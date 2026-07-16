/घटस्फोटाच्या चर्चा ठरल्या खऱ्या! आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर यांचा 15 वर्षानंतर वेगळं होण्याचा निर्णय, लेकीबद्दल मोठा निर्णय

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय जोडी अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर यांनी अखेर त्यांच्या नात्याबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या चर्चांना पूर्णविराम देत दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत पती-पत्नी म्हणून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती चाहत्यांना दिली. आदिनाथ आणि उर्मिला यांनी लग्नाच्या 15 वर्षांनंतर परस्पर संमतीने आणि सामंजस्याने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती असलेली मुलगी जिजासाठी ते यापुढेही एकत्र पालक म्हणून जबाबदारी पार पाडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दोघांनी संयुक्तपणे शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, खूप विचारविनिमय केल्यानंतर आणि एकमेकांच्या संमतीने त्यांनी पती-पत्नी म्हणून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोडीदार म्हणून त्यांचा प्रवास येथे संपत असला तरी मुलगी जिजासाठी ते कायम एकत्र राहणार आहेत.
"जिजा आमचं सर्वस्व आहे. तिला प्रेम, सुरक्षितता आणि योग्य पाठिंबा मिळावा यासाठी आम्ही आनंदाने आणि पूर्ण जबाबदारीने तिचे संगोपन एकत्र करणार आहोत. एकत्र घालवलेल्या वर्षांबद्दल आणि एकमेकांबद्दल आमच्या मनात कायम आदर राहील," असे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले. आदिनाथ आणि उर्मिला यांनी डिसेंबर 2011 मध्ये लग्न केले होते. गेल्या दीड दशकाच्या काळात ही जोडी मराठी प्रेक्षकांच्या आवडत्या जोड्यांपैकी एक बनली होती.
आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी चाहत्यांचे आणि माध्यमांचे आभार मानत खासगी आयुष्याचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या काही वर्षांत मिळालेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या विषयावर यापुढे कोणतीही चर्चा किंवा प्रतिक्रिया देणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, आयुष्याच्या या नव्या टप्प्यावर चाहत्यांचे प्रेम आणि आशीर्वाद कायम राहावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
गेल्या काही महिन्यांपासून आदिनाथ आणि उर्मिला यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होत्या. मात्र, दोघांनीही त्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती. आदिनाथचा ‘चंद्रमुखी’ चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा त्याच्या प्रमोशनदरम्यान उर्मिला त्याच्यासोबत फारशी दिसली नव्हती. तसेच, सोशल मीडियावरही दोघांच्या एकत्र पोस्ट कमी झाल्याने चाहत्यांमध्ये चर्चांना सुरुवात झाली होती.
उर्मिलाच्या वाढदिवशी आदिनाथने शुभेच्छांची पोस्ट न केल्यानेही या चर्चांना अधिक हवा मिळाली होती. याशिवाय, उर्मिलाने आदिनाथला सोशल मीडियावर अनफॉलो केल्याच्या चर्चाही रंगल्या होत्या.
मात्र, आता दोघांनी स्वतःहून या निर्णयाची माहिती देत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.