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घटस्फोटाच्या चर्चा ठरल्या खऱ्या! आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर यांचा 15 वर्षानंतर वेगळं होण्याचा निर्णय, लेकीबद्दल मोठा निर्णय

Adinath Kothare and Urmila Kanetkar Divorce : मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वांची आवडती जोडी आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर यांनी त्यांचं लग्न मोडून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत त्यांनी पोस्ट करत ही माहिती चाहत्यांना दिली आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 16, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:56 PM IST
घटस्फोटाच्या चर्चा ठरल्या खऱ्या! आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर यांचा 15 वर्षानंतर वेगळं होण्याचा निर्णय, लेकीबद्दल मोठा निर्णय
Image Credit: Photo Credit: Social Media

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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घटस्फोटाच्या चर्चा ठरल्या खऱ्या! आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर यांचा 15 वर्षानंतर वेगळं होण्याचा निर्णय, लेकीबद्दल मोठा निर्णय
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