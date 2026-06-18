" ...ते भूत किंवा पिशाच बनून भटकतात" संचिता उगले प्रकरणात रवी किशन यांची प्रतिक्रिया

Ravi Kishan On Sanchita Ugale Suicide Case: अभिनेत्री संचिता उगलेच्या निधनानंतर मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली असून या प्रकरणावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आता अभिनेते आणि खासदार रवी किशन यांनीही या घटनेबाबत दुःख व्यक्त करत आत्महत्येबाबत आपले मत मांडले आहे. रवी किशन यांनी सांगितले की, आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तीला विविध प्रकारच्या अडचणी आणि मानसिक तणावांचा सामना करावा लागतो. मात्र अशा परिस्थितीत हार न मानता त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ध्यान, अध्यात्म आणि मानसिक बळ वाढवणाऱ्या सकारात्मक गोष्टींचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
'कुमकुम भाग्य' मालिकेतून ओळख मिळालेल्या संचिता उगलेच्या निधनाने तिच्या कुटुंबीयांसह चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. 14 जून रोजी त्यांच्या राहत्या घरी त्यांचा मृतदेह आढळून आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांकडून तपास सुरू असून विविध दावे आणि आरोप समोर येत आहेत. तिने आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, संचिताच्या वडिलांनी मुलीवर काही प्रकारचा मानसिक आणि आर्थिक दबाव असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच काही वैयक्तिक संदेश आणि संभाषणांबाबतही चर्चा सुरू आहे. या सर्व बाबींची चौकशी सुरू असून अधिकृत तपास अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
रवी किशन म्हणाले की, आयुष्यात दुःख, चिंता आणि संघर्ष हे प्रत्येकाच्या वाट्याला येतात. असा एकही माणूस नाही ज्याला कोणतीच समस्या नाही. मात्र कितीही कठीण प्रसंग असला तरी जीवन संपवणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. त्यांच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक श्रद्धेनुसार, आत्महत्या हे अत्यंत गंभीर पाप मानले जाते आणि अशा कृतीमुळे आत्म्याला मुक्ती मिळत नाही. त्यांनी असेही मत व्यक्त केले की, अशा व्यक्तींचा आत्मा शांतता मिळेपर्यंत भटकत राहतो.
ते म्हणाले, "सुख-दुःख हे आयुष्याचा भाग आहेत. प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या चिंतेतून जात असतो. पण कितीही संकटे आली तरी जगण्याची उमेद सोडू नये. माझ्या श्रद्धेनुसार आत्महत्या हा योग्य मार्ग नाही आणि त्यामुळे आत्म्याला मोक्षही प्राप्त होत नाही."
VIDEO | Gorakhpur: On TV Actress Sanchita Ugale’s demise, BJP MP Ravi Kishan (@ravikishann) says, “Just yesterday, one of our artists, a young television actress who was only 22 years old, died by suicide. It is very tragic. That is why meditation is important. Spirituality is… pic.twitter.com/PXi9ncF1tD— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
या प्रकरणात ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन (AICWA) नेही हस्तक्षेप करत महाराष्ट्र सरकारकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. संचिता यांच्या निधनामागील सर्व परिस्थितींची सखोल चौकशी व्हावी आणि सत्य समोर यावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून विविध दावे, आरोप आणि समोर येणाऱ्या माहितीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.