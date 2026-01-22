English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • आमिर खानने गपचूप उरकलं तिसरं लग्न? म्हणाला, आम्ही 18 महिन्यांपासून...

आमिर खानने गपचूप उरकलं तिसरं लग्न? म्हणाला, 'आम्ही 18 महिन्यांपासून...'

Aamir khan Third Marriage: आमिर खानचं वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. दोन लग्नं, दोन घटस्फोट आणि त्यानंतर आयुष्यात आलेली नवी व्यक्ती यामुळे तो पुन्हा एकदा बातम्यांमध्ये आहे. दरम्यान आमिरला लग्नासंदर्भात विचारले असता त्याने दिलेलं उत्तर ऐकून सगळेच थक्क झाले. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 22, 2026, 10:43 AM IST
आमिर खानने गपचूप उरकलं तिसरं लग्न? म्हणाला, 'आम्ही 18 महिन्यांपासून...'

Aamir khan And gauri Spratt: अभिनता अमिर खान हा त्याच्या चित्रपटातील दमदार अभिनयासह त्याचाय वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चाचा विषय बनत असतो. सध्या आमिर खान गौरी स्प्रॅट हिच्यासोबत रिलेशनशीपमध्ये आहे आणि दोघांनी मुंबईत नव्या घरात राहायला सुरुवात केली आहे. या नात्याबद्दल आमिरने मोकळेपणाने एक माहिती दिल्यामुळे चाहते थक्क झाले आहेत.

नव्या घरात नवा आनंद
आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट गेल्या काही काळापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. आता हे दोघे मुंबईतील एका आलिशान घरात एकत्र राहू लागले आहेत. हे घर आमिरच्या कुटुंबाच्या घराजवळच आहे. नव्या घरात शिफ्ट होण्याचा हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यातील मोठा बदल मानला जात आहे.

आमिरने एका मुलाखतीत सांगितले की, हा सगळा बदल त्यांच्या आगामी चित्रपटाच्या रिलीजच्या काळातच होत आहे. त्यामुळे हे सगळं थोडं वेड्यासारखं वाटत असल्याचं त्यांनी हसत सांगितलं. तरीही ते या नव्या टप्प्याचा मनापासून आनंद घेत आहेत.

गौरी स्प्रॅट कोण आहे?
गौरी स्प्रॅट ही एका 6 वर्षांच्या मुलाच्या आई आहे. आमिरने सांगितले की ते दोघे एकमेकांना जवळपास 25 वर्षांपासून ओळखतात, पण पुन्हा एकत्र येणं दीड वर्षांपूर्वी झालं. गौरीला सौम्य स्वभावाचा आणि समजूतदार जोडीदार हवा होता, आणि ते गुण तिला आमिरमध्ये दिसले. सध्या गौरी आमिरच्या प्रोडक्शन हाउससोबत काम करत असून, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात दोघांची साथ दिसून येते.

नात्याबाबत आमिरचे स्पष्ट मत
गौरीसोबतच्या नात्याबद्दल आमिर खान खूपच प्रामाणिकपणे बोलताना दिसले. त्यांच्या मते, हे नातं खूप मजबूत आहे आणि ते दोघे एकमेकांबद्दल पूर्णपणे गंभीर आहेत. ते स्वतःला पार्टनर मानतात आणि एकमेकांच्या सोबत आयुष्य घालवत आहेत.

लग्नाच्या प्रश्नावर आमिर म्हणाले की, कागदोपत्री लग्न करायचं की नाही, हे त्यांनी अजून ठरवलेलं नाही. मात्र मनापासून ते गौरीला आधीच आपली पत्नी मानतात. त्यामुळे सध्या ते या नात्याला नाव देण्यापेक्षा ते जगण्यावर भर देत आहेत.

हे नक्की वाचा: डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!

आमिरचं वैवाहिक जीवन
आमिर खानचं पहिलं लग्न 1986 मध्ये रीना दत्ता यांच्याशी झालं होतं. त्यांना आइरा खान आणि जुनैद खान ही दोन मुलं आहेत. 2002 मध्ये त्याचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर 2005 मध्ये आमिरने किरण राव यांच्याशी लग्न केलं आणि 2021 मध्ये दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना आजाद नावाचा मुलगा आहे.

आजही आमिर खान आपल्या दोन्ही माजी पत्नींसोबत चांगले संबंध ठेवून आहे. आता गौरी स्प्रॅटसोबतच्या नव्या नात्यामुळे त्याच्या आयुष्यात नवा अध्याय सुरू झाला आहे. हे नातं पुढे कोणत्या वळणावर जाईल, हे पाहणं चाहत्यांसाठी नक्कीच उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

