Achyut Potdar Death: '3 इडियट्स'मधील प्राध्यापक अच्युत पोतदार यांचं 91 व्या वर्षी निधन

Achyut Potdar Death: ‘3 इडियट्स’मधील कठोर पण लक्षवेधी प्राध्यापकाच्या भूमिकेसाठी प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचं सोमवार 18 ऑगस्ट 2025 रोजी निधन झालं आहे. ते 91 वर्षांचे होते. ठाण्यातील जुपिटर रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. तब्येतीच्या कारणास्तव त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मंगळवारी, 19 ऑगस्ट रोजी ठाण्यात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
सिनेसृष्टीत लोकप्रिय होण्यापूर्वी अच्युत पोतदार भारतीय लष्करात कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी इंडियन ऑइल कंपनीतही सेवा बजावली. मात्र, अभिनयावरील ओढीमुळे त्यांनी 1980 च्या दशकात चित्रपटसृष्टीकडे वळत अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. पुढील चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी हिंदी व मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली स्वतंत्र छाप सोडली.
अच्युत पोतदार यांनी आपल्या कारकिर्दीत 125 हून अधिक हिंदी व मराठी चित्रपटांत अभिनय केला आहे. यामध्ये आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्ध सत्य, तेजाब, परिंदा, राजू बन गया जेंटलमॅन, दिलवाले, रंगीला, वास्तव, हम साथ साथ हैं, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2 आणि व्हेंटिलेटर हे त्यांचे गाजलेले व समीक्षकांनी दाद दिलेले चित्रपट आहेत.
राजकुमार हिरानी यांच्या ब्लॉकबस्टर '3 इडियट्स' या चित्रपटात पोतदार यांनी एका कडक इंजिनीअरिंग प्राध्यापकाची भूमिका साकारली होती. त्यांच्या तोंडी असलेला 'कहना क्या चाहते हो?' हा संवाद आजही सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे आणि मीम्समध्ये वारंवार वापरला जातो. या भूमिकेमुळे ते संपूर्ण देशभर घराघरात पोहोचले.
अच्युत पोतदार यांच्या निधनाची बातमी समजताच सोशल मीडियावर शोककळा पसरली आहे. चाहते, सहकलाकार आणि सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. सर्वांनी त्यांना एक साधा, विनम्र व समर्पित कलाकार म्हणून आठवले.
FAQ
ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचे निधन कधी आणि कुठे झाले?
अच्युत पोतदार यांचे निधन सोमवारी, 18 ऑगस्ट 2025 रोजी ठाण्यातील जुपिटर रुग्णालयात झाले. ते 91 वर्षांचे होते.
त्यांच्या निधनाचे कारण काय होते?
तब्येतीच्या कारणास्तव त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अच्युत पोतदार यांचे अंत्यसंस्कार कधी आणि कुठे होणार आहेत?
त्यांचे अंत्यसंस्कार मंगळवारी, 19 ऑगस्ट 2025 रोजी ठाण्यात होणार आहेत.