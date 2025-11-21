'या' अभिनेत्याला घाबरायचा अक्षय कुमार, पण एका चुकीमुळे संपलं करिअर

Prithvi Vazir : बॉलिवूडमधील महान अभिनेत्यांमध्ये राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र यांची नावं अग्रस्थानी घेतली जातात. आजच्या काळात सलमान खान, अक्षय कुमार आणि शाहरुख खान यांची देखील नावे टॉप अभिनेत्यांमध्ये मोडतात.
मात्र, 90 च्या दशकात एक असा अभिनेता होता ज्याने धमाकेदार पदार्पण केले आणि ज्याला ‘अगला राजेश खन्ना’ अशी उपाधी मिळाली. लोकप्रियता, लुक्स आणि अभिनयामुळे तो रातोरात स्टार झाला होता. पण एका चुकीच्या कॉन्ट्रॅक्टमुळे त्याचे उंच भरारी घेणारे करिअर अचानक थांबले. इतकंच नव्हे तर तो कॉन्ट्रॅक्ट नसता तर शाहरुख खानची बॉलिवूडमधील पदार्पण ‘दीवाना’ या चित्रपटातून झाले नसते.
ज्यांच्याबद्दल चर्चा होत आहे तो अभिनेता म्हणजे पृथ्वी वजीर. त्यांनी 1992 मध्ये दिव्या भारतीसोबतच्या ‘दिल का क्या कसूर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. हा चित्रपट त्या काळात चांगलाच लोकप्रिय ठरला आणि पृथ्वीच्या अभिनयाची सर्वत्र चर्चा झाली. माध्यमांनी त्यांना ‘अगला राजेश खन्ना’ हे टायटल दिले. त्यांच्या अभिनयाने आणि स्क्रीन प्रेझेन्सने ते अचानक प्रकाशझोतात आले आणि त्यांना प्रचंड चित्रपटांच्या ऑफर्स येऊ लागल्या.
त्या काळात एखाद्या चित्रपटात रोमँटिक हिरोची गरज असेल तर पृथ्वी वजीर हे निर्मात्यांचे पहिलंच नाव असे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि रोमँटिक भूमिकांमधील सहज अभिनयामुळे ते मुलींचे आकर्षक बनले होते. एवढंच नाही तर अक्षय कुमार, अजय देवगण आणि गोविंदा यांच्यासारखे कलाकारही पृथ्वीच्या लोकप्रियतेमुळे अस्वस्थ होत असल्याची चर्चा होती.
यशाच्या शिखरावर असताना पृथ्वीने एक घातक चूक केली. एक असा कॉन्ट्रॅक्ट साइन केला, ज्यात स्पष्ट लिहिले होतं की ते दुसऱ्या कोणत्याही प्रोडक्शन हाऊससोबत काम करू शकत नाहीत. या एका अटीनं त्यांचं भविष्य उद्ध्वस्त केलं.
त्याच काळात त्यांना ‘डर’ आणि ‘दीवाना’ सारख्या मोठ्या चित्रपटांची ऑफर आली होती. ‘दीवाना’ हीच ती फिल्म ज्यातून शाहरुख खानने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. जर पृथ्वीने तो कॉन्ट्रॅक्ट साइन केला नसता तर ‘दीवाना’चा हिरो तो असू शकला असता आणि कदाचित शाहरुखचा प्रवास काहीसा वेगळाच राहिला असता.
