16 व्या वर्षी पदार्पण, 20 व्या वर्षी प्रेग्नेंट, आता कुठे आहे ही 90 व्या दशकातील अभिनेत्री?

90 च्या दशकातील ओए ओए गाण्यातून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी ही अभिनेत्री 25 वर्षांपासून आहे इंडस्ट्रीपासून दूर.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 08:39 PM IST
Bollywood Actress: 80 आणि 90 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये श्रीदेवीपासून माधुरी दीक्षितपर्यंत अनेक सुंदर आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींचा दबदबा होता. त्यातच एका अभिनेत्रीने केवळ 16 व्या वर्षी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करून प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले. 

पहिल्याच चित्रपटातून तिला लोकप्रियता मिळाली. मात्र, नंतर अचानक ती बॉलिवूडपासून दूर गेली. सध्या ती परत एकदा रुपेरी पडद्यावर येण्याच्या चर्चेत आहेत.

'विजय' चित्रपटातून केलं पदार्पण

ताज्या फोटोंमध्ये आपल्या मुलासोबत दिसणारी ही अभिनेत्री म्हणजे सोनम (खरे नाव – बख्तावर खान). सोनमने आपला डेब्यू ऋषी कपूरसोबत ‘विजय’ या चित्रपटातून केला. या चित्रपटात स्विमसूटमधील त्यांच्या लूकमुळे त्या चर्चेत आल्या. 

त्यानंतर ‘त्रिदेव’ या मल्टिस्टारर चित्रपटात सोनमने आधुनिक लूक साकारला. या चित्रपटातील त्यांच्यावर चित्रित झालेले ‘तिरछी टोपी वाले’ हे गाणं त्या काळी प्रचंड लोकप्रिय ठरलं आणि सोनम घराघरात ओळखली जाऊ लागली.

'20 व्या वर्षी केलं लग्न'

‘त्रिदेव’नंतर सोनमने विश्वात्मा, अजूबा, गोला बारूद, आसमान से ऊंचा, फतेह, क्रोध, अपमान की आग, हम भी इंसान हैं, मिट्टी और सोना अशा अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या. ‘त्रिदेव’च्या शूटिंगदरम्यान सोनमला चित्रपटाचे दिग्दर्शक राजीव राय यांच्याशी प्रेम झाले. काही काळ दोघांनी एकमेकांना डेट केल्यानंतर 1991 मध्ये विवाह केला. 

तेव्हा सोनम केवळ 20 वर्षांच्या होत्या. लग्नानंतर काही काळातच राजीव राय परदेशात स्थायिक झाले आणि सोनमने बॉलिवूडला अलविदा केलं. 1992 मध्ये त्यांनी मुलाला जन्म दिला. लग्नाच्या जवळपास 20 वर्षांनंतर राजीव आणि सोनम यांचा तलाक झाला. त्यानंतर सोनम मुलासोबत भारतात परतल्या.

पुन्हा रुपेरी पडद्यावर?

अलीकडेच अशी चर्चा होती की सोनम ‘बिग बॉस ओटीटी’ मध्ये झळकणार आहेत. मात्र तसे झाले नाही. तरीसुद्धा आता त्या परत एकदा पडद्यावर कमबॅक करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
AjoobaAmitabh Bachchansonam khanAjooba directorAjooba news

