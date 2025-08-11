English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'झुकेगा नही साला' म्हणणारा अल्लू अर्जुन शेवटी मुंबईत झुकला, व्हिडीओ व्हायरल

Allu Arjun Viral Video: साऊथ सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन चित्रपट नाही तर एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आला आहे. अभिनेत्याचा विमानतळावरचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 11, 2025, 11:47 AM IST
Allu Arjun Airport Video : साऊथ इंडस्ट्रीमधील सुपरस्टार आणि ‘पुष्पा’ फेम अल्लू अर्जुन नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. तो नेहमी आपल्या हटके स्टाइल आणि दमदार अभिनयाने चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. पण यावेळी तो आपल्या लूक किंवा सिनेमामुळे नाही तर एका व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. मुंबई विमानतळावरचा त्याचा आणि CISF जवानांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या क्लिपमध्ये अभिनेता अल्लू अर्जुन विमानतळावर सुरक्षा तपासणी करताना दिसत आहे. यावेळी त्याने पांढरा टी-शर्ट, काळी पॅन्ट, डोळ्याला गॉगल आणि चेहऱ्यावर मास्क लावले आहे. त्याचा हा साधा लूक आणि मास्कने झाकलेला चेहरा पाहून तिथे असलेल्या CISF जवानाने त्याला गॉगल आणि मास्क काढण्याची विनंती केली.

सुरुवातीला अल्लू अर्जुनने मास्क काढण्यास नकार दिला, मात्र नियमांनुसार ओळख पटवण्यासाठी CISF जवानाने त्याला गॉगल आणि मास्क दोन्ही काढावे लागले. त्याने आपला आयडी प्रूफही दाखवला आणि तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याला आत प्रवेश देण्यात आला.

व्हिडीओवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

अल्लू अर्जुनचा हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांनी वेगवेळ्या प्रतिक्रिया व्हिडीओच्या कमेंटमध्ये दिल्या आहेत. यामध्ये काही नेटकऱ्यांनी CISF जवानांच्या कामाचे कौतुक करत सेलिब्रिटी असो वा सामान्य नागरिक, नियम सर्वांसाठी सारखेच असे म्हटलं आहे. तर काहींनी अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ डायलॉगची आठवण काढत 'झुकेगा नहीं साला' असे लिहिले. तर दुसऱ्याने झुकेगा नहीं साला पण इथे झुकावे लागले असं म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुंबई विमानतळावर अल्लू अर्जुनसोबत घडलेली ही घटना काही सेकंदांची असली तरी ती सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून ती मोठ्या प्रमाणात शेअर देखील केली जात आहे. चाहत्यांसोबतच सामान्य प्रेक्षकांच्याही नजरा या व्हिडीओवर खिळल्या आहेत. काहींनी हा प्रसंग सेलिब्रिटींना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीच्या चर्चेत जोडला आहे तर काहींनी तो केवळ सुरक्षा प्रोटोकॉलचा एक भाग असल्याचं म्हटलं.

FAQ

1. अल्लू अर्जुन सध्या कशामुळे चर्चेत आहे?

अल्लू अर्जुन सध्या मुंबई विमानतळावर CISF जवानांसोबत झालेल्या व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

2. हा व्हिडीओ कधी आणि कुठे चित्रित झाला?

हा व्हिडीओ मुंबई विमानतळावर सुरक्षा तपासणी दरम्यान चित्रित झाला आहे.

3. व्हिडीओत काय दिसत आहे?

व्हिडीओत अल्लू अर्जुन पांढऱ्या टी-शर्ट, काळ्या पँट, गॉगल आणि मास्कमध्ये दिसत आहे. CISF जवानाने त्याला गॉगल आणि मास्क काढण्याची विनंती केली, ज्याला सुरुवातीला त्याने नकार दिला पण नंतर नियमांनुसार काढले.

