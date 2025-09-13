‘अबीर गुलाल’ला भारतात प्रदर्शित होण्यासाठी परवानगी; पाकिस्तानी अभिनेत्याचा चित्रपट ठरलेल्या तारखेला होणार रिलीज!

फवाद खान आणि वाणी कपूरचा रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपट ‘अबीर गुलाल’ लवकरच भारतातील प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट आधीच जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये सप्टेंबर 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला आहे. मात्र भारतात या चित्रपटाचे प्रदर्शन काही काळासाठी थांबले होते. आता मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 सप्टेंबर 2025 रोजी हा चित्रपट अखेर भारतीय प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘अबीर गुलाल’च्या माध्यमातून फवाद खान पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मुळे या चित्रपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे भारताबाहेरच हा चित्रपट आधी प्रदर्शित झाला. वाणी कपूरच्या या सिनेमाची जागतिक रिलीज 12 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली होती. हा निर्णय दिलजीत दोसांझच्या ‘सरदार जी 3’ प्रमाणे घेण्यात आला, जेव्हा चित्रपट भारताबाहेर रिलीज होतो आणि भारतात थोडा वेळ उशिरा प्रदर्शित होतो. बॉलिवूड हंगामाच्या रिपोर्टनुसार, ‘इंडियन स्टोरीज लिमिटेड (यूके)’ या टीमने चित्रपट भारतातील प्रेक्षकांसाठी दोन आठवड्यांनंतर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्मात्यांचा विश्वास आहे की या गोड प्रेमकथेवर आधारित रोमँटिक-कॉमेडीने भारतीय प्रेक्षकांसह संपूर्ण जगभरातील प्रेक्षकांना आकर्षित केले जाईल. विशेष म्हणजे, 26 सप्टेंबरला कोणताही दुसरा चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही, यामुळे या सिनेमाला संपूर्ण लक्ष मिळेल, असे निर्मात्यांनी सांगितले. ‘अबीर गुलाल’ हा चित्रपट प्रेम, नाती, नात्यांच्या जटिलतेवर आणि भावनिक नाजूक पैलूंवर भाष्य करणारा रोमँटिक-कॉमेडी आहे. चित्रपटात फवाद खान आणि वाणी कपूरची जोडी प्रेक्षकांना हसवणारी आणि भावनिक क्षण देणारी आहे. फवाद खान याआधी सोनम कपूरच्या ‘खूबसूरत’, सिद्धार्थ-आलियासह ‘कपूर अँड सन्स’, आणि 2026 मध्ये ‘ऐ दिल है मुश्किल’ मध्ये झळकला होता. आता आठ वर्षांच्या अंतरानंतर तो ‘अबीर गुलाल’च्या माध्यमातून पुन्हा बॉलिवूडमध्ये आपले सामर्थ्य दाखवायला सज्ज आहे. निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा चित्रपट फक्त एक रोमँटिक कथा नाही तर एक संपूर्ण कौटुंबिक अनुभव आहे. चित्रपटात प्रेमाच्या गोडगोष्टीनंतर विनोदाच्या हलक्या क्षणांनी प्रेक्षकांना भावनिक आनंद देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिनेमाची छायांकन शैली, संगीत आणि गाणी देखील प्रेक्षकांना आकर्षित करणार आहेत.फवाद खानच्या चाहत्यांसाठी ही नक्कीच मोठी उत्सुकतेची बातमी आहे. बॉलिवूडमध्ये पुन्हा कमबॅक करताना फवादने आपली खास ओळख दाखवण्यासाठी ‘अबीर गुलाल’ हा चित्रपट एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
FAQ
अबीर गुलाल भारतात कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘अबीर गुलाल’ हा चित्रपट भारतात 26 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याआधी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतात रिलीजवर बंदी होती, पण आता ती हटवण्यात आली आहे.
या चित्रपटात मुख्य कलाकार कोण आहेत?
चित्रपटात मुख्य भूमिका फवाद खान आणि वाणी कपूर यांनी साकारल्या आहेत. हा एक रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपट असून प्रेम, नाती आणि गोड विनोद यावर आधारित आहे.
‘अबीर गुलाल’ची जागतिक रिलीज कधी झाली होती?
चित्रपटाची जागतिक रिलीज 12 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली होती. भारताबाहेरील रिलीज पुढे ठेवण्यामागे सुरक्षा आणि प्रशासनिक कारणे होती.