English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गोविंदा आणि सुनीता आहुजाने एकत्र केलं बाप्पाचं आगमन, घटस्फोटांच्या चर्चांवर मुलीची प्रतिक्रिया काय?

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांनी मोठ्या जल्लोषात गणपती बाप्पाचं आगमन केलं आहे. तसेच अनेक सेलिब्रिटींनी देखील बाप्पाचं धुमधडाक्यात स्वागत केलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 27, 2025, 05:11 PM IST
गोविंदा आणि सुनीता आहुजाने एकत्र केलं बाप्पाचं आगमन, घटस्फोटांच्या चर्चांवर मुलीची प्रतिक्रिया काय?

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशोत्सवाची धूम देशभरात सुरू झाली असून मुंबईत या सणाचं वेगळंच वातावरण पाहायला मिळतंय. संपूर्ण शहर बाप्पाच्या रंगात न्हाऊन निघालं असून असं वाटतंय की बाप्पा विविध रूपात पृथ्वीवर अवतरले आहेत. बॉलिवूड आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक सेलिब्रिटींच्या घरीदेखील बाप्पाचं आगमन झालं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात प्रत्येक जण आपल्या वेळापत्रकानुसार बाप्पाची सेवा करतो. काही जण दीड दिवस तर काही जण पूर्ण 11 दिवस बाप्पाचं विसर्जन न करता घरात पूजाअर्चा करतात.

गोविंदाच्या घरी बाप्पाचं आगमन

गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी या दोघांमध्ये घटस्फोट होणार अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरु होती. याबाबत अनेक बातम्या देखील आल्या होत्या. मात्र, अशातच आता दोघेही एकत्र गणपती बाप्पाचे आगमन करताना दिसले. त्यासोबत ते व्हिडीओमध्ये खूप आनंदी देखील दिसत आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये कोणताही वाद नसल्याचे दिसून आलं आहे. 

या वादावर गोविंदाच्या मुलीने प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की, या सर्व अफवा आहेत. सध्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे असं म्हणत तिने घटस्फोटांबाबतच्या चर्चांना पूर्ण विराम दिला आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खानच्या घरात प्रत्येक वर्षी ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाचं स्वागत केलं जातं. सलमानची बहीण अर्पिता देखील घरी बाप्पाला विराजमान करून उत्सव साजरा करते.

शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, नील नितीन मुकेश यांच्याही घरी वर्षानुवर्षे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे अभिनेता सोनू सूद मागील तब्बल 28 वर्षांपासून गणेश चतुर्थी साजरी करत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनन्या पांडे देखील दरवर्षी आपल्या घरी धूमधडाक्यात गणपती बाप्पाचं स्वागत करते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीव्ही सेलिब्रिटींची गोष्ट करायची तर रित्विक धनजानी करण वाही यांसारखे कलाकार स्वतःच्या हातांनी बाप्पाची मूर्ती तयार करतात आणि नंतर घरच्या घरी पूजा करतात. यावेळी अनेक कलाकार इको-फ्रेंडली बाप्पा ठेवण्यावर भर दिला आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तीमुळे बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह तर वाढतोच पण निसर्गाचीही हानी टळते. मुंबईतला सर्वात मोठा जल्लोष मात्र लालबागचा राजा यांच्या दरबारात पाहायला मिळतो. येथे दरवर्षी बॉलिवूड-टीव्ही कलाकारांसह लाखो भक्त बाप्पाच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sunita AhujaYashvardhan Ahuja movieGovinda divorce rumorsSaiyaaragovinda

इतर बातम्या

मनोज जरांगेंच्या मोर्चासंदर्भात महत्त्वाची बातमी, आंदोलनासा...

महाराष्ट्र बातम्या