निम्रत कौरसोबत एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या अफवांवर अभिषेकने पहिल्यांदाच भाष्य केलं!

बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन मागील काही महिन्यांपासून त्याच्या खासगी आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चनसोबतचे नाते बिनसल्याच्या, दोघे वेगळे राहत असल्याच्या आणि घटस्फोटाच्या चर्चा अनेकदा सोशल मीडियावर झळकल्या. त्यात भर म्हणजे अभिनेत्री निम्रत कौरसोबत अभिषेकचे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर असल्याच्या अफवांनी तर या चर्चांना अक्षरशः पेटवण घातली. ‘दसवी’ या चित्रपटात अभिषेक आणि निम्रतने एकत्र काम केले होते आणि तेथूनच या अफवांना उधाण आल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र दोघांनीही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. आता मात्र अभिषेकने या सर्व अफवांवरची शांतता सोडत पहिल्यांदाच स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.
एका ताज्या मुलाखतीत अभिषेकने कोणाचंही नाव न घेता अफेअर आणि चुकीच्या बातम्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला 'जी माणसं चुकीची किंवा खोटी माहिती पसरवतात, त्यांना सत्य जाणून घेण्याची किंवा ते दुरुस्त करण्याची अजिबात इच्छा नसते. पूर्वी अशा गोष्टींनी माझ्यावर परिणाम होत नव्हता, पण आज माझं कुटुंब आहे… आणि अशा अफवा खूप अस्वस्थ करतात.' त्याने पुढे सांगितलं 'मी काहीही स्पष्टीकरण दिलं तरी लोक उलट अर्थ काढतात. कारण नकारात्मक बातम्या जास्त वेगाने पसरतात आणि त्यांचं ‘क्लिक व्हॅल्यू’ जास्त असतं. लोक माझ्या जागी नाहीत, ते माझ्या जबाबदाऱ्या जगत नाहीत.'
'जे लोक नकारात्मकता पसरवतात, त्यांना त्यांच्या विवेकासमोर उभं राहावं लागतं. या गोष्टींनी फक्त मीच नाही, तर माझं कुटुंबही प्रभावित होतं.' यात निम्रतचं नाव त्याने घेतलं नसले, तरी संदर्भ स्पष्ट असल्याने संपूर्ण इंडस्ट्रीत याच्याशी दोर जोडला जात आहे. बच्चन कुटुंबाची प्रतिक्रिया 'अभिषेक कधीही पत्नीची फसवणूक करणार नाही' अफवांनी जोर धरला त्या काळात बच्चन कुटुंबातील एका जवळच्या स्रोताने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी स्पष्ट म्हटलं होतं 'अभिषेक त्याच्या पत्नीची फसवणूक करणार नाही. तो नेहमीच नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिक राहिला आहे. सध्या ज्या चर्चा होत आहेत, त्यात काहीही तथ्य नाही.'
त्या व्यक्तीने आश्चर्य व्यक्त करत सांगितले 'ही अफवा कुठून सुरू झाली, कोणाला माहीत नाही. पण अभिषेकच्या वैवाहिक आयुष्यात गोंधळ असताना तो असं काही करेल, हा विचारही चुकीचा आहे.' या चर्चांमुळे बच्चन कुटुंब नाराज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
ऐश्वर्या आणि अभिषेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अनेकदा एकत्र दिसले नाहीत. ऐश्वर्या वेगळी राहत असल्याची अनधिकृत माहिती. ‘दसवी’च्या प्रमोशनदरम्यान निम्रत-अभिषेकची ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री. सोशल मीडियावर अनावश्यक तर्क-वितर्क. या सगळ्यांनी मिळून अफवांना जोर मिळत गेला. अभिषेकचा संदेश स्पष्ट 'कुटुंबाबद्दल बोललं की माझा संयम सुटतो'
'कोणत्याही व्यक्तीच्या कुटुंबाबद्दल बिनबुडाचं बोललं गेलं तर ते मर्यादेबाहेर जातं. ते मी सहन करणार नाही.'
FAQ
