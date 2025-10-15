English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईहून खंडाळ्याला बोलावून अभिनेत्रीला केली होती मारहाण; रात्री 4 नंतर थेट सकाळी 11 वाजता...; अभिनेत्याचा गौप्यस्फोट

एकेकाळी अभिनेत्री झिनत अमान आणि संजय खान यांच्यात प्रेमसंबंध होते. नुकतंच दीपक पराशरने झिनत अमानला झालेल्या कथित मारहाणीबद्दल सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 15, 2025, 10:36 PM IST
झिनत अमानसोबत 'इन्साफ का तराजू' चित्रपटातून मुख्य भूमिकेत पदार्पण करणारा अभिनेता दीपक पराशरने त्यांच्या कथित प्रेमसंबंधांबद्दल भाष्य केलं आहे. संजय खानसोबतचं तिचं नात संतप असताना आपल्या मनात तिच्याबद्दल भावना निर्माण झाल्या होत्या असा खुलासा त्याने केला आहे. तसंच यावेळी त्याने तिला संजय खानच्या हातून झालेल्या मारहाणीबद्दलही सांगितलं आणि कबूल केले की तिने याबद्दल त्याला काहीही सांगितलं नाही, परंतु काय घडले ते त्यांचे दिग्दर्शक बीआर चोप्रा यांना सांगितलं होतं. विकी लालवानी यांना दिलेल्या मुलाखतीत दीपक यांनी आपल्या मनात अजूनही झीनतबद्दल भावना आहेत अशी कबुली दिली आहे. 

झीनतसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल आणि त्यावेळी त्या संजय यांनाही भेटत होत्या का? याबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “जेव्हा मी झिनतला भेटलो तेव्हा ती विभक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर होती. मी झिनतसोबत 'इन्साफ का तराजू' करत होतो आणि जेव्हा आम्ही शूटिंग करत होतो तेव्हा ती विभक्त होत होती. तिची वैयक्तिक कारणं होती, बहुतेक ती आर्थिक बाबींशी संबंधित होती.” 

त्यांनी खुलासा केला की, झिनत संजय दिग्दर्शन करत असलेल्या चित्रपटात स्वतःचे पैसे गुंतवत होती आणि तिला निर्मिती हाताबाहेर जात आहे असं वाटत होतं. याच काळात संजयने तिला खंडाळाहून मुंबईत बोलावले आणि दीपकला तिच्यासाठी मदत करण्यासाठी सांगितलं. तिने त्याला सांगितलं की ती त्याच रात्री उशिरा परत येईल आणि पहाटे 4 वाजता शूटसाठी तयार असेल.

तथापि, झीनत सेटवर परतू शकल्या नाहीत. “तुम्ही म्हणू शकता की मी एक खूप जवळचा मित्र होतो ज्याने रडण्यासाठी त्याचा खांदा दिला होता. मिस्टर अब्बास (संजय) यांनी हे गैरसमज करून घेतले होते, ज्यांना वाटलं की ती एकाच वेळी दोघांना डेट करत आहे “मग, अर्थातच, ती घटना घडली... सकाळी 11 वाजेपर्यंत मुंबईहून एक फोन आला. ती त्याला भेटायला गेली होती आणि तिथे त्यांच्यात भांडण झाले. तिला एकतर ढकलण्यात आले किंवा मारहाण करण्यात आली, मला काहीच माहिती नाही. तिने चोप्रा साहेबांना फक्त सांगितलं की तिला त्रास देण्यात आला आहे आणि ती जखमी झाली आहे. तिने बुटाने, काठीने किंवा तलवारीने मारहाण झाल्याबद्दल काहीही सांगितलं नाही. ती सन्मानाने वागणारी असल्याने असं काही सांगणाऱ्यातील नव्हती. झिनत म्हणाली की संजय आणि त्याची पत्नी दोघेही तिथे होते", असं त्यांनी सांगितलं. 

सिमी गरेवालच्या शोमध्ये झिन यांनी संजय खान यांच्यासोबतच्या त्यांच्या आयुष्यातील थोडकं पण क्लेशकारक प्रकरणाबद्दल सांगितलं होतं. सार्वजनिकरित्या झालेल्या मारहाणीबद्दल विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, "मी आता ते विसरलो आहे. हाच मानवी स्वभाव आहे. जेव्हा काही स्पष्टपणे अप्रिय असते, तेव्हा तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करता आणि असं भासवता की ते कधीच घडले नाही आणि तुम्ही स्वतःला वचन देता की ते पुन्हा कधीही होणार नाही. आणि तुम्ही अशा प्रकारे सामना करता." 

कथित हल्ल्यामुळे झिनत यांच्या एका डोळ्याला दुखापत झाली. एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, झिनत यांनी सांगितलं की, त्यांच्या जखमी डोळ्यात काही वर्षांनीच दृष्टी परत मिळू शकली. "या दुखापतीमुळे माझी पापणी लटकली आणि दृष्टी बंद झाली. चाळीस वर्षांनंतर, वैद्यकीय प्रगतीमुळे मला माझी दृष्टी परत मिळवणं शक्य झालं आहे". 

हृषिकेश कन्नन यांच्या मुलाखतीत संजय खान यांना झिनत अमान प्रकरणाबद्दल आणि आत्मचरित्रात दुर्लक्ष का केले याबद्दल विचारले गेले. तेव्हा ते म्हणाले, "संपूर्ण गोष्टीच्या एकांगीपणामुळे मला खूप वेदना झाल्या. कोणीही मला काय घडलं हे विचारलंही नाही. हा माझ्यावर सुनियोजितपणे झालेला पीआर हल्ला होता. जो एका मोठ्या वादळासारखा आला." 

ते पुढे म्हणाले, "माझ्यावर तिच्या डोळ्याला दुखापत केल्याचा आरोपही झाला. ती तिचा डोळा गमावत आहे जे योग्य नाही. जर तुम्ही '८१, '८२, '८३, '८४ पाहिले तर तिने अनेक चित्रपट केले आहेत. तिच्याकडे परिपूर्ण डोळे आहेत याचे पुरावे आहेत. नंतरच्या आयुष्यात ती थोडीशी डोळे मिचकावू लागली कारण तिची आई थोडीशी डोळे मिचकावू लागली होती. ही एक वंशपरंपरागत गोष्ट होती. पण मी कानाखाली मारल्याने झालं असा आरोप करण्यात आला. मी तिला कधीही कानाखाली मारली नाही". 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Deepak ParasharZeenat Aman

