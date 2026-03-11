'तुम्ही मुंबईची मराठी संस्कृती घालवलीये', शहराची दूरवस्था- बकाल पुणं अन् सरकारची मानसिकता; ज्येष्ठ अभिनेत्याचा कटाक्ष

Mumbai Pune Culture : कलाकारांचं जसं त्यांच्या कलेवर प्रेम असतं अगदी त्याचप्रमाणे ज्या शहरांनी त्यांना मोठं केलं त्या शहरांवरही या कालाकारंचं जिवापाड प्रेम असतं. पण, हीच शहरं जेव्हा एका बदलाच्या चक्रातून पुढं जातात तेव्हा मात्र त्यांचा खरेपणा आणि सौंदर्य कुठंतरी हरवत चालल्याची खंत या कलाकारांच्या मनातही असतेच. नुकतंच एका ज्येष्ठ कलाकार, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यानं शहरांवरील प्रेम, त्यांचा तारुण्यावस्थेतील काळ आणि बदलणाऱ्या सरकारच्या मानसिकतेवर कटाक्ष टाकला. एका मुलाखतपर कार्यक्रमामध्ये त्यांनी दिलखुलास गप्पा मारल्या आणि याच गप्पांमधून त्यांनी नकळत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांनाही हात घातला.
मुंबई आणि पुणं बकाल होत चाललंय असं अगदी ठामपणे म्हणणाऱ्या आणि भारतात कधीकळी कसकारवर रशियन सूत्राचा प्रभाव असल्याचं सांगणाऱ्या या कलाकाराचं नाव श्रीरंग गोडबोले. वेगळेपण आणि पुरोगामी विचारसरणीचे पुरस्कर्ते आणि अभिनेत्री गिरीजा ओकचे सासरे अशी ओळख असणाऱ्या गोडबोले यांनी 'आरपार'ला दिलेली ही मुलाखत सध्या सोशल मीडियापासून तरुणांमध्येसुद्धा तितकीच चर्चेत आहे. या मुलाखतीत आपल्या काळातील काही आठवणी सांगताना गोडबोलेंनी वास्ववावरही नजर टाकली आहे.
'मी पुण्यात आणि मुंबईत अशा दोन्ही ठिकाणी वाढलो आहे', असं सांगताना श्रीरंग गोडबोले यांनी मुंबई आणि पुण्याशी असणारं नातं मुलाखतीत सांगितलं. तेव्हाची मुंबई आणि पुण्याविषयी त्यांनी आपले उदात्त विचार मांडत तेव्हाचं पुणे आणि आताचं यात जमीन आसमानाचा फरक आहे असं लगेचच म्हटलं.
'तेव्हा इतकी वाहनं नव्हती, त्यामुळं बजाज आणि लॅम्ब्रेटा अशा दोन स्कूटर तर, फिअॅट आणि अॅम्बेसेडर अशा दोन प्रकारच्या कार मिळायच्या. इतकी वाहनं रस्त्यावर नव्हती, मुळात ती स्कूटर मिळायलाही फार वेळ जायचा. फोन नव्हते, रेल्वेचं रिझर्व्हेशन, गॅस सिलिंडरलाही तीन महिने लागायचे. प्रत्येक गोष्टीची कमतरता हा त्या काळचा मूलमंत्र होता. हे नाही, ते नाही.... तेव्हा सरकारनंच सर्वकाही दाबून ठेवलं होतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात एक रशियन सूत्र लागू होतं आणि ती तशीच धारणा होती. की सर्वांना कायम उपाशी ठेवा, कशासाठीतरी आस लावून बसलेलं ठेवा म्हणजे त्यांना इतर गोष्टी डोळ्यांसमोर येत नाहीत. 2 किलो साखरेसाठीच तुम्हाला इतकी धडपड करावी लागते की सरकार काय करतेय याकडे लक्षच जात नाही, त्यामुळे सतत कोणतातरी अनुषेश अशा काळात आमची पिढी जन्माला आली. मात्र आम्ही त्यानंतरचा बदलही पाहिला. कमतरता ते विपुलता हा प्रवासही पाहिला. त्या काळात पुण्यातील रस्त्यांवर वाहनं कमी होती. लोकसंख्या इतकी नव्हती. पुणे विद्येचं माहेरघर असलं तरीही महाविद्यालयं इतकी नव्हती, एक इंजिनिअरिंग कॉलेज होतं. विद्यार्थ्यांचा ओघ पुण्याकडे इतका नव्हता. पिंपरी चिंचवडमध्ये व्यावसायिक क्षेत्र होतं. तेव्हा पहिल्यापासून संगीत, नाटक, चित्रपटांसाठी पुणं ओळखलं जात होतं. आता मात्र गर्दी आणि गोंगाटामध्ये हे सर्व लोप पावत चाललं आहे. गणेशोत्सव नावाचा प्रकारच घ्या.. आमच्याकडे 10 दिवस कार्यक्रम असायचे. लहान मुलांची, मोठ्यांची नाटकं, ऑर्केस्ट्रा, गायन कार्यक्रम, स्पर्धा असायच्या. हे सगळं गेलं आता. एक देखावा, एक डिजे, टॉवर, गोंगाट आणि अत्यंत विभत्स मिरवणूक हे आताच्या गणेशोत्सवाचं स्वरुप आहे.
आमच्याकडे काहीजण वर्गणी द्यायचे कायी द्यायचेही नाहीत. मात्र आता ज्या पद्धतीने वर्गणी गोळा केली जाते, जसा हा श्रद्धेचा, गणेशोत्सवाटा बाजार झाला आहे हा बाजार तेव्हा नव्हता. फार मोठा फरक आहे हा. एक सुसंस्कृत शहर ते बकाल शहर हा पुण्याचा प्रवास अत्यंत क्लेशदायक आहे', असं ते म्हणाले.
पुण्याप्रमाणंच मुंबईच्या बाबतीतही असंच घडल्याचं सांगताना तेव्हा ट्रेनमध्ये शिरता यायचं, बेस्टनं प्रवासाची मजा होतं, दक्षिण मुंबईत गेलं की फोर्ट, बॅलार्ड पिअर हा भाग सुंदर होता असं म्हणत एका क्षणात त्यांनी गतकाळाती मुंबईची सफर घडवली.
त्या काळातील गुन्हेगारीवर भाष्य करताना गोडबोले म्हणाले, 'गुन्हेगारी होती, तेव्हाही हाजी मस्तान, करीम लाला, युसूफ पटेल हे डॉन होते पण, रस्त्यावर गँगवॉर नव्हते. पण, ते त्यांच्यात्यांच्या वर्तुळात काळे धंदे करायचे.त्यांना समज होती. काळे धंदे कसे करावेत हे हाजी मस्तानकडून शिकावं, युसूफ पटेलकडून शिकावं. दादरमध्ये त्या काळात, मुळात हे ठिकाणच उच्चभ्रू लोकांचा भाग होता. पण, त्यातसुद्धा अश्विन नाईक, अमर नाईक, मन्या सुर्वे जन्माला आलेले आहेतच. त्या दोन्ही संस्कृती एकमेकांसोबत नांदताना आपण पाहिल्या.'
काळ लोटला आणि नंतरच्या काळात जे गँगवॉर झाले, जी बकाली पुन्हा आली, मुंबईत हिंसा आणि परप्रांतीयाचे लोंढे आले ते अतिशय वाईट! असं मत मांडत 'आता मुंबईत रस्त्यावर चालताही येत नाही. तुम्ही मुंबईची मराठी संस्कृती घालवलीय, मुंबईचं मुंबईपण हरवून बसला आहात. आता मुंबई हे शहर नाही, तो एक अतिशय दाटीवाटीचा गोंधळ आहे जिथं आपण कुठे आहोत हेसुद्धा दिसत नाही', ही खंत त्यांनी मांडली. परदेशात पाहिलेल्या संस्कृतीचा वारसा पाहता तिथं संस्कृती आणि कला जपण्यात आल्याचं उदाहरण देत आपल्याकडे सर्वकाही रोडरोलरनं सारं सपाट केलं असून, ते इतकं अजस्त्र आहे की कोणालाही अडवता येत नाहीत. मुंबई- पुण्याच्या राक्षसासमोर सगळे हतबल झाले आहेत. असं म्हणत मुंबई- पुण्याचं हे रुप क्लेशदायक असल्याचाच पुनरुच्चार त्यांनी केला.