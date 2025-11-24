English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिनेते धर्मेंद्र यांचा एकमेव मराठी चित्रपट, 'ही' भूमिका साकारली होती, तुम्ही पाहिलात का?

Dharmendra Marathi Movie : 

पूजा पवार | Updated: Nov 24, 2025, 07:33 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Dharmendra Marathi Movie : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल (Dharmendra Deol) यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जवळपास 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. धर्मेंद्र यांना बॉलिवूडचा 'ही-मॅन' असं म्हटलं जायचं. त्यांनी जवळपास 6 दशक आपल्या चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. धर्मेंद्र यांनी भूमिका साकारलेले हिंदी आणि पंजाबी चित्रपट अनेकांनी पाहिले असतील, मात्र दिग्गज अभिनेते असलेल्या धर्मेंद्र यांनी कधी काळी मराठी चित्रपटात सुद्धा एक भूमिका केली होती. 

धर्मेंद्र यांचे गाजलेले चित्रपट : 

धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले. यात शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), आंखे (1968), राजा (1975), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), यादों की बारात (1973), यमला पगला दीवाना (2011) - कॉमेडी-एक्शन फिल्म, आया सावन झूमके (1969), जीवन मृत्यु (1970) इत्यादी चित्रपटांचा समावेश आहे.  धर्मेंद्र यांचा पहिला चित्रपट 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960) होता. तर शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस' (2025) हा ठरला. जो येत्या 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'इक्कीस' हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अरुण खेत्रपाल या तरुण सैनिकाच्या कहाणीवर आधारित आहे. 

बॉलिवूडचे 'ही-मॅन' : 

सुरुवातीला धर्मेंद्र त्यांच्या पहिल्या काही चित्रपटांमध्ये रोमँटिक हिरो म्हणून दिसले, परंतु त्यानंतर 'शोला और शबनम' सारख्या चित्रपटांनी त्यांना वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कधी मागे वळून पाहिलं नाही. अभिनेते धर्मेंद्र यांचं खरं सुपरस्टारडम 1966 मध्ये आलेल्या 'फूल और पत्थर' या चित्रपटापासून सुरु झालं. या चित्रपटात त्यांनी शर्टलेस अॅक्शन सीक्वेन्स केले ज्यामुळे बॉलीवूडमध्ये एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला. या चित्रपटात धर्मेंद्र यांच्या शक्तिशाली शरीरयष्टी आणि उत्साही शैलीमुळे त्यांना 'ही-मॅन ऑफ बॉलीवूड' ही पदवी मिळाली.   

धर्मेंद्र यांचा मराठी चित्रपट : 

बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांनी मैत्री खातीर एका मराठी चित्रपटात लहानशी भूमिका साकारली होती. जेष्ठ चित्रपट समीक्षक दिलीप ठाकूर यांनी सांगितलं की मुंबईतील चांदिवली स्टुडिओचे मालक हेमंत कदम आणि धर्मेंद्र यांची मैत्री होती. तेव्हा मैत्री खातीर धर्मेंद्र यांनी हेमंत कदम यांच्या 'हिचं काय चुकलं' या चित्रपटातील गाण्यासाठी शूटिंग केलं होतं. 'घेऊन टांगा सर्जा निघाला, दूर धन्याच गाव... अरे तू धाव' असं या गाण्याचं नाव होतं. या गाण्यात धर्मेंद्र विक्रम गोखलेंसोबत दिसून आले होते. 

FAQ : 

धर्मेंद्र देओल यांचा पहिला चित्रपट कोणता होता? 

धर्मेंद्र देओल यांचा पहिला चित्रपट दिल भी तेरा हम भी तेरे (1960) हा आहे. 

धर्मेंद्र देओल यांनी किती चित्रपटांमध्ये काम केले? 

धर्मेंद्र देओल यांनी 300 हून अधिकचित्रपटांमध्ये काम केले. 

धर्मेंद्र देओल यांचे सुपरहिट चित्रपट कोणते आहेत? 

शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धरमवीर

dharmendra deolmarathi newsentertainment newsVikram Gokhle

