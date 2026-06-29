'माचिस' फेम अभिनेत्याला नातेवाईकांनीच गुंडाळलं; पिढीजात संपत्तीवर काकीचा डल्ला, वाद थेट न्यायालयात

मुंबई | बॉलिवूड कलाकारांच्या जीवनाविषयी, त्यांच्या श्रीमंतीविषी आणि राहणीमानाविषयी कितीही कुतूहल वाटलं, तरीसुद्धा शेवटी हीसुद्धा माणसंच. ज्यामुळं त्यांनासुद्धा कौटुंबीक वाद, कलह, संपत्तीची प्रकरणं चुकली नाहीत. सध्या अशाच कारणामुळं एक अभिनेता चर्चेचा विषय ठरत आहे. 'माचिस' या चित्रपटातील भूमिकेमुळं कैक दशकांपासून प्रेक्षकांच्या नजरेत असणारा हा अभिनेता म्हणजे चंद्रचूड सिंह. या घडीला तो कोणत्या आगामी चित्रपट किंवा सीरिजमुळं नव्हं, तर कुटुंबाच्या पिढीजात संपत्तीवरून सुरू असणाऱ्या वादामुळं लक्ष वेधत आहे.
नुकतंच चंद्रचूड सिंहनं कुटुंबात्या पिढीजात संपत्तीसंदर्भातील वादावरून काही अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी विनंतीपत्र सोपवत या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. 2025 पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचं म्हटलं जात आहे. मागील 6 महिन्यांमध्ये ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा चंद्रचूड सिंहनं सदर प्रकरणी काही अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. वारसा हक्कानं मिळालेल्या संपत्तीला हानी पोहोचवणं आणि त्यावर बेकायदेशीररित्या हक्क सांगण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवणं याप्रकरणातील तक्रार त्यांनी केली. उपलब्ध माहितीनुसार या अभिनेत्याच्या काकीकडून या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काकीनं संपत्तीवर ताबा मिळवल्याचा आरोपही अभिनेत्यानं केल्याचं म्हटलं जातं.
दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार जलालपूरमधील निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना अभिनेत्यानं काकीवर हे आरोप केले. जिथं आपल्या काकीनं बनावट मृत्यूपत्र तयार करत घरातील मौल्यवान वस्तू आणि ऐतिहासिक वारसा हक्कातून मिळालेल्या हवेलीचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आपली संपत्ती हडपण्याचा प्रयत्न काकीकडून केला जात असल्याचा दावा चंद्रचूड सिंहनं केला. यामध्ये काही नेत्यांचाही सहभाग असल्याचा खळबळजनक दावा करत काकी आणि तिच्या मुलानं आपल्या या संपत्तीवर ताबा मिळवला असून, ते हवेलीत येऊसुद्धा देत नाहीयेत असा आरोप केला.
यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना चंद्रचूड यांनी आपलं हवेलीवजा घर नजरेआड विकलं जात असल्याचाही दावा केला होता. हा संपूर्ण वाद कल्याण भवन नावाच्या हवेलीवरून सुरू असून, ती 6 एकर इतक्या भूखंडावर उभी असून, 1885 मध्ये ती उभारण्यात आली होती. अतरौली (अवागढ़) चे राजा ठाकूर कल्याण सिंह यांना तीन गावं बक्षीस स्वरुपात मिळाल्यानंतर ही हवेली उभारण्यात आली होती.