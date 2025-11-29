'ठाकरे 2' प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार का? अभिजीत पानसे यांनी केला मोठा खुलासा

Abhijit Panse : झी 24 तासच्या Filter कॉफी आणि Unfiltered गप्पा या पॉडकास्टमध्ये अभिनेता अभिजीत पानसे आले होते. यावेळी त्यांनी ठाकरे 2 चित्रपटाबाबत मोठं विधान केलं आहे. त्यासोबतच त्यांनी राजसाहेबांनी शिवसेना सोडल्यानंतरच्या आठवणी सांगितल्या आहेत.
राजसाहेबांनी शिवसेना सोडी होती आणि सगळच युद्ध गेलं होतं आणि 2005 साली विद्यार्थी सेनेत काम करायला म्हणजे मी नेहमी राज साहेबांना सांगतो की, जे काही घडलं ते तुमच्यामुळेच घडलं माझ्या आयुष्यात. कारण तेव्हा विद्यार्थी सेना पुन्हा बांधायची होती आणि त्यावेळी बऱ्यापैकी माझी गुंडगिरी चालायची. त्यामुळे संजय राऊत आणि माझे फार जवळचे संबंध आहेत.
संजय राऊत यांना मी बंधू बंधू म्हणतो. त्यांनी मला बोलावलं. विद्यार्थी सेनेच्या कामामध्ये आम्ही फक्त 7-8 जण होते. विद्यार्थी सेना ही राजसाहेबांनी बांधली होती. त्यामुळे ती जरी सगळी बाहेर पडली तरी त्यामध्ये काही लोक होते. त्यामुळे मी खूप चर्चेत आलो. तेव्हा मला बाळासाहेबांचा फोन आला. जून 2006 मध्ये त्यांनी विद्यार्थी सेनेचं अध्यक्ष बनवलं. पण मला त्यावेळी राजकारणातलं काही कळत नव्हतं. पण त्यांनी दिलेली जबाबदारी ही खूप मोठी होती.
त्यावेळी मी राज ठाकरे यांचं खूप ग्लॅमर खाल्लं. राज ठाकरे यांचे उपकार तेव्हापासून आहेत. बाळासाहेबांसारखं इतकं थोर व्यक्तिमत्व तिथे जाताना सुद्धा असं पण माझं भाग्य आहे मला त्यांचा सहवाज लाभला. गप्पा मारायला मिळाल्या. 8 ते 10 वर्षात मी बाळासाहेबांना 15 ते 20 वेळा भेटलो. त्यावेळी विविध विषयांवर ते गप्पा मारत होते आणि किस्से सांगायचे.
ठाकरे चित्रपटासाठी मला संजय राऊत यांनी अप्रोच केलं होतं. कारण त्यांना जेव्हा मराठी चित्रपट बनवायचा होता तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की बनवू. पण तो मराठीमध्ये नको. तो हिंदीत बनला तर तो जास्त लोकांना कळेल. त्यावर संजय राऊत देखील तयार झाले आणि मी त्याचवेळी राज ठाकरेंना देखील सांगितलं. तेव्हा राज ठाकरे देखील कर असं म्हणाले.
त्यावेळी मला टेंशन आलेलं कारण त्यावेळी मी मनसेमध्ये होतो. सध्या जे वातावरण आहे ते तेव्हा अजिबात नव्हतं. मी खूप भाग्यवान आहे संजय राऊत यांनी मला ते दिलं. बाळासाहेबांचे किस्से ऐकत ऐकत तो चित्रपट बनला.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आयुष्यात इतकं काही घडलं आहे की त्यावर एक वेबसीरिज होईल. त्यावर उत्तर देताना अभिजीत पानसे म्हणाले की, बघू आता ठाकरे 2 करायला काही हरकत नाही अशी परिस्थिती आहे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात. त्यामुळे शिवसैनिकांना देखील ठाकरे 2 चित्रपट येणार का याची उत्सुकता लागली आहे.