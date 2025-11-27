English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वडिलांची शिकवण जपली! धर्मेंद्र यांनी पुतण्यांच्या हातात दिली मोठी शेतजमीन

धर्मेंद्र हे असे कलाकार होते जे कितीही मोठे झाले तरी आपल्या कुटुंबातील लोकांना विसरले नाहीत. त्यांनी वडिलोपार्जित जमीन त्याच्या पुतण्यांना हस्तांतरित केली होती.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 03:23 PM IST
Dharmendra : बॉलिवूडचे ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र हे फक्त एक महान अभिनेता नव्हते तर कुटुंबाबद्दल प्रेम असणारे व्यक्ती होते. फिल्मी दुनियेत राहत असतानाही त्यांनी आपल्या मुळांचा, आपल्या लोकांचा आणि आपल्या गावचा कधीच विसर पडू दिला नाही. त्यांनी केवळ पत्नी आणि मुलांची जबाबदारी निभावली नाही तर चाचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरही तितकंच प्रेम आणि कर्तव्यभाव दाखवला. त्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या  पूर्वजांची जमीन पुतण्याच्या नावावर दान करणे.

धर्मेंद्र यांचा जन्म नसराली येथे झाला असला तरी त्यांचे मन नेहमी त्यांच्या वडिलांच्या गावात डांगोमध्ये येत असे. लुधियानाजवळील हे गाव आजही धर्मेंद्र यांना आपले मानते. गावातील लोक त्यांना अपार प्रेम देत आणि धर्मेंद्रही गावाशी तितक्याच आपुलकीने जोडलेले होते.

वडिलांची एकच शिकवण ते नेहमी जपून ठेवत, ही आपल्या पुरख्यांची जमीन आहे, ती सांभाळून ठेव'.  या प्रेमामुळे आणि वडिलांच्या शब्दांचा मान राखण्यासाठी धर्मेंद्र यांनी वडिलांच्या हिस्स्यातील जमीन चाचा यांच्या मुलांना दिली. त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. गावात राहणारा पुतण्या हा वारसा जपून ठेवतील. 

धर्मेंद्र यांनी दान केलेली जमीन

एका अहवालानुसार, धर्मेंद्र यांनी आपल्या पुतण्यांच्या नावावर 2.4 एकर जमीन दान केली. ही मोठी देणगी देताना त्यांनी एकच गोष्ट सांगितली 'तुम्ही माझे रक्त आहात आणि या जमिनीशी माझ्या बाप-दादांच्या भावना जोडलेल्या आहेत'.

भाचा बूटा सिंह, जे लुधियानातील कपड्यांच्या मिलमध्ये काम करतात, यांनी सांगितले 'आजच्या काळात कोणी कोणाला अर्धा गुंठा जमिनीसुद्धा देत नाही पण धर्मेंद्रजींनी आम्हाला इतकी मोठी जमीन प्रेमाने दिली. आम्हाला ते रक्ताप्रमाणे जवळचे आहेत.'

घरचे प्रेम मुंबईपर्यंत पोहोचत राहिले

धर्मेंद्र मुंबईत स्थायिक झाल्यावरही कुटुंबाचे नाते कायम राहिले. बूटा सिंह यांनी सांगितले 'आमचे दादाजी घरचे खोया, साग, बर्फी बनवून ट्रेनने मुंबई जात असत. धर्मेंद्रजी ते खूप चवीने खात. ते नेहमी म्हणायचे ‘घरचं खोया घेऊनच ये.'

हे किस्से धर्मेंद्र यांच्या साधेपणाची आणि आपल्या कुटुंबांवरच्या प्रेमाची साक्ष देतात.  2013 मध्ये, धर्मेंद्र 78 वर्षांचे असताना एका शूटिंगसाठी पुन्हा डांगो गावात आले. त्यांच्या आगमनाने संपूर्ण गाव आनंदित झाले होते, पण धर्मेंद्र मात्र भावुक दिसत होते.

गावात पोहोचताच त्यांनी सर्वप्रथम आपल्या जुन्या मातीच्या घराला भेट दिली. घराच्या दाराजवळची माती उचलून त्यांनी ती कपाळावर लावली. जणू काही आपल्या मातीला प्रणाम केला. घरात गेल्यावर ते जवळजवळ 10–15 मिनिटे रडले. त्या क्षणी त्यांच्या मनात बालपणाच्या, कुटुंबाच्या आणि गावाच्या अखंड आठवणी दाटून आल्या होत्या.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

