तुम्हाला पद्मश्री देण्यास उशीर केला का? अशोक सराफ स्पष्टच बोलले, 'मला विसरुन...'

Ashok Saraf on Padma Shri: ज्येष्ठ मराठी अभिनेते अशोक सराफ यांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते अशोक सराफ यांना पद्मश्री पुरस्कार देत सन्मान करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान 77 वर्षीय अशोक सराफ यांनी पद्मक्षी मिळण्यास उशीर झाला का? यावर भाष्य केलं आहे. मला विसरले नाहीत हे महत्त्वाचं आहे असं ते म्हणाले आहेत.

"असा सन्मान होणं मोठी आणि आनंदाची बाब आहे. हा एक मोठ्या स्तरावरील पुरस्कार आहे. माझा त्यासाठी विचार केला, मला त्यासाठी पात्र समजलं याबद्दल आभारी आहे. मी नक्कीच काहीतरी चांगलं काम केलं असावं," अशी भावना त्यांनी पुरस्कार मिळाल्यानंतर व्यक्त केली.

तुम्ही चित्रपटसृष्टीत इतकं योगदान दिलं असताना हा पुरस्कार मिळण्यासाठी उशीर झाला का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "उशीर झाला असं वाटत नाही. पुरस्कार दिला हे महत्त्वाचं आहे. मला विसरले तर नाहीत ना? विसरले असते तर तसं म्हणालो असतो. अशी कोणती गोष्ट नाही. पुरस्कार दिला हे महत्त्वाचं आहे. त्यांनी माझा विचार केला किंवा त्यांनी आधीच ठरवलं होतं हे मला माहिती नाही. पण दिला हे माझ्यासाठी मोठी बाब आहे".

#WATCH | Delhi: On being conferred with the Padma Shri, actor Ashok Laxman Saraf says, "It is a matter of great happiness and this honour means a lot to me. This award is a high honour. I am glad that I was considered for this award, it means that I have actually done something… pic.twitter.com/iPXZbkn4x5

— ANI (@ANI) May 27, 2025