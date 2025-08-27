गोविंदा आणि सुनीता आहुजाने एकत्र केलं बाप्पाचं आगमन, घटस्फोटांच्या चर्चांवर मुलीची प्रतिक्रिया काय?

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशोत्सवाची धूम देशभरात सुरू झाली असून मुंबईत या सणाचं वेगळंच वातावरण पाहायला मिळतंय. संपूर्ण शहर बाप्पाच्या रंगात न्हाऊन निघालं असून असं वाटतंय की बाप्पा विविध रूपात पृथ्वीवर अवतरले आहेत. बॉलिवूड आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक सेलिब्रिटींच्या घरीदेखील बाप्पाचं आगमन झालं आहे.
11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात प्रत्येक जण आपल्या वेळापत्रकानुसार बाप्पाची सेवा करतो. काही जण दीड दिवस तर काही जण पूर्ण 11 दिवस बाप्पाचं विसर्जन न करता घरात पूजाअर्चा करतात.
गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी या दोघांमध्ये घटस्फोट होणार अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरु होती. याबाबत अनेक बातम्या देखील आल्या होत्या. मात्र, अशातच आता दोघेही एकत्र गणपती बाप्पाचे आगमन करताना दिसले. त्यासोबत ते व्हिडीओमध्ये खूप आनंदी देखील दिसत आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये कोणताही वाद नसल्याचे दिसून आलं आहे.
या वादावर गोविंदाच्या मुलीने प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की, या सर्व अफवा आहेत. सध्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे असं म्हणत तिने घटस्फोटांबाबतच्या चर्चांना पूर्ण विराम दिला आहे.
सलमान खानच्या घरात प्रत्येक वर्षी ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाचं स्वागत केलं जातं. सलमानची बहीण अर्पिता देखील घरी बाप्पाला विराजमान करून उत्सव साजरा करते.
शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, नील नितीन मुकेश यांच्याही घरी वर्षानुवर्षे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे अभिनेता सोनू सूद मागील तब्बल 28 वर्षांपासून गणेश चतुर्थी साजरी करत आहे.
अनन्या पांडे देखील दरवर्षी आपल्या घरी धूमधडाक्यात गणपती बाप्पाचं स्वागत करते.
टीव्ही सेलिब्रिटींची गोष्ट करायची तर रित्विक धनजानी करण वाही यांसारखे कलाकार स्वतःच्या हातांनी बाप्पाची मूर्ती तयार करतात आणि नंतर घरच्या घरी पूजा करतात. यावेळी अनेक कलाकार इको-फ्रेंडली बाप्पा ठेवण्यावर भर दिला आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तीमुळे बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह तर वाढतोच पण निसर्गाचीही हानी टळते. मुंबईतला सर्वात मोठा जल्लोष मात्र लालबागचा राजा यांच्या दरबारात पाहायला मिळतो. येथे दरवर्षी बॉलिवूड-टीव्ही कलाकारांसह लाखो भक्त बाप्पाच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात.