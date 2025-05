अशोक सराफ यांच्या यशामागे असणारे 'मामा' कोण? स्वत: केला खुलासा, म्हणाले 'लहानपणी...'

Ashok Saraf on his Guru: मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनयाचे सम्राट आणि विनोदाचे बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते अशोक सराफ यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. पाच दशकांहून अधिक काळ मराठीसह हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगवेगळ्या भूमिका करत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारे अशोक सराफ यांनी आपल्या यशाचं श्रेय त्यांचे मामा आणि कुटुंबाला दिलं आहे. झी 24 तासशी संवाद साधताना त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबतच्या आठवणींनाही उजाळा दिला.

पद्मश्री मिळणं तुमच्यासाठी नेमकं काय आहे? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "माझा एकंदर आतापर्यंतचा जो प्रवास आहे, करिअरसाठी जे समर्पित केलं होतं त्यावर झालेलं हे शिक्कामोर्तब आहे. याचा मला फार आनंद झाला आहे. लोकांनी त्याचं कौतुक करावं ही माझ्यासाठी फार मोठी गोष्ट आहे".

President Droupadi Murmu presents Padma Shri in the field of Art to Shri Ashok Laxman Saraf. He is a legendary Indian actor, comedian, and producer known for his remarkable contribution to Marathi and Hindi cinema. Over five decades, he has entertained audiences with his… pic.twitter.com/jArGWKLgMS

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 27, 2025