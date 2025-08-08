English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'बेबोसोबत इंटीमेट सीन देताना मजा आली', अर्जुन रामपालचा व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूरसोबतचा इंटीमेट सीन देताना मजा आली.  अर्जुनचे जुने विधान चर्चेत. नेमकं काय म्हणाला अभिनेता?  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 8, 2025, 08:00 AM IST
Kareena Kapoor: बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर आणि अभिनेता अर्जुन रामपाल यांच्या 2012 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हिरोईन’ या चित्रपटाची इंडस्ट्रीमध्ये प्रचंड चर्चा रंगली होती. या चित्रपटात करीना कपूर आणि अर्जुन रामपाल या दोघांमध्ये एक इंटिमेट सीन चित्रित करण्यात आला होता. 

त्या सीनसंदर्भात अर्जुन रामपालने दिलेला जुना मुलाखतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओवर आता नेटकरी त्याला चांगलेच ट्रोल करत आहेत.

 'मला बेबोसोबत इंटिमेट सीन देताना खूप मजा आली'

रेडिटवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये अर्जुन रामपालने हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, 'मला बेबो म्हणजेच करीना कपूरसोबत इंटिमेट सीन देताना खूप मजा आली. मी अजूनही तिच्यासोबत केलेल्या लव्ह मेकिंग सीनची आठवण काढतो.'

अर्जुन रामपालचा हा जुना व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी व्हिडीओवर वेगवेगळ्या कमेेंट्स केल्या आहेत.  एका युजरने लिहिलं, हे खूप विचित्र आणि अप्रोफेशनल आहे. दुसऱ्याने म्हटलं, लोक इतक्या सहजपणे अशा स्टेटमेंट्स देत असतील असं वाटलंच नव्हतं. तर तिसऱ्याने हा लोकांना चित्रपट पाहण्यासाठी ओढण्याचा इमोशनल टॅक्टिक्स होता असं म्हटलं आहे. 

‘हिरोईन’ चित्रपटात करीना कपूर आणि अर्जुनसोबत रणदीप हुड्डा व मुग्धा गोडसे यांच्या भूमिका होत्या. करीना कपूरने नुकतेच बॉलिवूडमधील 25 वर्षे पूर्ण केली असून ती चित्रपटांमध्ये क्वचितच इंटिमेट सीन देते.

अर्जुन रामपालचा अलीकडचा प्रवास

अर्जुन रामपाल 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘क्रॅक’ चित्रपटात दिसला होता. याशिवाय तो ‘निकिता रॉय’ आणि ‘धुरंधर’ या चित्रपटांमध्ये झळकला. ‘निकिता रॉय’ मध्ये सोनाक्षी सिन्हा आणि परेश रावल मुख्य भूमिकेत होते. तर 'धुरंधर’मध्ये रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना आणि आर. माधवन यांच्यासह अर्जुन रामपालही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. या चित्रपटाबाबत सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु आहे.

FAQ

अर्जुन रामपालने करीना कपूरसोबतच्या इंटिमेट सीनबद्दल काय म्हटले?

अर्जुन रामपालने एका मुलाखतीत म्हटले की, करीना कपूरसोबत इंटिमेट सीन करताना त्यांना खूप मजा आली आणि ते अजूनही त्या लव्ह मेकिंग सीनची आठवण काढतात.

करीना कपूर चित्रपटांमध्ये इंटिमेट सीन देते का?

करीना कपूर चित्रपटांमध्ये क्वचितच इंटिमेट सीन देते आणि तिने नुकतेच बॉलिवूडमधील 25 वर्षे पूर्ण केली.

'हिरोईन' चित्रपटात कोणत्या अभिनेत्यांनी काम केले?

या चित्रपटात करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा आणि मुग्धा गोडसे यांनी काम केले.

