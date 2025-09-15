‘दशावतार’ची तुफानी कमाई! तीन दिवसांत ४ कोटींचा टप्पा पार

Dashavatar Box office collection : ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांचा प्रमुख भूमिका असलेला ‘दशावतार’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली घोडदौड करत आहे. 12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेला हा सिनेमा पहिल्याच दिवसापासून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असून, सकारात्मक प्रतिसादामुळे त्याच्या कमाईत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
पहिला दिवस (शुक्रवार) : चित्रपटाने आपल्या पहिल्या दिवशी जवळपास 58 लाख रुपयांची कमाई केली. हा आकडा 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मराठी चित्रपटांसाठीच्या सर्वात मोठ्या ओपनिंग पैकी एक मानला जात आहे.
दुसरा दिवस (शनिवार) : दुसऱ्या दिवशी विकेंड इफेक्टमुळे प्रेक्षकांची थिएटरकडे मोठी गर्दी झाली. या दिवशी चित्रपटाने तब्बल 1.39 कोटी रुपयांची कमाई केली आणि एकूण आकडा 2 कोटींच्या पुढे पोहोचला.
तिसरा दिवस (रविवार) : रविवारीही तिकिटबारीवर चांगली उसळी दिसून आली. या दिवशी मिळून ‘दशावतार’च्या तीन दिवसांची एकूण कमाई 4 कोटींहून अधिक झाली.
चित्रपट व्यापार विश्लेषकांच्या मते, ‘दशावतार’च्या यशामागे अनेक घटक आहेत: दिलीप प्रभावळकरांचा दमदार अभिनय , बाबुली मेस्त्रीच्या भूमिकेत त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांची दृष्टी , प्रभावी दिग्दर्शनामुळे कथा अधिक जिवंत वाटते. सकारात्मक माऊथ पब्लिसिटी , सिनेमाविषयी सोशल मीडियावर आणि प्रेक्षकांमध्ये खूप चांगले बोलले जात आहे, कुटुंबांसाठी योग्य आशय, मराठी प्रेक्षकांना भावणारी कथानकाची मांडणी यशस्वी ठरली आहे.
सिनेमागृहांमध्ये विकेंडदरम्यान हाऊसफुल्ल शो पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी अतिरिक्त शो टाकण्याची वेळ आली. सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी दिलीप प्रभावळकर, सिद्धार्थ चांदेकर यांसारख्या कलाकारांच्या अभिनयाचं भरभरून कौतुक केलं आहे.
विश्लेषकांच्या मते, ‘दशावतार’च्या कमाईत पुढील काही दिवसांत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात जर वर्ड-ऑफ-माऊथ असाच सकारात्मक राहिला, तर चित्रपट सहजच 10 कोटींचा टप्पा गाठू शकतो. मराठी चित्रपटसृष्टीत गेल्या काही दिवसांत ‘आरपार’ आणि ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ यांसारखे चित्रपट प्रदर्शित झाले असले, तरी ‘दशावतार’ने आपल्या दमदार कमाईने वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. मराठी चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून अपेक्षित तो प्रतिसाद मिळावा, याची नांदी ‘दशावतार’ने दिल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
FAQ
‘दशावतार’ चित्रपटाने पहिल्या तीन दिवसांत किती कमाई केली?
‘दशावतार’ने पहिल्या तीन दिवसांत एकूण 4 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. पहिल्या दिवशी अंदाजे 58 लाख, दुसऱ्या दिवशी 1.39 कोटी आणि तिसऱ्या दिवशी चांगली कमाई झाली.
‘दशावतार’च्या पुढील आठवड्यातील कमाईबाबत काय अपेक्षा आहेत?
विश्लेषकांच्या मते, जर वर्ड ऑफ माऊथ सकारात्मक राहिला, तर ‘दशावतार’ पुढील आठवड्यात सहज 10 कोटींचा टप्पा गाठू शकतो.
‘दशावतार’ चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून काय प्रतिसाद मिळाला आहे?
चित्रपटगृहांत हाऊसफुल्ल शो पाहायला मिळाले, अनेक ठिकाणी अतिरिक्त शो टाकावे लागले. प्रेक्षक आणि सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी दिलीप प्रभावळकर आणि सिद्धार्थ चांदेकर यांच्या अभिनयाचं भरभरून कौतुक केलं आहे.