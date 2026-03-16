Oscar 2026 पुरस्कारांची घोषणा; कोणत्या चित्रपटासह कलाकारांनी मारली बाजी? पाहा संपूर्ण यादी अन् खास व्हिडीओ

Oscar 2026 Winners List : जागतिक सिनेविश्वातील अतिशय मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या अकादमी पुरस्कारांची अर्थात 98 व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळा 2026 च्या विजेत्यांची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. (98th Oscar winners 2026) अमेरिकेतील लॉस एन्जेलिस इथं असणाऱ्या डॉल्बी शिएटर इथं अतिशय दिमाखदार सोहळ्यात या पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं, जिथं कलाकारांची मांदियाळी पाहायला मिळाली.
यंदाच्या वर्षी ऑस्करच्या शर्यतीत अनेक उत्तमोत्तम चित्रपटांची रांग पाहायला मिळाली. ज्यामुळं बऱ्याच कलाकारांनाही त्यांच्या कलेप्रति समर्पकता दर्शवत पुरस्कार पटकवता आला. यावेळी ऑस्कर पुरस्कारांमघ्ये 'बेस्ट कास्टिंग' हा विभाग पहिल्यांदात समाविष्ट करण्यात आला. भारताचं नाव हॉलिवूडमध्ये उंचावणाऱ्या अभिनेत्री प्रियांका चोप्रानं 'बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म' विभागातील पुरस्काराची घोषणा केली. अशा या दिमाखदार पुरस्कर सोहळ्यामध्ये कोणाच्या नावे ऑस्करची रेखीव बाहुली गेली आणि कोण ठरलं विजेता? पाहा संपूर्ण यादी...
बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्ट्रेस
एमी मॅडिगन (वीपन्स)
बेस्ट अॅनिमेटेड फिचर फिल्म
के पॉप डेमन हंटर्स
बेस्ट अॅनिमेटेड शॉर्ट फिल्म
द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन
फ्रँकन्स्टीन (डेबोरा लिन स्कॉट)
बेस्ट कास्टिंग
वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट लाइव अॅक्शन शॉर्ट फिल्म
द सिंगर्स
बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्टर
सीन पेन (वन बॅटल आफ्टर अनदर)
मेकअप आणि हेयरस्टाइलिंग
फ्रँकन्स्टीन
बेस्ट ओरिजिनल स्कोर
सिनर्स (लड्विग गोरेन्सन)
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म
मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन
बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीनप्ले
वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले
सिनर्स
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
फ्रँकन्स्टीन
बेस्ट साउंड
F1
बेस्ट विजुअल इफेक्ट
फायर एंड अॅश
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म
ऑल द एम्प्टी रूम्स
बेस्ट फिल्म एडिटिंग
वन बॅटल आफ्टर अनदर (एंडी जर्गेन्सन)
बेस्ट सिनेमाटोग्राफी
सिनर्स
बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म
सेंटीमेंटल वॅल्यू (नॉर्वे)
बेस्ट ओरिजिनल साँग
गोल्डन (केपॉप डेमन हंटर्स)
बेस्ट डायरेक्टर
पॉल थॉमस एंडरसन (वन बॅटल आफ्टर अनदर)
बेस्ट अॅक्टर
मायकल बी जॉर्डन (सिनर्स)
बेस्ट अॅक्ट्रेस
जेसी बकले (हॅमनेट)
बेस्ट पिक्चर
वन बॅटल आफ्टर अनदर