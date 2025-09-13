S** ची मागणी सहज केली जात होती... बॉलिवूडमध्ये काम मिळवण्यासाठी नेमकं काय चालतं? अभिनेत्यानं सगळंच सांगितलं

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये घडणारे अनेक प्रकार बऱ्याचदा भुवया उंचावून जातात. असाच एक प्रकार म्हणजे कलाजगतामध्ये भूमिका देण्याच्या नावाखाली नवोदित कलाकारांचं होणारं लैंगिक शोषण. नुकतंच एका अभिनेत्यानं बी टाऊनमध्ये झगमगाटामागे नेमकं काय घडतं याची माहिती एका मुलाखतीदरम्यान दिली. कास्टींग एजन्सी अर्थात विविध जाहिराती, चित्रपट, मालिकांसाठी कलाकारांची निवड करणारी स्वत:चीच संस्था असणाऱ्या या अभिनेत्याचं नाव अभिषेक बॅनर्जी.
विविध वेब सीरिज आणि चित्रपटांमध्ये झळकलेल्या अभीषेकनं त्याच्या अभिनयाच्या बळावर कमालीची लोकप्रियता मिळवली. पडद्यावर काम करण्यासोबतच तो पडद्यामागंही काम करताना दिसला. अशा या अभिनेत्यानं कास्टींगसंदर्भातील कलाजगतातलं समीकरण सांगताना, मनोरंजन सृष्टीमध्ये त्यातही बॉलिवूडमध्ये लैंगिक संबंधांची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मागणी करणं ही सामान्य बाब असल्याचं सांगितलं. अर्थात Metoo मोहमेनंतर हे चित्र काही अंशी बदलल्याची बाबही त्यानं नाकारली नाही.
आपली कास्टींग एजन्सी कलाकारांच्या कौशल्याला वाव देऊन असा कोणताही गैरप्रकार घडणार नाही आणि त्यात आपले कर्मचारी अडकणार नाहीत याची खात्री करत काम करते असंही त्यानं स्पष्ट केलं. बॉलिवूडमध्ये कॉफी, डिनर मिटींगच्या निमित्तानं कास्टींगसाठी भेटण्याचं सत्र सुरूच असायचं जे आपल्या आकलनापलिकडलं होतं असं अभिषेक म्हणाला. आपल्या ऑफिसच्या बाहेर कोणीही कोणत्याही कलाकाराला भेटणार नाही, असा कठोर नियम मी लागू केल्याचंही त्यानं सांगितलं.
अभिषेकच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत त्यानं असेही काही कलाकार पाहिजे, जे Sexual Favour शिवाय काम मिळणं यातच आश्चर्यचकित व्हायचे. कारण, या एका अटीच्या पूर्ततेशिवाय बऱ्याच कास्टींग कंपन्यांमध्ये सूत्र पुढे जात नव्हती ही वस्तूस्थिती आजवर अनेकदा समोर आली आहे.
अभिषेक बॅनर्जी कोण आहेत?
अभिषेक बॅनर्जी हे 'पाताल लोक', 'स्त्री', 'भेदिया' आणि 'स्त्री २' सारख्या लोकप्रिय वेब सीरिज आणि चित्रपटांमधील भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे अभिनेते आहेत. त्यांनी 2011 मध्ये 'द डर्टी पिक्चर' आणि 'नो वन किल्ड जेसिका' सारख्या चित्रपटांसाठी कास्टिंग डायरेक्टर म्हणून काम केले होते.
कास्टिंग काउच: सामान्य प्रथा की बदलतं चित्र?
अभिषेक यांनी नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीत (12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध) सांगितले की, बॉलिवूडमध्ये लैंगिक संबंधांची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मागणी ही एक सामान्य बाब होती.
#MeToo नंतर बॉलिवूडमध्ये काय बदलले?
उत्तर: कास्टिंग प्रक्रिया व्यावसायिक झाली; कॉफी/डिनर मिटिंग्ज कमी झाल्या आणि सोशल मीडियामुळे आरोपींना भीती वाटते.