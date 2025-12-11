घटस्फोटाच्या बातम्यांवर अभिषेकचा कडक इशारा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek's on divorce rumous : अभिषेक बच्चनने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत घटस्फोटाच्या चर्चांवर पहिल्यांदाच थेट प्रतिक्रिया दिली. काही महिन्यांपासून त्याचं आणि ऐश्वर्याचं नाव जोडून विविध अफवा पसरत होत्या. आता अभिषेकने या चर्चांवर स्पष्टपणे भाष्य केलं आहे.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 11, 2025, 01:42 PM IST
बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या जोड्यांपैकी एक म्हणजे अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चन. त्यांच्या नात्याविषयी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अफवा आणि गॉसिप थांबण्याचं नाव घेत नव्हतं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून गॉसिप पोर्टल्सपर्यंत सर्वत्र या दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या चर्चांनी चांगलीच धूळ उडवली होती. ऐश्वर्या मुलगी आराध्या आणि आई वृंदा राय यांच्यासह वेगळी राहत असल्याच्या बातम्यांनीही या चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र, या सगळ्यावर आजवर बच्चन दाम्पत्य आक्रमकपणे कधीच पुढे आलं नव्हतं. आता अखेर अभिषेक बच्चननेच या वाढत्या चर्चांवर मौन सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका मुलाखतीत यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

2007 पासून एकत्रचा प्रवास

अभिषेक आणि ऐश्वर्याने 2007 मध्ये भव्य सोहळ्यात लग्न केलं. त्यांचा विवाह हा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत आणि पाहुण्यांनी गजबजलेल्या विवाहांपैकी एक मानला जातो. 2011 मध्ये त्यांना मुलगी आराध्या झाली आणि त्यानंतर हे तिघंही नेहमी एकत्र दिसत असत. अनेक फिल्म इव्हेंट्स, कौटुंबिक कार्यक्रम आणि यात्रांमध्ये बच्चन कुटुंब एकत्र दिसणं नवीन नव्हतं. मात्र गेल्या काही वर्षांत काही कार्यक्रमांमध्ये ऐश्वर्या स्वतंत्रपणे दिसू लागली आणि त्याच वेळी तिच्या करिअरची दुसरी इनिंगही बऱ्याच ठिकाणी चर्चा होऊ लागली. सोशल मीडियावर काही फोटो, काही व्हिडिओ आणि काही अंदाज यांमधूनच विभक्त राहण्याच्या अफवा बळावत गेल्या.

अंबानी लग्न समारंभाने वाढली चर्चा

काही महिन्यांपूर्वी अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांच्या लग्नात बच्चन कुटुंब एका गटात पोहोचले होते. मात्र, ऐश्वर्या आणि आराध्या वेगळ्या वेळेला आल्या. एवढ्याशा निरीक्षणावरूनही सोशल मीडियाने मोठमोठे निष्कर्ष काढले आणि घटस्फोटाच्या बातम्यांना पुन्हा एकदा तोंड फुटलं. या चर्चांना इतकी हवा मिळाली की अनेक गॉसिप पोर्टल्सनी दोघे विभक्त राहात असल्याची शक्यताही जाहीर करायला सुरुवात केली.

'आधी लग्नाच्या, आता घटस्फोटाच्या चर्चा' अभिषेकची प्रामाणिक कबुली

या सर्वांवर अभिषेकने पहिल्यांदा दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय संतुलित आणि स्पष्ट होती. तो म्हणाला' 'आमचं लग्न कधी होणार याची सुरुवातीला उत्सुकता होती. आज आमचा घटस्फोट कधी होणार याबद्दल चर्चा होते. हे सगळं पाहून मला हसूही येतं आणि दु:खही होतं. माझ्या पत्नीला माझ्याबद्दल काय आहे ते माहिती आहे आणि मला तिच्याबद्दलचं. आमचं कुटुंब आनंदी, निरोगी आणि एकत्र आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाचं दुसरं काही नाही.' त्याच्या या विधानाने चाहत्यांनाही दिलासा मिळाल्याचं स्पष्ट दिसलं. 'फिल्म इंडस्ट्रीत वाढलो, म्हणून अफवांना कसं हाताळायचं माहिती आहे'

अभिषेकने मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनुभवाबद्दलही प्रांजळपणे बोललं. त्याने सांगितलं' फिल्म इंडस्ट्रीत जन्मलो, वाढलो. पत्नीही अभिनेत्री असल्यामुळे आम्हाला अशा गोष्टी कशा हाताळायच्या हे माहित आहे. मी मीडिया संस्थांचा आदर करतो. पण अनेकदा त्यांनी दिलेलं वृत्त पूर्णपणे चुकीचं असतं.' तो पुढे म्हणाला की आजच्या वेगवान डिजिटल युगात 'पहिले ब्रेक करा, मग तपासा' ही मानसिकता वाढली आहे, आणि त्यात काही पत्रकार चुकतात, परंतु ती चूक व्यक्तींच्या कुटुंबावर मोठा परिणाम करू शकते.

'कुटुंबाबद्दल चुकीचं काही लिहिलं तर मी सहन करणार नाही' अभिषेकचा ठाम इशारा

मुलाखतीतील सर्वांत ठळक विधान म्हणजे कुटुंबाविषयी केलेली अभिषेकची भावनिक आणि ठाम टिप्पणी 'शेवटी तुम्ही एका व्यक्तीबद्दल लिहिता, त्याच्या कुटुंबाबद्दल लिहिता. एखाद्याचा वडील, पती, मुलगा कुणीही असो, त्या नात्यांचा आदर ठेवायला हवा. माझ्या कुटुंबाबद्दल काहीही चुकीचं लिहिलं तर मी सहन करणार नाही. हा अहंकार नाही, ही माझी मर्यादा आहे. मी हेथंच पूर्णविराम देतो माझ्या कुटुंबाबद्दल एकही वाईट शब्द स्वीकारणार नाही.' अभिषेकच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर चाहत्यांनी आणि उद्योगातील सहकाऱ्यांनी त्याला मोठा पाठिंबा दर्शवला आहे.

अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्यात खरोखर मतभेद आहेत का?

अभिषेक बच्चनने अलीकडील मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्यांच्या कुटुंबात सर्व काही ठीक आहे. घटस्फोटाच्या अफवा निराधार असून हे तिघंही (अभिषेक–ऐश्वर्या–आराध्या) आनंदी आणि एकत्र आयुष्य जगत आहेत.

घटस्फोटाच्या अफवा कशामुळे सुरू झाल्या?

काही कार्यक्रमांमध्ये ऐश्वर्या स्वतंत्रपणे दिसणे, मुलगी आणि आईसोबत वेगळी राहत असल्याच्या अपुष्ट बातम्या, तसेच अंबानी लग्नात बच्चन कुटुंब आणि ऐश्वर्या वेगळ्या वेळेला पोहोचणे या गोष्टींवरून सोशल मीडियाने तर्क लावून अफवा पसरवल्या.

या अफवांवर अभिषेक बच्चनची भूमिका काय आहे?

अभिषेकने स्पष्ट इशारा दिला आहे की कुटुंबाबद्दल चुकीची माहिती पसरवणं तो सहन करणार नाही. त्याने माध्यमांना जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले असून, 'माझ्या कुटुंबाविषयी कोणतीही बदनामी सहन करणार नाही,' असे ठाम शब्दांत सांगितले.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

