'एक काम करा, परत जा, तिथे कमवा आणि खा!' मराठी नको म्हणणाऱ्या रिक्षा चालकांची हेमंत ढोमेकडून खरडपट्टी

Hemant Dhome on Taxi Riksha Strike: मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा विरोध सध्या ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटनेकडून करण्यात येत असून, त्यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रियासुद्धा येण्यास सुरुवात झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार राज्यात 15 लाख रिक्षा असून, या निर्णयाचा परिणाम थेट त्यांच्यावरल होऊन अनेकांना रोजगाराला मुकावं लागेल असाच सूर संघटनेसह प्रत्यक्ष रिक्षा चालकांनी आळवला आहे. इतकंच नव्हे, तर हा निर्णय मागे घेण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. सध्या यावरून वातावरण पेटलं असून, 4 मे रोजी रिक्षा- टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, त्यांची ही मराठीविरोधी भूमिका पाहता दिग्दर्शक आणि अभिनेता हेमंत ढोमेनं नाराजीचा तीव्र सूर आळवला आहे.
रिक्षाचालकांच्या आकड्याकडे लक्ष वेधत हा आकडा आणि रिक्षाचालकांची संख्या मोठी असून इतक्या मोठ्या वर्गाचा मराठी अस्वीकार असल्याची बाबच पचनी पडत नसल्याचा सूर त्यानं सोशल मीडिया पोस्टमधून आळवला. मराठीचं वावडं असेल तर आपल्या राज्यात परतीची वाट धरून तिथं कमवा अन् तिथंच खा असा स्पष्ट इशारा त्यानं दिला आहे.
हेमंतनं X पोस्ट करत लिहिलं, '15 लाख आहेत म्हणजे… मोठा आकडा आहे आणि या पंधरा लाखांना मराठी नकोय? एक काम करा म्हणावं… जिथे जमणार आहात तिथुन तसेच आपापल्या भाषेच्या राज्यात परत जा! तिथे कमवा आणि खा! महाराष्ट्रात मराठी बोला! शिका, प्रयत्न करा!'
मराठी सक्तीचा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी विविध बाजारपेठा, रेल्वे स्थानकं, बस डेपो, निवासी आणि व्यावसायिक केंद्र असणाऱ्या भागांमध्ये 4 मे रोजी रिक्षा- टॅक्सीचालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं आता त्यावर कोणता फेरविचार, निर्णय घेतला जातो का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. एकिकडे आम्हाला मराठी येत नाही, ही आमची मातृभाषा नाही, सक्ती कशाला? असे अनेक मुद्दे रिक्षाचालक उपस्थित करत असतानाच मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य असल्याची बाब लक्ष वेधून जाते.
परिणामी आता यासाठी फेरतपासणी घेतली जाणार असून, चालकांना मराठी भाषा येते का याची पडताळणी केली जाणार आहे. 1 मे पासून मराठी भाषेची माहिती असणं, ती ज्ञात असणं बंधनकारक असेल. इतकंच नव्हे, तर ज्यांना मराठी येत नाही त्यांचा परवाना अर्थात लायसन्स रद्द केलं जाणार असल्यानं सध्या वादंग माजलं आहे. ज्यावर हेमंत ढोमेच्या या एक्स पोस्टनंही नजरा वळवल्या आहेत. त्याच्या या रोखठोक भूमिकेवर तुमचं काय मत?