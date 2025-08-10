English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अबिर गुलाल'ची रिलीज डेट जाहीर; 'सरदारजी 3'सारखीच होणार स्ट्रॅटेजी?

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानच्या 'अबिर गुलाल' चित्रपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. पाहूयात चित्रपटाची रिलीज डेट.  

Aug 10, 2025
Abir Gulaal: काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान याच्या उपस्थितीमुळे भारतात 'अबिर गुलाल' चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, काही महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर या चित्रपटाच्या रिलीजची तारीख निश्चित झाली आहे आणि चित्रपटप्रेमींसाठी ही मोठी बातमी ठरली आहे.

एप्रिल 2025 मध्ये काश्मीरच्या पहलगाम भागात काही दहशतवाद्यांनी भारतीय पर्यटकांवर भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या घटनेनंतर भारतभरात प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे पाकिस्तानी कलाकारांचा भारतीय चित्रपटांमध्ये सहभाग यावर वाद निर्माण झाला. वाणी कपूर आणि फवाद खान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'अबिर गुलाल'चा रिलीज प्लॅन तात्काळ रद्द करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय रिलीजची तयारी

सुरुवातीला हा चित्रपट 9 मे 2025 रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र परिस्थितीमुळे त्याचे प्रदर्शन थांबवण्यात आले. एका अहवालानुसार, आता निर्मात्यांनी हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस चित्रपट जगभरात प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल, मात्र भारतात रिलीज होण्याची शक्यता कमी आहे.

अलीकडेच दिलजीत दोसांझचा 'सरदारजी 3' जगभरात प्रदर्शित झाला पण भारतात आलेला नाही. तशीच रणनीती 'अबिर गुलाल'साठीही अवलंबली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय प्रेक्षकांसाठी निराशाजनक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, कारण ते चित्रपट फक्त परदेशी प्लॅटफॉर्मवर किंवा ओटीटीवर पाहू शकतील.

रिलीज डेट आणि नावात बदल

रिपोर्टनुसार, 'अबिर गुलाल' 29 ऑगस्ट 2025 रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या नावात छोटासा बदल करून 'अबिर गुलाल'ऐवजी 'अबीर गुलाल' असे नाव ठेवले जाईल. हा बदल मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. आरती एस. बागडी दिग्दर्शित या चित्रपटात वाणी कपूरसोबत पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान मुख्य भूमिकेत आहे.

हे ही वाचा: फिटनेस क्वीन जॅकलिनचे पोल वर्कआऊट सीक्रेट्स; जाणून घ्या 4 खास फायदे

वादग्रस्त पार्श्वभूमी

पहलगाम हल्ल्यानंतर देशभरात पाकिस्तानी कलाकारांच्या बहिष्काराची मागणी जोरात झाली. सोशल मीडियावर #BoycottPakistaniArtists हा हॅशटॅग ट्रेंड झाला. अनेकांनी असे चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ नयेत, असे ठाम मत व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवणे अपरिहार्य ठरले.

चित्रपट भारतात रिलीज न होण्याची शक्यता असली तरी निर्माते ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा विचार करू शकतात. तसे झाल्यास, 'अबिर गुलाल'चा वादग्रस्त प्रवास आणखी एका टप्प्यात प्रवेश करेल. दरम्यान, चाहत्यांना 29 ऑगस्टच्या आंतरराष्ट्रीय रिलीजची आतुरता लागली आहे.

