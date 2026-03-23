'राम रहिम, रामदेव, खरात; राजकारण्यांनी पोसलेली वरात' अतुल कुलकर्णींचा राजकारणासह धर्मकारणावर घणाघात

Atul Kulkarni On Ashok Kharat Case : (Nashik Rape Case) नाशिक महिला अत्याचार प्रकरणी दर दिवशी नवे खुलासे होत असतानाच ज्योतिषी असल्या दावा करत महिलांची फसवणूक आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या अशोक खरात या भोंदू बाबाचं पितळ आता उघडलं पडलं आहे. विविध गुन्ह्यांची नोंद त्याच्या नावे करण्यात येत असून पीडितसुद्धा तक्रार नोंदवण्यासाठी पुढे येत आहेत. मुख्य म्हणजे अशोक खरातसह अनेक नेतेमंडळींचाही संपर्क असल्याची आणि त्यांच्यासह त्याच्या भेटीगाठी झाल्याचे संदर्भ आणि फोटो समोर आल्यामुळं पुरोगामी महाराष्ट्राचे नेतेच जर अशा माणसांच्या आणि अशा विकृतीच्या आहारी जात असतील तर, सामान्य जनतेच्या प्रतिनिधीत्त्वाचं काय? असाच उद्विग्न प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.
खरातच्या कारनाम्यांचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतानाच त्याच्याविरोधातील तक्रारींचा आकडा वाढतच चालला आहे. सध्या महाराष्ट्रात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा असतानात सामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कलाजगताचंही लक्ष या प्रकरणानं वेधलं असून, ठाम भूमिका आणि परखड मतांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनीसुद्धा या मुद्द्यावर कटाक्ष टाकत एक जळजळीत पोस्ट लिहिली आहे.
'बाबा: आसाराम, राम रहिम, रामदेव, खरात... राजकारण्यांनी पोसलेली वरात आहे ही' अशा कॅप्शनसह कुलकर्णी यांनी धर्मकारण आणि राजकारणावर आपल्या पोस्टमधून घणाघात केला आहे.
'पकडले गेले कीच आणि तरच 'भोंदू'? त्या आधी ते काय असतात ? आणि जे कधी पकडलेच जात नाहीत ते?
ज्या वेळी कुणी 'महाराज' भोंदू 'निघतात, तेंव्हा त्यांचे भक्तं नेमके कोण होतात-भागीदार, पिडीत, अंधळे, अंधश्रद्धाळू, कमनशिबी, भाबडे, मूर्ख की आणखी कुणी?
श्रद्धा, अंध कधी होते? डोळस श्रद्धा म्हणजे काय ? डोळस आणि अंध श्रद्धां मधे अंतर किती असतं? अंध होण्याला कारणीभूत कोण असतं ? करणारे की होणारे? अंधळं होणाऱ्यांवर त्याची काही जबाबदारी असते की नसते ?
हे सगळं जितकं धर्मकारणाला लागू होतं (कुठल्याही धर्माच्या) तितकंच ते राजकारणालाही लागू होतं का (कुठल्याही पक्षाच्या)?'
समाज, जनता मुळात वाट चुकून या मार्गानं जाते कशी आणि इथं त्यांची फसवणूक करणारे तग धरतातच कसे याच भावना कुलकर्णी यांच्या या पोस्टमधून व्यक्त होत असल्याचं लक्षात येत असून, या साऱ्याला कुठंतरी पूर्णविराम मिळालाच पाहिजे असा आग्रही सूरही त्यांच्या या पोस्टमधून पाहायला मिळतो.