानें क्यों’ ही गाणीही आजही प्लेलिस्टमध्ये ऐकायला मिळतात.
जुन्या आठवणींना उजाळा देत धर्मा प्रोडक्शनने इन्स्टाग्रामवर चित्रपटातील एक खास क्लिप शेअर केली. कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले की, 'ही मैत्री आणि प्रेम त्यामधल्या भावनांची कथा आहे. ‘दोस्ताना’ चित्रपटाला 17 वर्षे पूर्ण झाली.
‘दोस्ताना’चे दिग्दर्शन तरुण मनसुखानी यांनी केले तर निर्मिती करण जोहर. या चित्रपटात अभिषेक बच्चन (सॅम), जॉन अब्राहम (कुणाल), प्रियंका चोप्रा, किरन खेर, सुष्मिता मुखर्जी आणि बॉबी देओल या सर्व कलाकारांच्या अभिनयाने चित्रपटाला मोठं यश मिळालं.
चित्रपटाची कथा तीन मित्रांच्या नात्याभोवती फिरते. सॅम (अभिषेक) आणि कुणाल (जॉन) मियामीमध्ये घर शोधत असतात पण मुलांना रूम भाड्याने देण्यास मनाई असल्यामुळे दोघे गे कपल असल्याचं नाटक करतात. घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात एंट्री होते नेहाची (प्रियंका). दोघेही तिच्या प्रेमात पडतात आणि तेव्हा सुरू होतो मजेशीर प्रेमाचा खेळ! कथेतला मोठा ट्विस्ट म्हणजे प्रियंकाच्या बॉसची (बॉबी देओल) एन्ट्री, ज्यामुळे दोघांचा गेमच उलटतो.
या चित्रपटात धमाल कॉमेडी, रोमांस, अप्रतिम संगीत आणि मनमोकळा मैत्रीभाव या सर्वांचा मस्त मेळ प्रेक्षकांना मिळाला. त्याचमुळे ‘दोस्ताना’ आजही तरुणांच्या आवडीच्या चित्रपटांपैकी एक आहे.
धर्मा प्रोडक्शन बऱ्याच वर्षांपासून ‘दोस्ताना 2’ ची चर्चा करत आहे. सीक्वलची अधिकृत घोषणा झालेली असली तरी त्याबाबत कोणतीही नवीन अपडेट समोर आलेली नाही. पण चाहत्यांना या फ्रँचायझीचा पुढचा भाग पाहण्याची उत्सुकता कायम आहे.
FAQ
1. ‘दोस्ताना’ चित्रपट कधी रिलीज झाला?
‘दोस्ताना’ हा चित्रपट 2008 साली प्रदर्शित झाला आणि त्या वर्षीचा सुपरहिट चित्रपट ठरला.
2. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?
चित्रपटाचे दिग्दर्शन तरुण मनसुखानी यांनी केले असून निर्मिती करण जोहर यांच्या धर्मा प्रोडक्शनने केली आहे.
3. ‘देसी गर्ल’ हे गाणे इतके लोकप्रिय का आहे?
प्रियंका चोप्राच्या ग्लॅमरस लूक, गाण्याची धून आणि जबरदस्त कोरिओग्राफीमुळे ‘देसी गर्ल’ हे गाणे रिलीज होताच सुपरहिट ठरले आणि आजही चाहत्यांच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम आहे.